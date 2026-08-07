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Создатель российского «убийцы» MS Office закрыл офисы. В компании реструктуризация, убытки и массовые увольнения

«Мойофис», создатель одноименного пакета офисных программ, закрыл свои представительства в Иннополисе и Санкт-Петербурге. Специалисты компании переехали в кабинеты своего главного акционера – «Лаборатории Касперского». Незадолго до этого в «Мойофис» начались массовые увольнения, а в 2025 г. ее чистый убыток достиг почти 9 млрд руб., увеличившись в семь раз всего за год.

Закрыто. Приходите никогда

Отечественная компания «Мойофис», разработчик одноименного пакета офисных программ на замену Microsoft Office, закрыла свои представительства сразу в двух российских городах. Отныне ее офисы не работают в Иннополисе (Татарстан) и Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании.

Юрлицо бренда «Мойофис» – это ООО «Новые облачные технологии». Одноименная флагманская разработка компании представляет собой комплект офисных программ, аналог Microsoft Office и бесплатного LibreOffice.

Генеральный директор компании Вячеслав Закоржевский, занимающий этот пост с сентября 2024 г., подтвердил изданию факт закрытия «нескольких офисов». При этом он не стал уточнять ни их количество, ни расположение.

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НОТ
в «Мойофис» идет масштабная реструктуризация

В то же время на сайте компании информации о закрытии офисов нет. В разделе «Контакты» по-прежнему отображаются данные трех представительств – в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе.

Переезд или увольнение?

Закоржевский добавил также, что сотрудники «Мойофис» переехали в офис «Лаборатории Касперского», главного акционера компании. В данном случае подразумевается помещение, расположенное в Москве в бизнес-центре «Олимпия Парк», и пока нет официальных данных, сколько сотрудников офисов в Иннополисе и Санкт-Петербурге согласились на переезд, сколько перешли на удаленку, а сколько уволились.

Однако у «Ведомостей» есть комментарий одного из работников «Мойофис». По его словам, всех, кто трудился в петербургском офисе компании, перевели на удаленную работу. Он также добавил, что во внутренних чатах компании появились публикации о продажи мебели из офиса.

В то же время на сайте компании информации о закрытии офисов нет. В разделе «Контакты» по-прежнему отображаются данные трех представительств – в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Важно отметить, что на сайте «Мойофис» указан адрес столичного офиса, не совпадающий с местом дислокации офиса «Касперского». Последний расположен по адресу Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 2, а на сайте «Мойофис» указан адрес Тверская ул., д. 16, стр. 1.

Помимо этого, «Мойофис» все еще входит в число резидентов ОЭЗ «Иннополис».

Напомним, с весны 2026 г. в «Мойофис» проходят массовые сокращения персонала. «Режут» штат целых департаментов, притом, как сообщал CNews, некоторых сотрудников пытались оставить не только без работы, но и без компенсаций.

Об увольнениях во внутреннем письме сотрудникам сообщил Вячеслав Закоржевский. Он сослался на «серьезные финансовые трудности», с которыми компания столкнулась в 2025 г. «Объем ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модель требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», – говорится в письме Закоржевского.

Как сообщил «Ведомостям» председатель первичной профсоюзной организации НОТ Артем Семенов, в конце марта 2026 г. в компании числилось 1073 сотрудника. В августе 2026 г. из них осталось около 250-270 человек.

Причем здесь «Касперский»

«Лаборатория Касперского» – это крупнейший совладелец «Мойофис», на руках у которого находится контрольная доля в компании. «Касперский» вошел в ее капитал в 2019 г., купив долю в размере 29,5%, которая впоследствии была увеличена до 68,8%.

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Сайт компании пока не обновился

К моменту выхода материала 5% компании принадлежали Дмитрию Комиссарову, 0,25% – Елене Басовой, 22,7% – Евгению Чеглакову, 2,5% – Александру Тимченко, 0,75% – Алексею Доброхотову.

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Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2025 г. выручка «Мойофис» обрушилась на 50% год к году, остановившись на отметке 1 млрд руб. За тот же период компания зафиксировала семикратный рост чистого убытка – до 8,82 млрд руб.

Сумма задолженности по договорам займов перед «Лабораторией Касперского» год к году увеличилась более чем на треть – на 34% с 18,7 млрд руб. до 24,96 млрд руб.

«Решение о реструктуризации бизнеса было принято управленческой командой компании НОТ, чтобы сфокусироваться на наиболее перспективных направлениях бизнеса и обеспечении финансовой устойчивости компании», – заявил «Ведомостям» представитель «Лаборатории Касперского», комментируя факт обсуждения закрытия офисов с миноритарными акционерами.

Есть подтверждение

Компанию «Мойофис» в 2013 г. основал Дмитрий Комиссаров – до 2023 г. он занимал в ней пост директора по разработке и развитию продуктов. Юрлицо компании зарегистрировано в 2014 г. в Иннополисе с уставным капиталом 2 млн руб.

В активе компании есть не только офисный пакет «Мойофис». В числе прочего она развивает почтовый сервер Mailion и платформу для видеоконференций Squadus.

Ссылаясь на сотрудников «Мойофис», Комиcсаров подтвердил «Ведомостям» информацию о закрытии представительств компании в Санкт-Петербурге и Иннополисе. При этом он подчеркнул, что акционеры компании об этом пока не оповещены, да и с официальным заявлением пока никто не выходил.

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Основатель компании позволил себе прокомментировать изданию происходящее. Он назвал это «недобросовестным поведением менеджмента, которое ведет к выводу ресурсов».

Комиссаров добавил, что в Санкт-Петербурге работало от 200 до 300 человек, а офис в Иннополисе насчитывал 20 человек. Он подчеркнул также, что разработка офисного пакета шла именно в Санкт-Петербурге.

Был офис – и нет офиса

Прежде «Мойофис» располагал целой сетью представительств. Флагманский офис в Москве появился в 2014 г. одновременно с филиалом в Санкт-Петербурге, в 2016 г. заработал офис в Иннополисе, а в 2022 г. – в Самаре, о чем говорится на сайте компании. В сентябре 2023 г. CNews со ссылкой на занимавшую на тот момент пост директора по персоналу «Мойофис» Александру Мин писал, что у компании два офиса в Москве и по одному в Самаре, Санкт-Петербурге и Иннополисе.

По информации «Ведомостей», отказываться от помещений «Мойофис» начал в 2025 г. Первым этапом стало августовское объединение двух столичных офисов – того, что располагался в Большом Гнездниковском переулке. Когда именно был закрыт самарский офис, информации нет – до середины 2024 г. его упоминание присутствовало на сайте компании, а позже пропало. При этом официального заявления о его закрытии «Мойофис» не делал.

Все очень плохо?

Как сообщил изданию Дмитрий Комиссаров, закрытие петербургского офиса – это свидетельство прекращения «основных разработок». «Либо «Мойофис» не будет разрабатывать редакторы, либо эта компетенция переходит в «Лабораторию Касперского», – добавил он.

Компания опубликовала пояснения к своей финансовой отчетности за 2025 г. в них сказано, что с 2026 г. она приостановила разработку сразу нескольких сервисов – Mailion, «Мойофис почты», Squadus и «Документы онлайн». Это повлекло за собой «изменение организационной структуры и сокращение численности персонала», – указано в пояснениях.

Убыточный актив

В июне 2026 г. основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский открыто назвал «Мойофис» убыточным активом, подчеркивают «Ведомости». По его словам, компания переведена в режим «медленного огня», что подразумевает снижение объемов разработки и поддержки ее продуктов.

Как сообщили изданию представители «Мойофис», в настоящее время компания находится «на финальной стадии реструктуризации бизнеса». По его словам, она проводится, чтобы «сконцентрировать ресурсы на направлениях с наибольшим потенциалом роста и обеспечить финансовую устойчивость компании». Он также поспешил заверить, что «Мойофис» «продолжает свою операционную деятельность и выполняет обязательства перед клиентами и партнерами», пишет издание.

Геннадий Ефремов

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