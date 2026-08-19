Компания-разработчик российского смартфона, основанная экс-министром связи, не платит за аренду. Набежали миллионы долга

АО «Рутек», выпускающее отечественный смартфон «Р-Фон», столкнулся с иском от «Технопарка-Мордовия» на 15,7 млн руб. из-за неоплаты аренды. В компании признали временную задержку, объяснив ее краткосрочным снижением заказов.

Иск за аренду

Как выяснил CNews, «Технопарк-Мордовия» требует через суд от разработчика отечественного смартфона «Р-фон» — АО «Рутек» 15,7 млн руб. Иск был подан в июне 2026 г.

Согласно картотеке, иск связан с ненадлежащим исполнением обязательств по договору аренды. Представители «Рутека» подтвердили CNews, что иск связан с отсутствием оплаты.

«У "Рутек" действительно была временная задержка по арендным платежам, — сообщили там. — Она возникла на фоне краткосрочного снижения объема заказов и, соответственно, временной корректировки финансовых потоков компании».

В компании заверяют, что на сегодняшний день «ситуация стабилизировалась и объем заказов восстановился, компания продолжает работу, а проект развивается в штатном режиме».

Строительство в Мордовии

В 2023 г. «Рутек» арендовал мощности на территории «Технопарк-Мордовия» для производства телекоммуникационного оборудования, моноблоков, камер и пр. До конца 2024 г. компания планировала развернуть там и производство смартфонов «Р-Фон».

НТЦ ИТ РОСА Компания, основанная Рейманом, задолжала за аренду

Помимо этого, в июне 2024 г. стало известно о планах компании построить в мордовской ОЭЗ «Система» завод по производству компьютерной техники. Предприятие должно было производить смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки и телефонные станции. Строительство планировалось завершить в 2025 г. Инвестиции в проект оценивались в несколько миллиардов руб.

«Р-фон» от экс-министра

По последним известным данным, «Рутек» принадлежал экс-министру связи Леониду Рейману. С ноября 2021 г. данные о владельцах были скрыты.

Компания выпускает смартфоны, серверные платы, планшеты и другие устройства, в том числе флагманский «Р-фон», который управляется собственной операционной системой «РОСА Мобайл».

«Рутек» осуществляет поверхностный монтаж плат смартфонов «Р-фон», устанавливает на них прошивку и осуществляет полный выпуск смартфона.

Однако в октябре 2023 г. выяснилось, что в Бангладеш существует точная копия «Р-фона» — Symphony Helio 80. Устройства внешне идентичны, отличаются только модулем камеры и операционной системой.

В апреле 2024 г. «Р-фон» появился на сайтах объявлений — редакция CNews нашла его в каталоге «Авито». Продавец продавал новый смартфон за 10 млн руб. К моменту выхода материала объявление было снято. В рознице мобильник так и не появился.