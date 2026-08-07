Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября
CNews приглашает 1 октября принять участие в конференции «Практика импортозамещения 2026».
Регистрация по ссылке.
С докладами выступят:
Владимир Маслов, директор Департамента цифровых технологий ТПП РФ;
Ирина Шаповалова, директор по цифровой трансформации продаж, Напитки вместе (АБ «ИнБев Эфес»);
Ирина Мальцева, директор по развитию и сопровождению банковских платформ, «ОТП Банк»;
Олег Баженов, CDO, «Дикси»;
Ашот Мосесян, руководитель управления проектов подразделения цифровых решений, советник генерального директора по цифровизации и автоматизации, «БурСервис»;
Андрей Полозов-Яблонский, советник генерального директора – руководитель инновационного направления, «Аэрофлот»;
Сергей Кирюшин, заместитель генерального директора, НПФ «Ростех»;
Александр Ким, аналитик, УК «Металлоинвест».
Приглашены к выступлению:
Владислав Викулин, ИТ-директор, «Вило Рус»;
Анатолий Чекмарев, заместитель генерального директора, «Управление капиталом»;
Дмитрий Ванюшкин, директор по ИТ, «Торговая сеть Технониколь»;
Юрий Близгарев, директор по Информационным Технологиям, «Арнест Юнирусь»;
Алексей Сложеникин, директор по информационным технологиям, ГК «А101»;
Вероника Снитко, руководитель направления по цифровой трансформации, «Напитки вместе»;
Роман Козлов, начальник службы оптимизации процессов обратной связи, ГБУ Московской области «Центр развития цифровых технологий»;
Павел Платонов, ИТ-директор и лидер цифровой трансформации, Ижевский завод пластмасс;
Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «Уралхим»;
Андрей Захаров, руководитель отдела информационных технологий, «Бренд Билдинг Групп»;
Егор Столяров, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Шереметьево Хэндлинг»;
Федор Лежнев, директор по ИТ, «Альфа-Капитал»;
Дмитрий Сыцко, директор по информационным технологиям, «БКС банк»;
Василий Михайлов, директор департамента развития ИТ, НРД;
Владимир Замаруев, директор по цифровым технологиям, УГМК-Телеком;
Александр Юник, директор департамента по импортозамещению, «Апатит» группа «ФосАгро»;
Роман Цыганков, директор по информационным технологиям, «Автозавод Санкт-Петербург»;
Антон Солорев, директор департамента информационных технологий, Tekta group;
Денис Богданов, директор департамента ИТ, «РЕСО-Лизинг»;
Михаил Козлов, директор по ИТ, «Алкогольная Сибирская Группа».
Основные вопросы конференции:
Российский рынок
- Удалось ли достичь целевых показателей импортозамещения в ключевых отраслях?
- Какая помощь государства наиболее значима для индустрии?
- Как изменилось отношение бизнеса к переходу на российские продукты?
- Мешает ли параллельный импорт достижению реальной технологической независимости?
- Насколько критичен дефицит инженеров и архитекторов, которые умеют настраивать и обслуживать именно российскую инфраструктуру, а не только западные решения?
Российской ПО
- Какие отечественное системное ПО стало реальным стандартом в корпоративном сегменте?
- Насколько безболезненно проходит замена привычных офисных продуктов на российские аналоги?
- Может ли российское корпоративное ПО полноценно заменить иностранное по качеству и удобству?
- Готов ли рынок СУБД предложить зрелые альтернативы иностранным решениям, способные выдержать огромные нагрузки?
- Получится ли у российских разработчиков собрать разрозненные решения в единую бесшовную среду, к которой привык крупный бизнес?
Российское оборудование
- Что мешает массовому выпуску отечественных процессоров и компонентов, необходимых производства оборудования?
- Какое российское обрудование уже реально работает в офисах и ЦОДах госсектора и бизнеса?
- Можно ли утверждать, что критическая инфраструктура страны уже защищена?
- Помогает или мешает доступ к зарубежному оборудованию развитию отечественного производства?
- Как бизнес решает проблемы с обслуживанием западного оборудования, оставшегося без официальной поддержки?
Миграция на российские решения
- С какими проблемами чаще всего сталкиваются компании при миграции на российский софт?
- Не создает ли процесс импортозамещения новые дыры в безопасности систем и как их закрыть?
- Почему некоторые заказчики до сих пор откладывают импортозамещение, и какие аргументы они приводят?
- Какую роль играют крупные ИТ-компании в объединении разрозненных российских продуктов в единую работающую систему?
- Готовы ли отечественные инструменты интеграции и управления данными к нагрузкам уровня корпораций?
Будущее импортозамещения
- В каких секторах экономики импортозависимость до сих пор остается «ахиллесовой пятой»?
- Получают ли компании реальную финансовую выгоду после полного отказа от западного ПО?
- Стало ли импортозамещение реальным стимулом для инноваций или мы просто копируем западные образцы?
- Как облачные сервисы (XaaS) упрощают и ускоряют переход на отечественные решения?
- Когда Россия сможет заявить о завершении строительства полностью независимого ИТ-контура?