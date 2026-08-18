РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

РТК-ЦОД, ИТ-сервис-провайдер полного цикла, дополнительно инвестирует 250 млн рублей в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ». Решение о расширении платформы продиктовано возросшим спросом на доверенную облачную инфраструктуру. Суммарно в 2026 году РТК-ЦОД планирует направить на развитие «Облака КИИ» более 1 млрд рублей.



В первом полугодии 2026 года объем запрошенных клиентами вычислительных ресурсов «Облака КИИ» превысил суммарный объем ресурсов, потребленных за весь 2025 год. В связи с этим было принято решение увеличить коммерческую емкость платформы. Средства пойдут на расширение серверного парка «Облака КИИ, в основе которого импортонезависимые решения компании «Базис», крупнейшего российского разработчика ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, организации виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг. Это позволит нарастить пул доступных клиентам процессорных ядер (CPU) и оперативной памяти (RAM). Также будут закуплены дополнительные медиасерверы для резервного хранения данных заказчиков. Кроме того, финансирование будет направлено на приобретение средств информационной безопасности, необходимых для обеспечения соответствия новых сегментов «Облака КИИ» требованиям приказа №117 ФСТЭК России, который регламентирует защиту данных в государственных информационных системах. Закупленное оборудование и ПО планируется ввести в эксплуатацию до конца третьего квартала 2026 года.

«Мы видим кратный рост интереса к размещению государственных и корпоративных информационных систем в «Облаке КИИ». Заказчикам важны не просто вычислительные мощности, а комплексная экосистема, в которой производительность, динамическое управление ресурсами и высокие стандарты безопасности существуют в единой связке. Именно такой подход мы и развиваем. Кроме того, мы оперативно наращиваем мощности в ответ на запросы наших заказчиков и адаптируемся к меняющимся потребностям», — подчеркнул Алексей Суравикин, директор продуктового офиса «Перспективные продукты» РТК-ЦОД.



«Облако КИИ» — первое в России мультитенантное защищенное облако, построенное на отечественных программных и аппаратных решениях. Платформа имеет аттестаты К-1, УЗ-1, сертификат PCI DSS (стандарт безопасности данных платёжных карт), соответствует ГОСТ 57580 (регулирует защиту информации при проведении банковских и финансовых операций). В «Облаке КИИ» можно размещать объекты КИИ до второй категории значимости, государственные информационные системы до 1 класса защищённости и информационные системы персональных данных до первого уровня защищённости включительно.

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РТК-ЦОД — ИТ-сервис-провайдер полного цикла, лидер российского рынка дата-центров с долей 30%, с 2020 года занимает первое место рейтингов «Рынок коммерческих ЦОД в России» Cnews Analytics. За 20 лет РТК-ЦОД построил крупнейшую в России геораспределенную сеть ЦОД, которая насчитывает 26 дата-центров, сертифицированных в соответствии с требованиями стандарта Tier III, 27 800 стоек общей мощностью 235 МВт. Группа компаний реализует под ключ масштабные интеграционные проекты: от инфраструктуры и систем связи до облачных решений и ПО. Среди клиентов РТК-ЦОД — крупные заказчики как в государственном и финансовом секторах, так и в ритейле, энергетике и нефтегазовой отрасли. Помимо физической инфраструктуры, РТК-ЦОД развивает собственные ИТ-сервисы и проекты: аттестованное «Облако КИИ», мониторинг, «Гособлако», Smart Control, ПГСО, а также независимую лабораторию R&D (Research and Development).

