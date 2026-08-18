Погиб глава ИТ и информационной безопасности важного российского банка

В Москве в ДТП погиб заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин. В банке он курировал сразу несколько направлений – ИТ, операционный блок, информационную безопасность, риск-менеджмент и ряд других. На момент смерти ему было 50 лет. Генбанк считается опорным банком правительства Крыма, второй по величине на полуострове, у него 60 отделений по стране.

Смертельная авария

В Москве погиб заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин, пишет Telegram-канал Mash. Причиной смерти стала авария – Ларин передвигался по 1-й Тверской-Ямской улице в Москве и столкнулся с машиной скорой помощи, которая выехала на встречную полосу.

На момент смерти Ларину было 50 лет. Собеседник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что погибшего водителя мотоцикла действительно звали Дмитрий Ларин.

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источники, Дмитрий Ларин умер на месте в результате столкновения.

Что известно о погибшем

По информации Mash, в ведении Дмитрия Ларина было сразу несколько направлений в Генбанке, Он курировал, в частности, ИТ и ИБ, операционный блок, а также риск-менеджмент и ряд смежных функций.

Генбанк Дмитрий Ларин

В январе 2025 г. Дмитрий Ларин дал интервью CNews. В нем он рассказал об изменении уровня киберугроз после 2022 г., а также о том, как банки справляютя с импортозамещением и дефицитом кадров.

Подробнее о банке

РБК называет Генбанк «опорным банком правительства Крыма». Основанный в 1993 г., к концу лета 2026 г. он располагал сетью из 60 отделений и штаб-квартирой в Симферополе. Его представительства есть в Москве, Краснодаре и ряде других российских регионов.

Telegram-канал Mash отмечает, что Генбанк – это второй по величине банк Крыма и Севастополя.

У банка есть связи с российскими властями – к примеру, в начале лета 2026 г. он заключил соглашение о стратегическом партнерстве с правительством ДНР.

Напомним также, что по решению Банка России в августе 2017 г. в АО «Генбанк» началась санация с привлечением системного инвестора в лице АО «Собинбанк». Он входит в группу банка «Россия» и в октябре 2020 г. был и присоединен к Генбанку. Как пишет Forbes, причиной стали «накопившиеся проблемы с финансовым положением и качеством управления».