Гарвард предупреждает: ИИ обрушит налоговые поступления и обострит социальное неравенство

Проникновение ИИ в отрасли экономики приведет к изменению структуры бюджетных доходов, росту безработицы и обострению неравенства, к таким выводам пришли ученые из Гарварда и Института Брукингса. Государства рискуют столкнуться с сокращением налоговых поступлений при одновременном росте расходов на поддержку и переобучение работников. Правительствам различных стран нужно заранее начинать реформировать фискальную политику, чтобы легче переживать будущие структурные шоки, считают эксперты.

Предупреждение о фискальных рисках

Ученые из США предупредили о фискальных рисках развития технологий искусственный интеллект (ИИ), пишет Bloomberg. Государствам во всем мире придется проактивно реагировать на возможные вызовы.

Проникновение ИИ-технологий в отрасли экономики приведет к серьезному изменению структуры бюджетных доходов, росту безработицы и обострению социально-экономического неравенства. Государства рискуют столкнуться с сокращением налоговых поступлений при одновременном увеличении расходов на поддержку и переобучение высвобождаемых работников. К таким выводам пришли ученые из Гарварда и Института Брукингса в исследовании «Как развитие ИИ влияет на налогово-бюджетную политику». Правительствам необходимо уже в 2026 г. начинать реформировать фискальную политику, чтобы легче переживать будущие структурные шоки, считают эксперты. Фискальные последствия от ИИ будут зависеть не только от того, насколько он увеличит национальный доход, но и от того, кто именно получит этот доход и как национальные власти отреагируют на возникающие вызовы.

Magnific - Magnific Ученые предупредили: ИИ может обрушить налоговые поступления и обострить социальное неравенство

Выводы исследования опираются на долгосрочный прогноз Бюджетного управления Конгресса США до 2060 г. Согласно их базовому сценарию, государственный долг США вырастет со 101% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2026 г. до 175% ВВП в 2056 г. Этот прогноз уже учитывает ежегодный прирост совокупной факторной производительности труда на 0,1 процентного пункта (п.п.) до 2036 г. благодаря внедрению ИИ. Ученые рассмотрели четыре дополнительных сценария того, как ИИ будет влиять на рабочие места, распределение доходов, уровень государственного долга и общую экономическую ситуацию в США до 2060 г.

Главные сценарии

Первый сценарий: предполагает, что производительность будет расти существенно быстрее, чем в базовом прогнозе Конгресса США, — на 0,5 п.п. ежегодно. В результате темпы увеличения госдолга замедлятся, и к концу прогнозного периода он составит 136% ВВП, что на 39 п.п. ниже базового уровня Бюджетного управления Конгресса США. Ученые считают, что ускоренное внедрение ИИ-технологий повысит рост производительности труда, простимулирует расширение экономики (примерно на 7 п.п.) и налоговых сборов. Более значимым для государственных финансов станет замедление темпов роста расходов на социальные программы, поскольку они индексируются на инфляцию, а не на динамику зарплат. В итоге расходы окажутся примерно на 30 п.п. ниже базового прогноза.

Второй сценарий: предусматривает рост производительности на 0,5 п.п., однако основными бенефициарами станут высокодоходные группы населения. Это приведет к усилению социального неравенства, но одновременно увеличит федеральные налоговые поступления, поскольку в США действует прогрессивная система налогообложения. По данным Бюджетного управления Конгресса США, средняя ставка федерального налога составляет около 21% для всех домохозяйств и около 26% — для домохозяйств верхнего квинтиля. Эксперты ожидают, что в этом сценарии ВВП будет выше на 5% через 10 лет и на 16% через 30 лет. Госдолг окажется на 49 п.п. ниже базового уровня и достигнет 126% ВВП к 2060 г. Из-за нарастающего расслоения правительство может пойти на усиление прогрессии федеральных налогов, что дополнительно улучшит бюджетные перспективы.

Третий сценарий: связан с заметным ростом безработицы. Согласно исследованию, численность работников в США может сократиться примерно на 3 млн человек (2% от общего числа занятых, составляющего около 170 млн человек). Граждане, потерявшие работу из-за вытеснения профессии ИИ, будут испытывать серьезные трудности с поиском новой занятости, соответствующей их навыкам. Часть из них останется безработной, другие вовсе покинут рынок труда. При этом расходы компаний на труд могут быть частично компенсированы за счет других затрат — например, на дополнительные рабочие часы и обучение оставшихся сотрудников. В этом случае ВВП, распределение доходов и уровень госдолга останутся примерно такими же, как во втором сценарии. Однако для снижения рисков социальной напряженности правительство может увеличить пособие по безработице, создать систему страхования зарплаты и расширить программы переобучения. Эти меры потребуют дополнительных бюджетных расходов и частично нивелируют фискальные выгоды, полученные благодаря ускоренному экономическому росту.

Четвертый сценарий: предполагает рост производительности на 1 п.п. ежегодно и вдвое большее проникновение ИИ в экономику. Он характеризуется более заметным увеличением безработицы и, как следствие, значительным ростом неравенства. Прогнозируется, что 6% всех трудящихся потеряют работу. В этом случае большая часть доходов достанется исключительно держателям капитала — предпринимателям и инвесторам, а не наемным работникам. Высвобождение рабочей силы будет полностью компенсироваться капитальными инвестициями в ИИ и робототехнику, поэтому ВВП станет расти быстрыми темпами. Экономика окажется примерно на 9% выше к 2040 г., на 21% — к 2050 г. и на 35 % — к 2060 г. Однако, что может показаться парадоксальным, бюджет получит от этого роста относительно мало. Основная часть национального дохода структурно сместится от труда к капиталу. Доходы от капитала в США облагаются примерно на 40% слабее, чем обычные доходы от труда. Такое развитие ситуации потребует от властей более решительных мер поддержки: помимо пособий и затрат на переобучение понадобится субсидирование занятости в частном секторе или создание рабочих мест в госсекторе, а также программа универсального базового дохода. Сокращение занятости, вероятно, приведет к существенной потере медицинского страхования, финансируемого работодателями, что усилит давление на политиков с целью расширения доступа к государственному страхованию.

Именно поэтому, несмотря на значительно более высокую производительность в экономике, госдолг вырастет до 126% ВВП, хотя и останется ниже базового прогноза Конгресса США. Возможным решением могло бы стать увеличение налога на доходы от капитала — то есть усиление налогообложения богатства или потребления. Еще один вариант — увеличение доли государства в предприятиях, однако это может повлиять на политическую устойчивость США. То, как фискальная политика отреагирует на вызовы ИИ-технологий, может стать одним из центральных вопросов экономической политики нашего времени, резюмируют авторы исследования.

Драйвер для ВВП

В целом рост производительности за счет ИИ станет главным драйвером ускорения реального ВВП. Это позволит частично компенсировать социальные расходы на поддержку высвобождаемых работников и изменения в структуре налоговых поступлений. В результате, хотя абсолютный размер госдолга США продолжит расти, отношение долга к ВВП будет увеличиваться существенно медленнее, чем предполагают базовые прогнозы Бюджетного управления Конгресса США, но при условии, что после 2026 г. социальные программы не потребуют чрезмерных бюджетных трат.

Снижение доли труда в ВВП развитых стран наблюдается уже с 1980 г., отмечают эксперты Центра макроэкономических исследований (ЦМЭ) Сбербанка. Вытеснение труда в пользу капитала усугубляет фундаментальную проблему большинства налоговых систем. При попытке изменить баланс в распределении налогов между трудом и капиталом макроэкономическая политика сталкивается с серьезным ограничением: в долгосрочной перспективе налог на капитал должен стремиться к нулю, чтобы компании не снижали инвестиции, а рост экономики не замедлялся. Та же логика распространяется и на человеческий капитал. Эксперты Сбербанка считают, что реформы, предлагаемые американскими учеными из Гарварда и Института Брукингса , отчасти направлены на обход этих ограничений. Фокус будет смещен с налогообложения инвестиций на изъятие монопольной ренты, потребления или нереализованного богатства.

Высокооплачиваемый труд уйдет

При дальнейшем быстром развитии ИИ-технологий высокооплачиваемый труд будет все больше вытесняться капиталом. Это приведет к росту социальных расходов бюджета и одновременному снижению налоговых поступлений, соглашается старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Еремкин. С точки зрения настройки налоговой системы, по его мнению, целесообразным будет перераспределение нагрузки с труда на капитал и потребление. «Налог на добавленную стоимость (НДС) и налог с продаж — первые претенденты на повышение. Увеличение ставок на прирост капитала и дивиденды также помогут перераспределить налоговую нагрузку на капитал, при этом чрезвычайно важно организовать эффективную борьбу с трансфертным ценообразованием и выводом прибыли в другие юрисдикции», — подчеркивает Еремкин. Тем не менее Россия пока уязвима в меньшей степени, чем США, отмечает Владимир Еремкин. Кроме того, российский рынок труда в 2026 г. испытывает определенный дефицит кадров, поэтому ИИ в ряде случаев может рассматриваться как инструмент сокращения кадрового голода.

«Очевидно, что никто не будет терпеть подобного снижения налогов», — полагает профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов. По его оценкам, это потребует увеличения ставки налога на прибыль, что нивелирует экономию компаний на труде. Часть предприятий в США уже рапортует в квартальных отчетах о заметном росте маржинальности при использовании ИИ и одновременном сокращении персонала, поэтому налоговой системе после 2026 г. придется меняться, уверен эксперт. Шибанов также считает, что Россию эта проблема затрагивает слабее, поскольку в стране меньше доля уже автоматизированного труда.

Риски фискального сдвига, описанные в исследовании «Как развитие ИИ влияет на налогово-бюджетную политику», абсолютно релевантны и для России, считают эксперты Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка. В августе 2026 г. Налоговый кодекс (НК) России через повышающий коэффициент 2,0 для ИИ прямо стимулирует сценарий ускоренного обогащения владельцев технологического капитала за счет легальной минимизации корпоративных налогов.

Векторы риска в России

По мнению аналитиков Сбербанка, фискальная система России также уязвима перед смещением доходов от труда к капиталу в силу своей структуры. Развитие ИИ-технологий несильно ударит по сборам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и НДС. Главный вектор риска — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который остается основным источником собственных доходов для российских субъектов. Таким образом, диспропорция между федеральным бюджетом и бюджетами регионов может усугубиться. «Уязвимость России — масштабное перераспределение налоговой базы из регионов в федеральный центр и в пользу узкой прослойки владельцев капитала, что лишит муниципалитеты средств на социальную инфраструктуру», — отмечают эксперты ЦМИ Сбербанка.

В России 48% экономики имеет высокую степень подверженности влиянию ИИ, следует из недавнего исследования ЦМИ Сбербанка. Аналитики оценили влияние автоматизации на 18 тыс. рабочих задач в 923 специальностях. Среди отраслей, которые сильнее всего будут подвержены влиянию ИИ-технологий , — информационные технологии (ИТ) (потенциал для закрытия кадрового дефицита почти 60%), финансовый сектор (чуть больше 50%), научные исследования, государственное управление и торговля (примерно по 40%).