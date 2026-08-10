Арестованы владельцы российского производителя БПЛА

Суд постановил арестовать по подозрению в особо крупном мошенничестве бывшего и нынешнего руководителей «Дрон Солюшнс», производителя беспилотников, пригодных для работы в арктических условиях. Решение стало продолжением череды арестов в отрасли БПЛА.



Подозрения в особо крупном мошенничестве

Кузьминский райсуд Москвы санкционировал арест Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалии, действующего и бывшего гендиректоров производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс», пишет «Коммерсант».

Основанием стали подозрения в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК, по которой предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы. Подробности дела не раскрываются.

ООО «Дрон Солюшнс» зарегистрировано в Москве в феврале 2018 г. Барбасову принадлежат около 40% компании, Хазалия является миноритарием, как выяснило издание из открытых источников. Доля в размере около 23% принадлежит Фонду поддержки проектов национальной технологической инициативы.

Российский дрон для экстремальных условий

«Дрон Солюшнс» производит беспилотные авиационные системы (БАС), ПО и системы компьютерного зрения, владеет собственным производственным комплексом в Москве и филиалом на Сахалине, указано не ее сайте.

«Дрон Солюшнс» Беспилотник «Аист» компании «Дрон Солюшнс» впервые выполнил реальную доставку медикаментов на Сахалине

Дроны компании способны работать в экстремальных условиях — при сильных морозах от -25°C в Арктике и при жаре +45°C в Африке. Они используются для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. Их применяли в Карском море для ледовой проводки судов, а также в поисково-спасательных операциях МЧС.

В июле 2026 г. АО «ГЛОНАСС» сообщило на своем официальном сайте, что беспилотник самолетного типа «Аист» компании «Дрон Солюшнс» в Сахалинской области впервые выполнил реальную доставку медикаментов, преодолев за 19 мин 32 км от больницы до населенного пункта. Это вдвое быстрее, чем на автомобиле по тому же маршруту. Дрон оснащен термобоксом, который питается от бортовой сети и поддерживает заданный режим независимо от погоды за бортом.

Аресты в отрасли БПЛА

Решение Кузьминского райсуда стало следующим в списке арестов в отрасли БПЛА, произошедших за последнее время. Всего чуть больше недели назад, 30 июля 2026 г. CNews писал, что замглавы управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга России Алла Половченя попала под арест по подозрению в растрате в особо крупном размере.

Одновременно с Половченей были задержаны заместитель директора по развитию ГК «Эфко» Екатерина Кустова, директор по развитию управляющей компании ГК Владислав Романцев, а также миллиардер, председатель совета директоров и основной акционер группы компаний «Эфко» Валерий Кустов и гендиректор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко. По некоторым данным, эти аресты связан с уголовным делом вокруг реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего».

Гендиректор «Транспорта будущего» и бывший советник губернатора Самарской области Юрии Козаренко, как сообщал CNews, был арестован в начале мая 2026 г. «Транспорт будущего», которым Козаренко руководил с мая 2022 г. по март 2026 г., является оператором экспериментально-правового режима (ЭПР) в сфере БАС в Самарской области и учредителем научно-производственного центра (НПЦ) беспилотных авиационных систем «Самара».