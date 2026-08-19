CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Ритейл Техника
|

Компания-разработчик российского смартфона, основанная экс-министром связи, не платит за аренду. Набежали миллионы долга

АО «Рутек», выпускающее отечественный смартфон «Р-Фон», столкнулся с иском от «Технопарка-Мордовия» на 15,7 млн руб. из-за неоплаты аренды. В компании признали временную задержку, объяснив ее краткосрочным снижением заказов.

Иск за аренду

Как выяснил CNews, «Технопарк-Мордовия» требует через суд от разработчика отечественного смартфона «Р-фон» — АО «Рутек» 15,7 млн руб. Иск был подан в июне 2026 г.

Согласно картотеке, иск связан с ненадлежащим исполнением обязательств по договору аренды. Представители «Рутека» подтвердили CNews, что иск связан с отсутствием оплаты.

«У "Рутек" действительно была временная задержка по арендным платежам, — сообщили там. — Она возникла на фоне краткосрочного снижения объема заказов и, соответственно, временной корректировки финансовых потоков компании».

В компании заверяют, что на сегодняшний день «ситуация стабилизировалась и объем заказов восстановился, компания продолжает работу, а проект развивается в штатном режиме».

Строительство в Мордовии

В 2023 г. «Рутек» арендовал мощности на территории «Технопарк-Мордовия» для производства телекоммуникационного оборудования, моноблоков, камер и пр. До конца 2024 г. компания планировала развернуть там и производство смартфонов «Р-Фон».

ro700.jpg
НТЦ ИТ РОСА
Компания, основанная Рейманом, задолжала за аренду

Помимо этого, в июне 2024 г. стало известно о планах компании построить в мордовской ОЭЗ «Система» завод по производству компьютерной техники. Предприятие должно было производить смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки и телефонные станции. Строительство планировалось завершить в 2025 г. Инвестиции в проект оценивались в несколько миллиардов руб.

«Р-фон» от экс-министра

По последним известным данным, «Рутек» принадлежал экс-министру связи Леониду Рейману. С ноября 2021 г. данные о владельцах были скрыты.

Компания выпускает смартфоны, серверные платы, планшеты и другие устройства, в том числе флагманский «Р-фон», который управляется собственной операционной системой «РОСА Мобайл».

«Рутек» осуществляет поверхностный монтаж плат смартфонов «Р-фон», устанавливает на них прошивку и осуществляет полный выпуск смартфона.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

Однако в октябре 2023 г. выяснилось, что в Бангладеш существует точная копия «Р-фона» — Symphony Helio 80. Устройства внешне идентичны, отличаются только модулем камеры и операционной системой.

В апреле 2024 г. «Р-фон» появился на сайтах объявлений — редакция CNews нашла его в каталоге «Авито». Продавец продавал новый смартфон за 10 млн руб. К моменту выхода материала объявление было снято. В рознице мобильник так и не появился.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Российские ИТ-компании разлюбили программистов и полюбили «продажников». Первым недоплачивают, а вторых купают в деньгах

Цифровой мониторинг в горах Алтая: как Sarex помогает строить курорт «Манжерок»

В России зафиксирован почти трехкратный рост стоимости внедрения ИИ

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Скрытые ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще