Совладелец «Яндекса» наращивает выручку, но терпит убытки от новых направлений

Группа «Т-Технологии» (владелец «Т-банка», «Авто.ру» и совладелец «Яндекса») увеличила за полгода свою чистую выручку на 26%. Чистая прибыль снизилась на 7%, но без учета показателей «Яндекса» она выросла на 32%. При этом у компании растут убытки от «новых направлений».

Финансовые показатели «Т-технологии» за первое полугодие 2026 года

Группа «Т-Технологии» (владелец «Т-банка») представила финансовые итоги II квартала и первого полугодия 2026 г. В первом полугодии 2026 г. выручка выросла на 10% и составила 791,9 млрд руб., в том числе процентная выручка составила 558,7 млрд руб. (рост – 8%), выручка от оказания услуг и страховой деятельности – 232,2 млрд руб. (рост – 14%).

Чистая выручка выросла на 26% и составила 414,2 млрд руб., в том числе чистый процентный доход составил 302,3 млрд руб. (рост – 31%), чистая выручка от оказания услуг (чистый комиссий доход) - 89,3 млрд руб. (рост – 18%), чистая выручка от страховой деятельности – 22,6 млрд руб. (рост – 25). Рост чистой выручки в компании объяснили расширение экосистемы и ростом вовлечености клиентов.

Чистая прибыль сократилась на 7% и составила 74,5 млрд руб., операционная чистая прибыль (показатель, очищенный от эффектов инвестиций в «Яндекс») выросла на 32% и составила 98,6 млрд руб. Данная тенденция, по мнению компании, «отражает фокус на эффективности бизнеса».

Фото: Яндекс Группа «Т-Технологии», владеющая «Т-банком», «Авто.ру» и частично «Яндексом», увеличила за полгода свою чистую выручку на 26%

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизации) вырос на 35% и составил 184,5 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE, не учитывает показатели «Яндекса») увеличилась до 27,4%, в сегментах B2C (массовый сегмент) и B2B (корпоративный сегмент) ROE увеличилась до 33,8%.

Кредитный портфель «Т-технологий»

Доходность кредитного портфеля составила 23,7% (сокращение – 1,7 процентных пункта, п.п.), чистая процентная маржа – 11,2% (рост – 1 п.п.), стоимость рисков составила 5% (снижение на 0,9 п.п.), маржинальность по операционной чистой прибыли (без учета показателей «Яндекса») составила 23,8% (рост – 1 п.п.), соотношение затрат и доходов (C/I) – 47,4%,

Доля неработающих кредитов на 30 июня 2026 г. составила 7,3%, ставка резервирования – 9,3%. Коэффициент достаточности базового собственного капитала первого уровня на 30 июня 2026 г. составил 11,8% (снижение за год – 0,9 п.п.), коэффициент достаточности общего капитала – 12,9% (снижение за год – 1 п.п.).

Финансовые показатели «Т-Технологий» за II квартал 2026 года

Во II квартале 2026 г. выручка «Т-Технологии» выросла на 10% и составила 404 млрд руб.,, в том числе процентная выручка - - 282,6 млрд руб. (рост – 8%), выручка от оказания услуг и страховой деятельности выросла на 15% и составила 122,1 млрд руб. Чистая выручка выросла на 27% и составила 216,8 млрд руб., в том числе чистый процентный доход составил 157,6 млрд руб. (рост – 32%), чистая выручка от оказания услуг - 46,4 млрд руб. (рост – 15%), чистая выручка от страховой деятельности – 12,8 млрд руб. (рост – 14%).

Чистая прибыль сократилась на 15% и составила 39,5 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился на 33% и составил 101,6 млрд руб., операционная чистая прибыль выросла на 25% до 52,1 млрд руб. ROE (без учета показателей «Яндекса») составила 28,1%, в сегментах B2C и B2B– по 34,4%.

Доходность кредитного портфеля составила 23,8% (снижение – 1,8%), чистая процентная маржа – 11,6% (рост – 1 п.п.), стоимость рисков – 4,7% (снижение 2 п.п.), маржинальность по операционной чистой прибыли (без учета показателей «Яндекса») – 24%, C/I – 47,65 (рост – 1,5 п.п.).

Количество клиентов на конец II квартала 2026 г. выросла на 8% и составило 55,7 млн, в том числе активных клиентов составило 34,3 млн (рост – 2%), активных B2B-клиентов – 1 млн (рост – 940 тыс.). Количество активных пользователей приложений в месяц (MAU) составило 34 млн, количество активных пользователей приложений в день (DAU) – 15,4 млн.

Убытки от повседневной деятельности и «новых направлений»

В разрезе сегментов в первом полугодии 2026 г. у розничного бизнеса (B2C) чистая выручка увеличилась на 32% и составила 312,6 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 85% до 113,5 млрд руб. В том числе у повседневных сервисов чистая выручка составила 56,9 млрд руб. (снижение – 35), скорректированный показатель EBITDA – 10,1 млрд руб. (рост – 25%), убыток до налогообложения сократился на 20% 4,2 млрд руб.

У накопительных и инвестиционных услуг чистая выручка выросла на 80% и составила 43,7 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – 27,8 млрд руб. (рост – 58%), прибыль до налогообложения – 22,9 млрд руб. (рост – 75%). У розничного финансирования чистая выручка составила 212 млрд руб. (рост – 37%), прибыль до налогообложения – 94,8 млрд руб. (рост – 835).

У услуг для бизнеса (B2B) чистая выручка выросла на 18% и составила 107,8 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 4% и составила 38,1 млрд руб. У новых направлений чистая выручка составила 6,9 млрд руб. (рост – 60%), скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательную величину – минус 4,5 млрд руб. (рост – 15%), убыток до налогообложения вырос на 25% и составил 7 млрд руб.

В разрезе сегментов во втором квартале 2026 г. чистая выручка сегмента B2C составила 163 млрд руб. (рост – 32%), прибыль до налогоооблажения выросла в два раза и составила 59,4 млрд руб. В том числе у повседневых сервисов чистая выручка выросла на 7% и составила 32,1 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA увеличился в два раза и составил 6,6 млрд руб. убыток до налогообложения снизился почти в три раза и составил 900 млн руб.

У накопительных и инвестиционных сервисов чистая выручка увеличилась на 62% и составила 24 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA составил 13,6 млрд руб. (снижение на 1%), прибыль до налогообложения увеличилась на 4% до 12 млрд руб. У сегмента розничного финансирования чистая выручка выросла на 36% и составила 106,9 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла в 2,3 раза и составила 48,3 млрд руб.

В сегменте B2B чистая выручка выросла на 17% и составила 57 млрд руб., прибыль до налогообложения снизилась на 2% и составила 22 млрд руб. В сегмента «Новые направления» чистая выручка выросла на 37% и составила 3,7 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение – минус 2,6 млрд руб. (рост убытка – на 625), , убыток до налогообложения вырос на 57% и составил 4,1 млрд руб.

Прогнозы на 2026 год

По прогнозам на 2026 г. операционная чиста прибыль вырастит на 20% (то есть более 230 млрд руб.), совокупные дивиденды вырастут на 20% (то есть более 180 руб. на одну акцию). По итогам II квартала 2026 г. совет директоров «Т-технологий» рекомендовал выплату дивидендов в размере 4,7 руб. на одну акцию.

Как «Т-Технологии» скупают интернет-активы

«Т-Технологии» изначально называлась TCG-Group и владела банком «Тинькофф». В 2022 г. группа «Интеррос» Владимира Потанина приобрела 415 долю в TCS-Group, после чего группы была переименована в «Т-Инвестиции», а банк – в «Т-банк». Впоследствии «Т-Банк» был объединен с «Росбанком», также принадлежавшим группе «Интеррос».

В начале 2026 г. «Т-Технологии» приобрели у «Яндекса» площадку «Авто.ру» на 35 млрд руб. Также «Инетррос» и «Т-Технологии» являются совладельцами консорциума Catalytic People («Каталитик Пипл») , который является крупнейшим акционером виртуального банка для предпринимателей «Точка» (в 2026 г. консорциум приобрел 25% в банке у VK за 21,2 млрд руб. увеличив свою долю до 89%), а с 2025 г. владеет 10% долей в «Яндексе». Кроме того, в конце 2025 г. «Каталитик Пипл» приобрела 25% в провайдере облачной инфраструктуры Selectel за 16 млрд руб.