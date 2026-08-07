Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

Wildberries запустил программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров продавцов. Владелец или арендатор помещения может подать заявку на участие в программе, но есть ряд условий – к примеру, помещение должно быть не меньше 200 кв. метров. Ограничений по регионам нет.

Я не владелец склада, я партнер

Российский маркетплейс Wildberries (входит в группу RWB) сообщил CNews о запуске новой программы поиска предпринимателей для развития сети партнерских хабов. На них будут размещаться товары продавцов, и с них же будет осуществляться их отправка покупателям.

Иными словами, Wildberries строит «флот» из частных складов на фоне того, как украинские дроны уничтожают его собственные склады и сортировочные центры. Первые удары БПЛА пришлись на склады в Электростали и Котовске и случились в ночь с 17 на 18 июля 2026 г., и с тех пор налеты происходят почти на ежедневной основе.

Как сообщили CNews представители Wildberries, запуск программы по открытию партнерских хабов для хранения товаров – это часть «комплекса мер поддержки партнеров платформы».

Wildberries Одно из требований к частному складу - наличие места для загрузки и выгрузки фур

Ездить по продавцам и забирать у них товар партнерам маркетплейса не потребуется. «Продавцы привозят товары на ваш склад – вы принимаете, маркируете, храните и собираете их для отгрузки», – указано на сайте Wildberries.

«Мы запустили еще одну опцию для наших партнеров, новую партнерскую программу дополнительно к действующей модели FBW. Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями – расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода», – сказала CNews глава RWB и основатель Wildberries Татьяна Ким.

Модель FBW – это Fulfillment by Wildberries (продажа со склада Wildberries). Она подразумевает что продавец сам привозит свои товары на склад Wildberries, где они будут храниться, а затем собираться и доставляться покупателям силами маркетплейса.

Безопасность не гарантирована

К моменту выхода материала Wildberries не уточнял, как и кем будет реализовываться защита частных складов от атак БПЛА. На сайт компании информации об этом не было.

Редакция CNews обратилась к представителям маркетплейса с вопросами будут ли на такие склады распространяться меры безопасности от дронов и компенсации за атаки, а также кто будет отвечать за систему защиты от дронов – владелец склада или Wildberries, и ожидает ответа.

Добавим также, что на фоне атак БПЛА Wildberries усилил меры безопасности на собственных складах. Как сообщал CNews, с августа 2026 г. сотрудникам Wildberries запрещено приносить на склады компании смартфоны и даже большинство сотовых телефонов, а также другие устройства со встроенными камерами – планшеты, ноутбуки и пр. Можно пользоваться исключительно мобильниками без камер.

Пока неясно, будут ли эти ограничения распространяться на склады партнеров маркетплейса. CNews задал Wildberries этот вопрос и ожидает ответа.

Первый этап

К моменту выхода материала новая программа Wildberries только начала свою работу. Маркетплейс создал страницу-лендинг, через которую собирает заявки со всех регионов России. Важно подчеркнуть, что быть именно владельцем складского помещения для участия в этой программе сейчас не требуется – подходят и те, кто арендуют его. Не исключено, что в будущем эти условия поменяются.

Заявка рассматривается, как правило, в течение трех рабочих дней. Статус рассмотрения можно будет посмотреть в личном кабинете.

Лендинг Wildberries целиком. Нужно открыть в новой вкладке

«Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса», – сказали CNews представители Wildberries, не уточнив размер вознаграждения. Редакция CNews обратилась к ним с вопросом о схеме расчета суммы выплат и ожидает ответа.

У вас слишком маленький

Владельцы и арендаторы складских помещений, ставшие частью партнерской программы Wildberries, будут принимать, собирать и отгружать товары, а также доставлять их в сортировочные центры. Однако не все желающие смогут присоединиться к новой затее Wildberries.

Первое и одно из основных требований к помещению – это площадь не меньше 200 кв. метров, но Wildberries не уточняет, по полу или стенам. Также необходимо, чтобы помещение было оборудовано всем необходимым для подъезда грузового транспорта и было оснащено системой видеонаблюдения. Камеры потребуется установить как минимум на основных точках работы склады: на разгрузке, приемке, хранении, сборке и отгрузке.

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Хранение Wildberries делит на три вида: паллетное, коробочное и штучное. На складе должно быть организовано как минимум одно из них.

На подготовку склада после одобрения заявки будет предоставлено 30 дней.

Дополнительные требования

Для работы также потребуется приобрести так называемый «терминал сбора данных» – переносное устройство или несколько устройств, которым сотрудники будут сканировать и обрабатывать товары на складе. «Оно похоже на обычный сканер, но с клавиатурой и экраном», отмечено на сайте маркетплейса.

Требования к устройству: ОС Android 10 и новее, процессор не слабее восьмиядерного Qualcomm Snapdragon с частотой 1,8 ГГц, оперативная память от 4 ГБ, встроенная память от 200 МБ, экран от 4 дюймов по диагонали. Также в гаджете должен быть «надежный Wi‑Fi‑модуль», поскольку на него будет установлено фирменное приложение Wildberries, которое «постоянно шлет много мелких запросов», указано на сайте компании.

«Важно, чтобы терминал отправлял считанный код прямо в программу. Для этого он должен поддерживать режим Intent», – перечислено в требованиях Wildberries.

Комментарий Wildberries

После публикации материала в редакцию CNews поступил официальный комментарий Wildberries. Он приведен без изменений. На большинство вопросов редакции ответов в нем нет.

«Wildberries запустила тестирование новой партнёрской программы и на текущем этапе принимает заявки от владельцев и арендаторов помещений из разных регионов России.

Проект не предполагает подключение любого помещения автоматически: объект должен соответствовать требованиям Wildberries к площади, хранению и обработке товаров, логистической доступности, безопасности и техническому оснащению. Поэтому для нас важен прежде всего не исходный тип помещения, а возможность подготовить его для полноценной складской работы.

Минимальная площадь помещения — 200 м². Также необходимо предусмотреть зоны для хранения и обработки товаров, удобный подъезд и разгрузку грузового транспорта, видеонаблюдение на основных этапах работы, а также терминалы сбора данных, на которые устанавливается программное обеспечение Wildberries.

Товары продавцов будут храниться непосредственно на партнёрском складе до момента поступления заказа. После приёмки, хранения и сборки товары передаются в ближайший сортировочный центр, после чего дальнейшее перемещение осуществляется в соответствии с маршрутом конкретного заказа.

Сейчас проект находится на этапе тестирования. По итогам первых заявок компания оценит интерес предпринимателей к новому формату и определит дальнейшую географию его развития».