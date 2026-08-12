Компании тратят сотни миллионов на защиту от БПЛА. За год расходы взлетели в разы, но атаки на Wildberries тут ни при чем

Российский бизнес получил новую вынужденную статью расходов – закупки систем защиты от БПЛА. Они тратят сотни миллионов рублей, чтобы бы дрон не прилетел в их офис или производственное помещение. Что примечательно, удары по складам Wildberries в данном случае не были катализатором – массовые закупки антидроновых систем начались значительно раньше.

Помоги себе сам

Российские частные компании взвинтили спрос на средства защиты от беспилотников. Как пишут «Ведомости», только за первое полугодие 2026 г. (1 января – 30 июня) они потратили на них 441,3 млн руб.

Сумма сама по себе внушительная, но не менее впечатляющим выглядит и ее рост. Всего год назад на антидроновую безопасность российский частный бизнес потратил в 6,6 раза меньше, гласит статистика системы по работе с тендерами «Тендерплан».

Подсчет проводился по публично размещенным закупкам «со всех найденных в открытом доступе торговых площадок по ключевым словам», отмечает издание. Иными словами, есть реальный шанс, что итоговый размер затрат бизнеса на защиту от БПЛА мог вырасти еще сильнее.

Без оглядки на Wildberries

Всего пять лет назад необходимости держать оборону от дронов у российских компаний не было, как не было и надобности тратить на такую защиту собственные средства. Почему бизнес предпочитает самостоятельно обеспечивать свою безопасность вместо того, чтобы довериться армейским средствам ПВО, «Ведомости» не уточняют.

Министерство обороны России Бизнес защищается от дронов за свой счет

Страховые компании тоже больше не помощники бизнесу в вопросе защиты от ударов БПЛА. Одни из них начали ограничивать покрытие ущерба от атак беспилотников, другие резко подняли расценки на такой вид страхования, сказал изданию директор ГК «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков.

Но стоит отметить, что ажиотаж вокруг антидроновых систем среди российских компаний возник задолго до налетов на склады Wildberries. Первый такой удар случился в середине июля 2026 г. – тогда очень сильно пострадали склады Wildberries в Электростали и Котовске.

Тогда дроны уничтожили не только сами помещения, но и размещенные в них товары. Спустя почти месяц удары БПЛА по инфраструктуре Wildberries происходят едва ли не каждый день. По различным оценкам, суммарный ущерб продавцов измеряется сотнями миллиардов рублей.

Дальше – больше

Как сообщили изданию в «Тендерплане», за отчетный период активнее всего бизнес закупал средства защиты от БПЛА в июне. В компании увязывают это с поручением Президента России Владимира Путина, датированным 26 мая 2026 г. Глава государства дал задание Правительству России вместе с российским бизнесом проработать предложения по защите предприятий от беспилотников.

При этом никто пока не говорит, что компании получили возможность закупать именно армейские средства борьбы с БПЛА, сообщил «Ведомостям» собеседник, осведомленный о процедуре приобретения техники подобного рода.

Пока что бизнес вправе закупать исключительно нелетальные средства защиты. К ним относятся устройства РЭБ (радиоэлектронной борьбы), различные защитные ограждения, а также средства связи. Отдельно источник издания упомянул и дронов-перехватчиков, в которых нет взрывчатых веществ.

«Оружие мобильные огневые группы могут получать в Минобороны и Росгвардии, которые будут вести его учет», – добавил собеседник.

Ничего не готово

Компании хоть и получили право закупать технику для защиты самих себя от дронов, однако сама процедура таких закупок в стране пока никак не стандартизирована. Также бизнес крайне редко приобретает именно комплексные системы защиты, отдавая предпочтение лишь отдельным ее составляющим.

Под комплексными системами в данном случае подразумеваются «полноценная эшелонированная противодроновая оборона», сообщил изданию независимый аналитик в области беспилотной авиации Максим Чижов.

Российский бизнес в целом оказался не готов к организованной закупке систем защиты от БПЛА. В стране нет «единой программы для подготовки специалистов и служб предприятий для защиты от беспилотных угроз», а в штате компаний отсутствуют специалисты по военно-политическому анализу, которые смогли бы провести эффективный анализ угроз и рисков, заявил «Ведомостям» независимый эксперт по защите от БПЛА Сергей Борисов.

Нечего думать только о себе

Сергей Борисов порекомендовал компаниям, у которых в собственности есть объекты промышленной и критической инфраструктуры, начать думать не только о своей безопасности. Как пишут «Ведомости», он заявил о необходимости такому бизнесу «вкладываться в защиту территории региона, а не своего объекта».

По мнению эксперта, подобные «общественные начала» позволят «не подавлять и сбивать беспилотники на границе своего защищаемого объекта, а отражать атаки всеми доступными частными и государственными средствами противодействия БПЛА на границе региона».