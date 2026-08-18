Тайвань выплатит всем своим гражданам «дивиденды» от мирового бума ИИ

Президент Тайваня заявил, что быстрый роста мирового спроса на ИИ и преимущества Тайваня в цепочках поставок полупроводниковой промышленности обеспечили стране в 2026 г. самым высоким за полвека экономический рост. Полученными выгодами власти собираются поделиться с гражданами. Каждому достанется чуть больше $300.



Щедрость тайваньского Президента

Глава Тайваня Лай Чинг-те (Lai Ching-te) пообещал в 2027 г. выплатить всем гражданам по 10 тыс. тайваньских долларов (примерно $314), чтобы распределить «дивиденды от искусственного интеллекта». Его заявление опубликовано на официальном сайте Администрации Президента.

В условиях быстрого роста мирового спроса на ИИ, высокопроизводительные вычисления и облачные сервисы, Тайвань обеспечил высокий экономический рост благодаря своим «давним преимущества в цепочках поставок полупроводниковой, ИКТ и производственной отраслей», сказал Чинг-те.

Выгоду от ИИ, по словам Президента, нужно «распределить между всеми». На это будет выделено 235,7 млрд тайваньских долларов из бюджета Правительства.

Лай велел делиться

Темпы экономического роста Тайваня в I полугодии 2026 г. года достигли 14,15%, что является самым высоким показателем за полвека. Чинг-те утверждает, что «эти впечатляющие цифры» являются результатом упорного труда всего народа: «Пусть технологии станут движущей силой экономики, пусть экономика укрепит страну, и пусть национальный прогресс вернется в повседневную жизнь людей».

Unsplash - Thomas Tucker В том числе благодаря огромному мировому спросу на ИИ экономический рост Тайваня достиг 14,15%

«Мы должны заботиться о насущных потребностях населения и нести ответственность перед будущими поколениями; делиться плодами экономического роста, сохраняя при этом дисциплину в государственных финансах», — отметил он.

Правительство решило утвердить единовременную денежную выплату гражданам после пересмотра прогноза экономического роста Тайваня в сторону повышения при практически нулевом чистом долге.

Распорядиться этими 10 тыс. юаней каждый человек или семья смогут самостоятельно. Их можно будет потратить на оплату образования детей, ухода за пожилыми людьми, снижения семейного бремени или для увеличения потребления и поддержки местных предприятий и отраслей, полагает Президент.

Дальнейшие планы страны

Лай Чинг-те заявил, что Тайвань должен продолжать использовать возможности, создаваемые ИИ, одновременно укрепляя страну.

Инвестиции в развитие технологий в 2027 г. достигнут 229,2 млрд тайваньских долларов, что на 12,7% больше, чем в 2026. Из них 40,6 млрд тайваньских долларов потратят на десять новых проектов по развитию ИИ — научные исследования, вычислительные мощности, кадры.

Тайвань собирается укреплять свои технологические преимущества, обеспечить себе ключевую позиции в глобальной цепочке поставок в ИИ-отрасли и возможности для следующей волны промышленного развития и экономического роста.

«Будущее нашей страны зависит от наших объединенных усилий. Мы продолжим использовать исторические возможности, которые предоставляет искусственный интеллект, укреплять Тайвань, инвестировать в Тайвань и заботиться о каждом трудолюбивом тайваньце», — говорится в заявлении Президента.

В феврале 2026 г. CNews писал, что Тайвань наотрез отказался отдавать США производство передовых чипов несмотря на угрозу 100-процентных пошлин. Перенос 40% мощностей для производства полупроводников с территории Тайваня в США, как того требуют американские представители, «невозможен», убеждены занятые в переговорном процессе чиновники со стороны Тайваня.

Наибольший интерес в контексте релокации мощностей по выпуску передовых полупроводников для США, вероятно, представляет Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем.