Путин ввел штрафы для маркетплейсов за нарушения прав продавцов и ПВЗ

В Кодексе об административных правонарушениях появилась статья о штрафах для владельцах цифровых платформ за нарушения закона о платформенной экономики. Штрафы устанавливается за такие наказания, как незаконное блокирование карточек товаров и личных кабинетов продавцов и ПВЗ, снижение цен без согласия продавца, ограничение в поисковой выдаче и др.

Наказания для операторов цифровых платформ

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за неисполенние требований при использовании посреднической цифровой платформы. Документ был разработан Правительством и принят Госдумой в первом чтении в июле 2025 г. В июле 2026 г. он прошел второе и третье чтение в Госдуме, а затем был одобрен Советом Федерации.

Закон представляет из себя поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), связанных с нарушением требований законов «Об отдельных вопросах регулирования платформенной эвенскими в РФ» (289-ФЗ) и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» (381-ФЗ). 289-ФЗ был принят летом 2025 г., а вступление в силу произойдет 1 октября 2026 г.

Официальный сайт Президента России Путин подписал закон о штрафах для владельцах цифровых платформ

Закон предполагает создание реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), который будет вести Минэкономразвития. В первую очередь, субъектами законами станут крупнейшие маркетплейсы.

Наказание за незаконное ограничение размещения карточки товара

В КоАП вводятся три новые статьи.

Одна из них - 14.69 предполагает наказание за неисполнение требований оператором посреднической цифровой платформы, изложенных в 289-ФЗ. За неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанности по обеспечению партнеру ПЦП технической возможности размещения информации предполагается наложение штрафа в размере 20-50 тыс. руб. для юридических лиц и 20-40 тыс. руб. для должностных лиц.

За неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанностей по обеспечению возможности направления и получения юридически значимых сообщений в адрес такого оператора в электронной форме, а также по предоставлени и актуализации акта сверки взаиморасчетов между указанным оператором и партнером ПЦП и владельцем пункта приема и выдачи заказов (ПВЗ,) для на юридических лиц предполагается наложение штрафа в размере 50-100 тыс. руб., на должностных лиц - 20-40 тыс. руб.

За неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанности по размещению информации на ПЦП в предложении партнера ПЦП о продаже товара, выполнении работы и об оказании услуги, адресованном пользователям ПЦП, и обязанности по проверке информации, содержащейся в карточке товара, и допуску размещения карточки товара на ПЦП, влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере 50 тыс. - 100 тыс руб,, на должностных лиц - 30 тыс. - 80 тыс руб.

Во втором чтении в документ была добавлена норма об ответственности за ограничение или прекращении размещения карточки товара и неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанности по отмене мер по ограничению или прекращению размещения карточки товара (за исключением ограничения или прекращения измещения карточки товара в соответствии с договором между партнером ПЦП и оператором ПЦП). Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере 50-100 тыс. руб. на юридических лиц и в размер 30-80 тыс. руб. на должностных лиц.

Неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанностей при взаимодействии с партнером - исполнителем ПЦП влечет за собой наложение штрафа на юридических лиц в размере 100-300 тыс. руб., на должностных лиц - 30-80 тыс. руб.

Наказание за снижение цены товара без согласия продавца

Во втором чтении была добавлена норма об ответственности за неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанности по обеспечению партнеру ПЦП возможности установить запрет на продажу предлагаемых им товаром со снижением цены за его счет, а равно нарушение такого запрета в случае его установления. За это накладывается штраф на юридический лиц в размере 100-400 тыс. руб., на должностных лиц - 30-80 тыс. руб.

Также во втором чтении была добавлена норма о наказании за применение оператором посреднической цифровой платформы в отношении партнера ПЦП мер по ограничению доступа к личному кабинету, прекращению размещения карточки товара, снижению рейтинга, изменении положения карточки товара в поисковой выдачи или иное ущемление его интересов в случае отсутствия согласия такого партнера на снижение цены предлагаемых им товаров за его счет. За это предполагается штраф в размере 100-400 тыс. руб. юридическом лице, на должностных лиц - 30-80 тыс. руб.

Неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанности по проверке сведений о лице, имеющем намерение стать партнером ПЦП или владельцем ПВЗ или требований к договору с партнером ПЦП или владельцем ПВЗ, к размещению такого договора и предоставлению доступа к нему, а равно обязанности по уведомлению партнера ПЦП и владельца ПВЗ в случае одностороннего изменения оператором ПЦП условий такого договора, предполагает наложение штрафа для юридических лиц в размере 100-400 тыс. руб., для должностных лиц - 30-80 тыс. руб.

Наказание за незаконное блокирование личного кабинета продавца или ПВЗ

Нарушение оператором ПЦП требований к поисковой выдачи предполагает наложение штрафа на юридических лиц в размере 100-400 тыс. руб. на должностных лиц - 30-80 тыс. руб.

Ограничение доступа партнера посреднической цифровой платформы и владельца ПВЗ к личному кабинету и неисполнение оператором ПЦП обязанности по отмене мер по ограничению доступа партнера пПЦП и владельца ПВЗ к личному кабинету (за исключением иных ограничений доступа партнера ПЦП и владельца ПВЗ к личному кабинету в соответствии с договором между ними и оператором ППЦ влечет наложение штрафа в размере 100-500 тыс. руб. для юридических лиц и в размере 30-80 тыс. руб. для должностных лиц.

Во втором чтении была добавлена норма о неисполнение оператором посреднической цифровой платформы обязанности по рассмотрению жалоб на ПЦП. Размер штрафа за данное нарушение для юридических лиц составит 100-500 тыс. руб., для должностных лиц - 30-80 тыс. руб.

Наказание за нарушение требований к публичному размещению товаров

Вторая новая статья в КоАП - 14.70. Она предполагает наказание за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров, изложенных в Законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». За нарушение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, требований к размещению в публичном доступе предложений о продаже товаров, влечет наложение штрафа в размере 300-700 тыс. руб. для юридических лиц, на должностных лиц - в размере 5-30 тыс. руб.

Повторное нарушение влечет наложение штрафа в размере 70-200 тыс. руб. для юридических лиц и 10-50 тыс. руб. для должностных лиц, За соответствующие административные нарушения иностранный гражданин или лицо без гражданства, являющиеся партнерами посреднической цифровой платформы, а также физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», несет административную ответственность как должностное лицо.

Наказание за нарушения требований к саморегулируемым организациям оценщиков

Во втором чтении данного законопроекта в КоАП была добавлена еще одна новая статья - 14.71 под названием «Нарушение саморегулируемой организацией оценщиков и ее должностными лицами требований федеральных законов, иных нормативных актов».

За нарушение установленных порядка, срока и периодичности проведения саморегулируемой организаций (СРО) оценщиков проверки деятельности своих членов предполагается наложение штрафа в размере 50-100 тыс. руб. для юридических лиц и в размере 10-50 тыс. руб. для должностных лиц.

За прием в члены СРО оценщиков лица, не соответствующего установленным требованиям, или не исключение такого члена из членов СРО оценщиков, предполагается наложение штрафа в размере 50-100 тыс. руб. для юридических лиц и в размере 20-50 тыс. руб. для должностных лиц.

За нарушение установленных порядка применения мер дисциплинарного воздействия или порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО оценщиков требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности предполагается наложение штрафа в размере 50-100 тыс. руб. для юридических лиц и в размере 10-50 тыс. руб. для должностных лиц.

За выдачу СРО оценщиков экспертного заключения, содержание и порядок подготовки которого признаны в судебном порядке не соответствующими требованиям Закона «Об оценочной деятельности в РФ» (135-ФЗ) и федеральным стандартам оценки, предполагается наложение штрафа в размере 100-200 тыс. руб. для юридических лиц и в размере 50-100 тыс. руб. для должностных лиц.

За неисполнение требований 135-ФЗ о хранении документов, поступивших в СРО, для юридических лиц предполагается наложение штрафа в размере 50-100 тыс. руб., для должностных лиц - в размере 20-50 тыс. руб. За нахождение в составе контрольного органа СРО оценщиков работников, не соответствующих требований 135-ФЗ, предполагается наложение штрафа в размере 50-100 тыс. руб. для юридических лиц и в размере 10-50 тыс. руб.

За непредоставление или нарушения порядка и сроков предоставления в Росреестр сведений, представление и порядок представления которых предусмотрены федеральными законами и правовыми актами Минэкономразвития, предполагается наложение штрафа на юридических лиц в размере 30-100 тыс. руб., на должностных лиц - 10-30 тыс. руб. За повторное нарушение вышесказанных требований размер штрафа для юридических лиц составит 100-200 тыс. руб., для должностных лиц - 50-100 тыс. руб.

Дела об административных правонарушениях среди СРО оценщиков будет рассматривать Росреестр. Рассмотрение дел будут заниматься руководитель Росреестра, руководитель его структурных подразделений и их заместители и руководители территориальных подразделений Росреестра и их заместители.

Даты вступления закона в силу

Новый закон вступит в силу с 1 октября 2026 г. Пункты о наказаниях за непредоставлению оператором посреднической цифровой платформы возможности для партнеров по установлению запрета на снижение цен на их товары и за принятия оператором ПЦП ограничительных мер в отношении продавцов за отказ в снижение цен вступят в силу с 1 января 2027 г.