ФРС США: Бум на рынке ЦОД для ИИ похож на ситуацию перед глобальным финансовым кризисом 2008 года

ЦОДы потребляют слишком много не только энергии, но и заемных финансовых средств на строительство. Это вызвало беспокойство у американских банкиров — не приведет ли дальнейший рост к такому же кризису, который разразился на рынке ипотечного кредитования недвижимости в 2007–2008 годах.



Банкиры забеспокоились

Представители ФРС США (Federal Reserve System) начинают обсуждать риски для финансовой стабильности, связанные с бумом искусственного интеллекта, пишет Reuters.

«Если просто взглянуть на темпы роста и объемы» инвестиций в сферу искусственного интеллекта, можно с уверенностью сказать, что это вызывает серьезную обеспокоенность», — заявила глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли (Mary Daly). Особенно серьезной проблемой, по ее мнению, может стать растущий уровень привлечения заемных средств, поэтому ФРС нужна «информационная панель», которая бы отражала, что на рынке может пойти не так и привести к его краху.

«Не приводит ли круговое движение обязательств, скажем, договорных обязательств перед центром обработки данных, поставщиком энергии… перед сообществом, которое он обслуживает, к чрезмерному использованию этого круга? И что произойдет, если возникнет искра, которая разожжет пламя?», — поддержал опасения президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид (Jeff Schmid).

Лопнет пузырь или не лопнет

В стане пессимистов стали даже сравнивать ситуацию с тем, что было 20 лет назад на рынке ипотечного кредитования недвижимости в США, после чего он лопнул и привел к крупному мировому финансовому кризису.

© scanrail / Фотобанк Фотодженика Больше всего ЦОДов строят американские компании

«Некоторые признаки» увидел Шмид, выступивший за начало дискуссии на макроуровне: «Не становится ли эта отрасль еще одной слишком крупной, чтобы обанкротиться?».

Пессимистам противостоят оптимисты. «Я не считаю, что это ситуация, похожая на пузырь», — прокомментировал президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс (John Williams). По его мнению, беспокоиться не стоит, так как «хотя объем заимствований для поддержки инвестиций в ИИ увеличился, ими управляют компании с высокой прибылью».

«Объем строительства центров обработки данных по-прежнему составляет менее половины от масштабов жилищного бума, который достиг пика в 6,6% ВВП в 2005 г.», — попытался всех успокоить в своей аналитической записке Торстен Слок (Torsten Slok), главный экономист управляющей компании Apollo.

Бум строительства ЦОД для ИИ

По всему миру строится около 850 ЦОД общей стоимостью порядка $7 трлн, приводила в июне 2026 г. Financial Times данные Oxford Economics. Из стран больше всего инвестируют Соединенные Штаты, на которые приходится 228 проектов. На втором месте — Китай (98 проектов).

Расходы на строительство дата-центров в США в конце 2025 г. впервые превысили затраты на возведение офисных зданий и даже глобальные вложения в нефтяную отрасль.

Объем реализованных проектов в области строительства ЦОД одной только компанией Turner Construction по итогам 2025 г. достиг $9,4 млрд, что более чем в пять раз превышает аналогичный показатель 2020 г. Крупные инвестиционные фонды также проявляют повышенный интерес к строительству ЦОД, рассматривая их как одну из наиболее перспективных возможностей получения высокой доходности на фоне роста спроса на ИИ-технологии.

Быстрое строительство ЦОД сопряжено с еще одним риском — перегрузки энергосетей. Значительные энергопотребности таких объектов оказывают заметное давление на региональные системы электроснабжения, что приводит к постепенному повышению тарифов на электроэнергию. Рост стоимости энергоснабжения вызывает недовольство и протесты со стороны жителей прилегающих к дата-центрам территорий.