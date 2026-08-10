ГЛОНАСС научился отслеживать транспорт при отключениях интернета

АО «ГЛОНАСС» разработало отечественную систему, которая позволит следить за общественным транспортом даже при сбоях спутниковой навигации и работе средств радиоэлектронной борьбы. Если GPS и АО «ГЛОНАСС» перестали работать, то общественный транспорт все равно не сможет бесследно раствориться между остановками, отмечают разработчики. Одним из первых полигонов для новой технологии станет Калуга с 1 сентября 2026 г.

Внедрение технологии

АО «ГЛОНАСС» создало систему мониторинга транспорта, устойчивую к при сбоях интернета и даже при работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет РБК. Разработка повысит надежность управления городскими и региональными перевозками, а также критически важными службами в самых сложных оперативных условиях.

В августе 2026 г. АО «ГЛОНАСС» создало отечественную систему онлайн-мониторинга общественного транспорта, которая работает даже при ИТ-сбоях спутниковой навигации или применении средств РЭБ. Система работает на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» и позволяет определять фактическое движение автобусов и троллейбусов даже при проблемах с global positioning system (GPS) и другими спутниковыми системами.

«ИТ-решение на базе государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит пассажирам в режиме реального времени видеть фактическое движение транспорта, а перевозчикам и городским службам — повысить качество управления транспортными потоками и диспетчеризации», — подчеркнули в «ГЛОНАСС».

Magnific - drobotdean Общественный транспорт в России смогут отслеживать при ИТ-сбоях интернета, это повысит управления городскими перевозками

Одним из первых регионов, где протестируют технологию, станет Калужская область. С 1 сентября 2026 г. ИТ-система начнет отслеживать три выделенных троллейбусных маршрута в Калуге. В перспективе ее планируют применять для диспетчеризации коммунальной техники и транспорта экстренных служб.

По информации АО «ГЛОНАСС», в районе каждой остановки общественного транспорта установят специальные метки альтернативного позиционирования, привязанные к точным координатам маршрута. На транспортных средствах разместят идентификаторы.

Отечественная разработка

«При подъезде троллейбуса или автобуса к остановке трек будет фиксироваться платформой мониторинга на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» и далее транслироваться на платформы диспетчеризации города и перевозчиков, а также в привычные пассажирам картографические сервисы и мобильные приложения», — отметил директор направления «Единая система идентификации автономного транспорта» АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев.

Кукарев добавил и то, что передача данных будет осуществляться по защищенному каналу через географическую информационную систему (ГИС), которая не зависит от ограничений мобильного интернета. Кроме того, сервисы на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», включая платформу мониторинга транспорта, включены в белые списки. Он добавил, что метки на остановках полностью автономны, не требуют внешнего электропитания и рассчитаны на работу в любых погодных условиях в течение пяти лет. Как метки, так и трекеры производятся в России с использованием российских компонентов, отечественного программного обеспечения (ПО) и алгоритмов шифрования.

Доступность интернета

По информации CNews, жителям России становится все сложнее пользоваться мобильным интернетом. Выход во Всемирную паутину через отечественные сотовые сети все чаще сопровождаются ограничениями, не позволяющими зайти на нужный сайт оттуда, где нет сигнала домашнего или публичного Wi-Fi, такие ограничения начались весной 2025 г.

В первой половине 2026 г. свыше 60% всех совершенных мобильных интернет-сессий в России проходили с теми или иными ограничениями. Чаще всего они касались так называемых «белых список» — перечней сайтов и сервисов, которые продолжают работать во время блокировок мобильного интернета.

В общей сложности в «белых списках» всего несколько десятков сайтов, и их количество разнится от оператора к оператору. Для понимания масштабов ограничений, с которыми сталкиваются россияне, во всем интернете, по разным оценкам, к началу 2026 г. было свыше 1,3 млрд сайтов.