Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б»

Страх остаться без цифровых инструментов

Почти 75% европейских компаний, опрошенных Proton, опасаются, что Вашингтон внезапно ограничит им доступ к американским технологическим платформам, на которые те полагаются, пишет The Register.

Швейцарская компания Proton AG владеет известным сервисом защищенной электронной почти Proton Mail. В опросе приняли участие 1,5 тыс. компаний из трех стран Европы – Великобритании, Франции и Германии.

Европейские организации и раньше делали ставку на американский софт и сервисы таких компаний, как Google и Microsoft. С распространением облачных технологий многие из них приняли решение перейти на облачные версии продуктов, что только усугубило зависимость от американских технологических гигантов.

Во время второго срока президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отношения между Америкой и Европой заметно ухудшились, в результате чего опасность активации «стоп-крана», или «выключателя» (“the kill switch”; инструмент внешнеполитического актора, способный ухудшить работу или полностью отключить объекты критической инфраструктуры) дополнительно увеличилась.

Фото: Unsplash.com / Francisco De Legarreta C. Европейский бизнес не готов к отключению от американских технологических платформ

В том, что США готовы использовать доступ к технологиям в качестве инструмента внешнеполитического давления, в том числе против собственных союзников по блоку НАТО, европейцы наглядно убедились в июне 2026 г. Именно тогда правительство США выпустило директиву об экспортном контроле, которая ограничивала граждан других стран в доступе к некоторым ИИ-моделям компании Anthropic.

Тотальная зависимость

В предыдущем исследовании Proton показала, что свыше 74% публичных европейских компаний зависит от сервисов, предоставляемых американскими поставщиками. Согласно результатам исследования Synergy Research от 2025 г., европейский рынок облачной инфраструктуры практически полностью поделен между игроками из США. На долю местных же провайдеров облачных услуг приходится всего лишь 15%.

73,9% компаний, опрошенных Proton в 2026 г. высказали опасения по поводу того, что правительство США может отлучить их от американских технологических сервисов. Лишь 5% совершенно не переживают на этот счет.

54,5% респондентов уверены, что в случае потери доступа к американским облакам и цифровым сервисам продержались бы не более одного бизнес-дня, после чего операционную деятельность пришлось бы свернуть, по крайней мере на время.

Среди представителей крупного бизнеса 28,7% оценили убытки от одного дня простоя в более чем 100 тыс. евро, 45% остановились на отметке в 50 тыс. евро.

План Б готов далеко не у всех

Как отмечает The Register, проблема широко обсуждалась в рамках Саммита ЕС по политике Open Source, который прошел в феврале 2026 г. в Брюсселе (Бельгия). В качестве решения было предложено переходить с американского ПО и сервисов на альтернативы с открытым исходным кодом. Некоторые европейские организации самостатоятельно переходят на Open Source, но массовая миграция пока не наблюдается.

Согласно результатам опроса Proton, 67,8% компаний сообщили, что сменили бы провайдера в случае потери доступа к его услугам по решению властей. При этом только у 44% имеется четкий план по обеспечению непрерывности бизнеса, который регулярно проходит тестирование. Большинство же не имеет надежного плана Б.

Среди же тех, кто по-настоящему готовится к возможному ограничению доступа к американским сервисам, наиболее востребованы альтернативные сервисы электронной почты, конференц-связи и инструменты продуктивности, отмечают в Proton.

Исследователи подчеркивают, что сбои в работе цифровых сервисов более не являются гипотетической проблемой для европейского бизнеса. Каждый из респондентов сталкивался с ними хотя бы единожды за последний год, будь то технические проблемы на стороне поставщика, результат кибератаки или потеря доступа к сервису по иным причинам.

«"Стоп-кран" – это уже не абстрактная геополитическая проблема, а кризис непрерывности бизнеса», – отметил главный операционный директор Proton Рафаэль Офан (Raphaël Auphan).

Движение к цифровому суверенитету

В начале июня 2026 г. CNews писал, что Европейская комиссия подготовила пакет мер по обеспечению технологического суверенитета. Документ направлен на снижение зависимости от иностранных поставщиков и поддержку европейских альтернатив.

В ноябре 2025 г. межпартийная группа Европарламента из 38 членов призвала к постепенной замене ПО Microsoft и других иностранных технологий, утверждая, что зависимость Европы от нескольких американских технологических гигантов стала стратегической уязвимостью.

В июле 2026 г. европейская аэрокосмическая корпорация Airbus объявила о намерении перенести критические ИТ-системы в суверенное европейское облако. Для этого производитель самолетов и вертолетов заключил многолетнее соглашение с французским провайдером облачных услуг Scaleway.