Кошельку будет очень больно. Компаниям влетит в копеечку принудительный переход на российские сертификаты безопасности

Российским компаниям придется изрядно потратиться, чтобы подготовить свою инфраструктуру для работы с отечественными сертификатами безопасности. Без них уже не открываются сайты банков и сервисы ФНС, и это может быть только началом. Крупный бизнес понесет затраты в десятки миллионов рублей и потратит на переход до полугода.

Готовьте ваши денежки

Переход на российские сертификаты безопасности может оказаться весьма значительной статьей расходов для отечественного бизнеса, пишут «Ведомости». Это ощутят на себе даже крупные корпорации – если в их штате от 10 тыс. до 50 тыс. человек то адаптация инфраструктуры под такие сертификаты обойдется им от 10 млн до 50 млн руб, отмечает издание.

В сумму не входят затраты на сами сертификаты, поскольку они распространяются бесплатно. Их продвигает Минцифры России, и скачать их можно с «Госуслуг». Они доступны для Windows, Linux и macOS, а также для iOS и Android, словом, для всех самых распространенных операционных систем, как мобильных, так и настольных.

По оценке опрошенных изданием экспертов, перенастройка инфраструктуры компании под российские сертификаты безопасности займет от четырех недель до шести месяцев. Сроки будут зависеть, в том числе, от разрозненности парка оборудования и наличия единой системы управления.

Все стоит денег

Расходы компаний на подготовку свое ИТ-инфраструктуры под новые российские сертификаты безопасности будет включать себя в первую очередь установку современного ПО взамен имеющемуся и обновить операционные системы на устройствах, отмечают собеседники «Ведомостей».

FlyD / Unsplash Без российского сертификата пользоваться некоторыми сервисами становится опасно

Напомним, сертификаты безопасности Минцифры не встроены ни в один из современных иностранных браузеров – их нет в Chrome, Firefox, Safari, Opera, Vivaldi и других, найти их можно только в составе российского «Яндекс Браузера».

Источники «Ведомостей» утверждают, что Минцифры советует установить «Яндекс Браузер» частным пользователям. По их словам, бизнесу этого будет недостаточно ввиду того, что «информация будет некорректно отображаться в устаревших программах», и что стоит ждать зависаний и проблем с кэшем. Все это «требует работ по внедрению и адаптации для достижения совместимости», добавили они.

В «Группе Астра» назвали «Яндекс Браузер» лишь «частью корпоративной инфраструктуры» и отметили, что бизнесу нужно внедрять российские сертификаты безопасности не только в обозреватели, но также в системное хранилище серверной операционной системы и внутрь кода мобильного приложения».

Зачем все это нужно

Переход на «Яндекс Браузер» или интеграция российских сертификатов прямо в ОС – это пока не требование, а рекомендация. Компании и частные пользователи вправе этого не делать, ведь никакого наказания за это на момент выхода материала российское законодательство не предусматривало – ни административного, ни тем более уголовного.

Другое дело, что пользоваться российскими веб-сервисами без таких сертификатов с каждым разом становится все сложнее. К примеру, в июле 2026 г. из-за отзыва зарубежного сертификата безопасности удостоверяющего центра GlobalSign (один из крупнейших в мире), в иностранных браузерах перестал открываться единый личный кабинет пользователя на сайте Федеральной налоговой службы России.

В начале августа 2026 г. ситуация повторилась, но в гораздо больших масштабах. На российские сертификаты перешли многие российские банки из числа крупнейших в стране, вследствие чего их сайты и личные кабинеты их клиентов больше недоступны из-под иностранных браузеров.

В начале лета 2026 г. прошла еще более крупная волна отзывов сертификатов GlobalSign – под раздачу попали около 20,5 тыс. доменов российских компаний, среди которых Газпромбанк, «Алроса», ВЭБ.РФ и многие другие.

Что же делать

Выходов из всего этого есть целых три, и первый – это перестать пользоваться банками и другими сервисами, перешедшими на российские сертификаты. Если поступить так возможности нет, то можно установить «Яндекс Браузер» или внедрить требуемые сертификаты непосредственно в ОС компьютера.

Важно подчеркнуть, что отзыв сертификата на работу самого сайта или веб-сервиса не влияет. Пользователь иностранного браузера получит предупреждение о небезопасности перехода на такой сайт, но он будет вправе это проигнорировать.

Однако отсутствие сертификата безопасности повышает риск успешных хакерских атак, например, MINM или Man in the Middle, когда хакер перехватывает трафик и получает доступ к конфиденциальной информации пользователя, например, налоговой или банковской.

Также может быть полностью потерян доступ к некоторым сервисам. «Если сертификат истечет или перестанет распознаваться как доверенный, пользователи столкнутся с предупреждениями браузера или сбоями при обращении к сервису. Для внутренних систем последствия могут быть серьезнее, например нарушения межсистемного обмена, работы API (Application programming interface; программный интерфейс) или недоступности отдельных приложений», – сказал «Ведомостям» директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

Все может стать хуже

По подсчетам основателя сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна, в настоящее время иностранные сертификаты безопасности занимают 90% российского рынка. Он заявил «Ведомостям», что на отечественные сертификаты перешли лишь компании и госведомства, попавшие под иностранные санкции.

По мнению директора по информационной безопасности компании «Бастион» Николая Клендара, отзыв сертификатов может привести к трудностям в работе некоторых корпоративных средств связи, включая электронную почту или мессенджеры. Конкретные названия подверженных такой проблеме сервисов изданию он не раскрыл.