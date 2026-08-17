Компания Трампа зарабатывает на китайских ИИ-моделях, деятельность которых он объявил опасной для США

Из соображений государственной безопасности Трамп наложил запреты и ограничения на китайские ИИ-модели. Однако его собственная криптокомпания прекрасно зарабатывает их продажах через сотрудничество с гонконгской WorldClaw.



Плодотворное сотрудничество

Компания World Liberty Financial, 38% акций которой владеет семья Президента США Дональда Трампа (Donald Trump), сотрудничает с гонконгской WorldClaw и зарабатывает на ее продажах ИИ-сервисов, в том числе китайских, которые администрация США объявила представляющими угрозу национальной безопасности, пишет Reuters.

WorldClaw, основанный в начале 2026 г. агрегатор, предоставляет пользователям доступ к различным моделям ИИ. Из 90 доступных моделей 43 разработаны в Китае. WorldClaw принимает в качестве оплаты криптовалютные токены World Liberty, соучредителями которой являются сыновья Трампа.

«В условиях, когда правительство США пытается противостоять росту и угрозе китайского ИИ, кажется лицемерным использовать инструменты из Китая через WorldClaw, чтобы заработать кучу денег», — сказал Сэм Бресник (Sam Bresnick), научный сотрудник Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета.

Противоречие позиций

Всего семь американских экспертов по торговле и государственной этике заявили, что потенциальная прибыль Трампа, получаемая через сотрудничество World Liberty с WorldClaw противоречит позиции его администрации в отношении китайских технологических компаний.

Unsplash - Aerps Угроза национальной безопасности США не мешает Трампу зарабатывать на китайских ИИ-моделях

В Белом доме так не считают. «Нет никаких конфликтов интересов» в отношениях между World Liberty и WorldClaw, «президент Трамп действует исключительно в наилучших интересах американской общественности», сказала пресс-секретарь Анна Келли (Anna Kelly).

В число моделей, предлагаемых WorldClaw, входят продукты китайских технологических гигантов Alibaba и Baidu, которые Министерство обороны США внесло в список компаний, связанных с китайскими военными. Там есть также разработки Z.ai, которую Министерства торговли США считает способствующей «военной модернизации Китая посредством развития и интеграции передовых исследований в области искусственного интеллекта», а также DeepSeek и Moonshot, которых чиновников администрации Трампа обвиняли в краже интеллектуальную собственность у американских конкурентов.

По словам Дэниела Ремлера (Daniel Remler), старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности, бывшего советника по вопросам политики в Госдепе США, китайские модели ИИ, предлагаемые на WorldClaw, могут подвергать пользователей различным рискам — от слежки и цензуры до внедрения вредоносного кода, способного взламывать агентов ИИ. Сам Трамп в начале своего второго президентского срока заявлял, что для США важно превзойти Китай в технологическом развитии и разработке искусственного интеллекта.

Коррупционные заработки на криптовалюте

В мае 2025 г. CNews писал о том, что представители демократической партии в Сенате США подготовили новый законопроект, запрещающий федеральным чиновникам и их семьям выпускать цифровые активы, направленный против Трампа и его семьи.

Сенатор-демократ Джефф Меркли (Jeff Merkley) уверен, что некоторые люди в попытках оказать влияние на Президента «могут обогатить его лично, покупая криптовалюту, которой он владеет или управляет». «Это глубоко коррумпированная схема. Она ставит под угрозу нашу национальную безопасность и подрывает доверие общественности к правительству. Давайте немедленно положим конец этой коррупции», — призвал сенатор.

С этим предложением согласилась даже как минимум одна союзница Трампа — сенатор от республиканцев Синтия Ламмис (Cynthia Lummis). Она предложила сотрудничать с демократами в этом направлении, чтобы создать соответствующую нормативную базу.