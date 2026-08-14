Власти хотят подстегнуть беспилотный транспорт, снизив ему НДС

Правительство России обсуждает возможность снижения ставки НДС до 10% на беспилотную перевозку пассажиров, курьерскую доставку и грузоперевозки. По оценкам экспертов, такая льгота способна поддержать участников российского рынка и стимулировать развитие беспилотных технологий, а оборот гражданской беспилотной отрасли может вырасти до 2 трлн руб.

Рассмотрение тарифов

Налог на добавленную стоимость (НДС) на перевозку пассажиров и грузов беспилотным транспортом в России могут снизить до 10%, об этом «Коммерсант» рассказали три источника, участвующих в разработке этих предложений.

В августе 2026 г. Правительство России обсуждает с представителями ИТ-отрасли возможность снижения ставки НДС до 10% на услуги высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) — перевозку пассажиров, курьерскую доставку и грузоперевозки. Соответствующие изменения могут быть внесены в Налоговый кодекс (НК) России.

По информации собеседников «Коммерсант», при сохранении стандартной ставки НДС в 22% автономная модель перевозок перестает быть конкурентоспособной по сравнению с традиционным транспортом. Введение пониженной ставки позволит выровнять экономические условия для беспилотных и обычных перевозок. По оценкам источников, это может привести к росту оборота гражданской беспилотной отрасли до 2 трлн руб. к 2036-2040 г. Кроме того, мера способна частично компенсировать острый дефицит курьеров, водителей такси и грузового транспорта. Вместе с тем источники подчеркивают, что для полноценной реализации инициативы необходимо принять закон о ВАТС.

Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего отрасль, и Минцифры подтвердили, что решения, направленные на стимулирование развития автономного транспорта, обсуждаются с участием бизнеса в рамках рабочей группы по развитию и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Детали предложения они комментировать не стали.

В августе 2026 г. беспилотные грузовики, такси и трамваи могут передвигаться по дорогам общего пользования только в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). С 2021 г. было представлено несколько версий закона о беспилотном транспорте. Последнюю редакцию Министерство транспорта (Минтранс) России подготовил в июне 2026 г. Документ устанавливает правила движения для ВАТС с 2027 г. и определяет ответственность за их нарушение. Однако в Госдуму законопроект до сих пор не внесен.

Лидеры на рынке

В 2026 г. ключевым игроком в сегменте ВАТС является «Яндекс», считает старший аналитик по сектору ТМТ компании «Эйлер» Владимир Беспалов. ИТ-компания планирует до конца года довести число беспилотных легковых автомобилей до 200, а парк беспилотных грузовых автомобилей должен приблизиться к 100 единицам. К 2031 г. рынок, включающий эти направления, может превысить 100 млрд руб., оценивает эксперт.

Дополнительный стимул для разработчиков

«По прогнозам Минтранса, на российских дорогах до конца 2026 г. будут курсировать более 200 беспилотных такси, а к 2030 г. этот показатель увеличится до 1 тыс. Суммарный флот роботов-доставщиков уже превышает 1 тыс. роверов и к концу 2027 г. может вырасти до 20 тыс.», — отмечает руководитель центра беспилотных технологий АО «ГЛОНАСС» Михаил Квурт. Он добавляет, что к платформе «ЭРА-ГЛОНАСС» уже подключено 111 беспилотных грузовиков, которые выполнили около 12,5 тыс. коммерческих рейсов. На старте формирования отрасли беспилотного транспорта сложно быстро получить положительный экономический эффект, который покрывал бы затраты разработчиков и заказчиков услуг, отмечает Квурт. Поэтому налоговая льгота может стать дополнительным стимулом для создания новых бизнес-направлений и инструментом формирования экономической эффективности.

В большей степени мера нужна грузоперевозчикам, поскольку именно в этом сегменте беспилотные технологии сталкиваются с наибольшими финансовыми сложностями, отметил эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Павел Камнев. Среди причин — снижение объема перевозок, кадровый дефицит, проблемы с топливом в России и высокая конкуренция со стороны китайских и казахских перевозчиков, добовляет эксперт.

Главное экономический результат

Особенности налогообложения также играют важную роль. Зачастую такси-сервисы и сервисы доставки работают как агрегаторы: они получают комиссию и платят налог именно с нее, объясняет партнер юридической фирмы «МЭФ LEGAL» Вадим Зарипов. В случае с беспилотным транспортом услуга будет квалифицироваться как самостоятельная деятельность компании, из-за чего конечные налоговые выплаты могут оказаться существенно выше. Льготная ставка НДС, подчеркнул он, позволит сэкономить часть средств и сделать модель более привлекательной.

При этом введение льготы необязательно должно быть жестко привязано к принятию закона о ВАТС, настаивает Вадим Зарипов. Налогообложение основывается на экономических результатах деятельности, а не на правовой форме. Норма о пониженной ставке может описывать самостоятельные основания и условия ее применения. «Отсутствие первичного законодательства этому не мешает», — резюмирует эксперт.