Ozon удалили из магазина приложений для Android без причины и предупреждения

Из Google Play удалены все приложения маркетплейса Ozon. Причины не раскрываются, сроки восстановления тоже. Ранее то же случилось с утилитами холдинга VK и нацмессенджером «Макс». В Apple App Store Ozon пока доступен.



Ozon исчез

Американский интернет-гигант Google удалил из своего магазина Google Play все приложения российского маркетплейса Ozon. В их числе – Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, «Ozon Селект». Несколькими днями ранее та же участь постигла фирменное приложение «Ozon Банка».

Это означает, что скачать и уставить перечисленные утилиты из этого магазина больше нельзя. Те, кто сделал это ранее, лишились возможности обновлять их, однако сами приложения пока продолжают исправно работать. Редакция CNews убедилась, что к моменту выпуска материала каждое из них функционировало исправно, в том числе приходили уведомления.

Комментарий Ozon

Google Play – главный магазин приложений в экосистеме Android. Главный, но не единственный – ОС поддерживает работу о сторонними каталогами. Это означает, что приложения Ozon можно скачать из любого из них, например, из российского RuStore, после чего поддержка обновлений вернется.

Ozon Ozon попал под санкции Google

Это подтверждают и представители Ozon. «Приложения Ozon, Ozon fresh и Ozon Travel недоступны в Google Play. Владельцы Android-устройств могут скачать их в RuStore, AppGallery и Galaxy Store», – сказали они CNews.

На вопрос редакции CNews о причинах удаления из Google Play представители Ozon не ответили. «Ozon не нарушал правил Google Play, также напомним, что маркетплейс Ozon, сервисы Ozon fresh, Ozon Travel, «Ozon Селект» не находятся под санкциями», – сказали они.

В Google Play Ozon больше нет

Ozon – основное приложение маркетплейса. Ozon Fresh – это сервис быстрой доставки продуктов питания, бытовой техники, электроники и других товаров повседневного спроса. Ozon Travel позволяет искать билеты, бронировать жилье и оформлять готовые туры. Ozon Селект – это отдельное приложение Ozon, в нем собраны оригинальные товары проверенных брендов среднего и верхнего ценовых сегментов.

Потенциальная причина

Вероятно, удаление Ozon из Google Play может быть связано не с нарушениями правил площадки, а с новым витком антироссийских санкций. В конце июля 2026 г. против «Ozon Банка» ввел свои санкции Евросоюз.

Почти сразу после этого свои ограничения против «Ozon Банка» ввела и вышедшая из ЕС Великобритания. Но у этой страны пока нет ни своей мобильной ОС, ни своего глобального магазина приложений, поэтому на большинстве россиян это не отразилось.

Конкурентов пока не трогают

В перечне попавших под санкции ЕС организаций также есть «Яндекс Банк» и «WB Банк», но их приложения к моменту выхода материала никто их софт из Google Play не удалял. Первый принадлежит «Яндексу», второй – собственность Wildberries.

Прочие российские маркетплейсы в Google Play пока доступны

Обе компании, как и Ozon, входят в тройку крупнейших игроков на российском рынке маркетплейсов. Однако к моменту выхода материала и «Яндекс Маркет», и Wildberries можно было скачать в Google Play, равно как и другие утилиты компаний.

Apple, где ты?

Что примечательно, к 15 августа 2026 г. приложения Ozon присутствовали в магазине Apple App Store. Как правило, именно Apple раньше других удаляет российский софт из своего каталога на почве санкций или других причин, а Google берет с нее пример только через несколько дней или недель.

Apple свой ход пока не сделала

Например, в начале лета 2026 г. Apple удалила нацмессенджер «Макс» холдинга VK, а через пару недель – и остальные приложения этой компании. Из Google Play они исчезли лишь в середине июля 2026 г.

Важно отметить, что удаление ПО из App Store – это гораздо более серьезная проблема по сравнению с удалением из Google Play. В экосистеме Apple нет полноценной поддержки сторонних магазинов, в результате чего пользователям приходится идти на самые разные ухищрения, чтобы установить нужную утилиту на свой iPhone или iPad или пользоваться веб-версией, если та наличествует.