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В российском разработчике мобильных процессоров сменился гендиректор

В НПЦ «ЭЛВИС» — разработчике мобильных процессоров «Скиф» сменился генеральный директор. Вместо Антона Семилетова, руководившего центром более пяти лет, назначен Дмитрий Булкин, пришедший из дочерней структуры «Элемента».

Новый гендиректор

Как выяснил CNews, в АО НПЦ «ЭЛВИС»» — одном из ведущих российских разработчиков микросхем и процессоров сменился генеральный директор. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 27 июля 2026 г. руководителем компании назначен Дмитрий Булкин.

Предыдущий директор Антон Семилетов руководил центром более пяти лет: с 3 декабря 2020 г. июль 2026 г.

CNews обратился за комментариями к представителями НПЦ «ЭЛВИС» о причинах смены гендиректора и задачах, которые стоят перед новым главой.

Откуда новый глава

Дмитрий Булкин в мае 2021 г. занял должность генерального директора ООО «Элемент-Технологии» — дочерней структуры ПАО «Элемент», занимающейся разработкой и производством силовых модулей и блоков питания для серверного и телекоммуникационного оборудования. Проработал в должности он до августа 2022 г.

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© uflypro / Фотобанк Фотодженика
В разработчике мобильных процессоров новый гендиректор

Сейчас Булкин также занимает должность главы АО «ТД Критические информационные системы». Согласно ЕГРЮЛ, компания занимается разработкой и продажей электроники и компонентов.

Чем знаменит НПЦ «ЭЛВИС»

Зеленоградский НПЦ «ЭЛВИС» основан в 1990 г. на базе подразделения НПО «Элас», которое в советский период занималось космической электроникой. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в России. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК) на базе собственной платформы «Мультикор»: процессоры линейки «Мультикор», радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, СВЧ-микросхемы для систем связи.

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В 2021 г. «ЭЛВИС» анонсировал три мобильных процессора, включая «Скиф» для смартфонов и планшетов. Чип построен по 28-нм технологии. Осенью 2024 г. «ЭЛВИС» стал внешним управляющим АО «МЦСТ» — разработчика процессоров «Эльбрус».

Компания неоднократно попадала в новостную повестку в связи со срывами сроков по госконтрактам и крупными штрафами. В 2025–2026 гг. Минпромторг оштрафовал «ЭЛВИС» на 49 млн руб. за просрочку разработки процессора для авионики боевых комплексов, на 32,3 млн руб. за трехлетнюю просрочку по контракту на замену процессоров Texas Instruments. Структуры «Лукойла» также отсудили «ЭЛВИС» около 10 млн рублей за срыв поставок антидроновых комплексов «Поляна» для ТЭЦ.

Кристина Холупова

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