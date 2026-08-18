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Создана система обнаружения БПЛА без радара

В Китае представили новый комплекс для борьбы с беспилотниками, который находит их по звуку и опознает с помощью камер. Устройство весит 6,4 кг и включает два блока. Первый — акустический, с 48 микрофонами. Второй оснащён камерой, снимающей в видимом и инфракрасном диапазонах. По словам разработчиков, комплекс засекает и небольшие FPV-дроны, и тяжелые аппараты вроде иранского Shahed 136.

Создание системы

В Китае создали новую систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которая обнаруживает дроны по звуку и распознает их с помощью камер, об этом в августе 2026 г. сообщила компания-разработчик Beijing Ribri Technology. Разработка предназначена для поиска дронов по звуковому следу и последующего распознавания целей с помощью оптических и инфракрасных камер.

Новый комплекс Ribri получил акустический модуль с 48 микрофонами и блок наблюдения с камерой. По заявлению разработчиков, система способна выявлять как небольшие first person view (FPV)-дроны, так и более крупные беспилотники. Камеры позволяют фиксировать объекты на расстоянии до 4 км, включая работу в условиях низкой освещенности и ночью благодаря инфракрасному диапазону.

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Beijing Ribri Technology
В Китае создали систему обнаружения дронов по звуку и камерам

Главной особенностью новой системы обнаружения БПЛА стало полное отсутствие радиолокационного оборудования. Вместо радаров устройства распознают дроны по звуку, а сопровождение ведется с помощью тепловизоров, дальномеров и другого вспомогательного оборудования. В Beijing Ribri Technology подчеркивают, что такой подход делает комплекс значительно сложнее для подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Благодаря этому система может оказаться востребованной для защиты важных объектов — промышленных предприятий, транспортной инфраструктуры и морских объектов.

Разработчики также обращают внимание на высокую компактность комплекса, ведь его масса составляет всего около 6,4 кг, а конструкция рассчитана на эксплуатацию в сложных погодных условиях. Устройство защищено от воздействия пыли и влаги, что позволяет применять его в различных климатических зонах — от влажных приморских районов до запыленных промышленных территорий.

Рост угроз от БПЛА

Рост числа БПЛА в мире активно стимулирует развитие альтернативных методов их обнаружения. Производители все чаще отказываются от классических радиолокационных решений в пользу акустического анализа, искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

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Beijing Ribri Technology
Комплекс Ribri

Новая система Ribri наглядно демонстрирует эту тенденцию: создание более мобильных, менее заметных и устойчивых к помехам РЭБ средств контроля воздушного пространства становится одним из ключевых направлений развития систем безопасности.

ИИ в дронах

БПЛА с поддержкой технологии искусственного интеллекта (ИИ) станут частью масштабной цифровой сети, которую альянс создает для отслеживания воздушных угроз вдоль своих границ с Россией и Белоруссией от Финляндии до Черного моря, писал CNews.

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«Инициатива по сдерживанию на восточном фланге» предполагает разработку специальной платформы, которая объединит компьютерные системы стран-союзников и обеспечит обмен информацией в режиме реального времени. С помощью ИИ платформа будет обрабатывать данные БПЛА и спутников для обнаружения потенциальной опасности.

«Ценность дрона, датчика или других средств определяется не только их индивидуальными характеристиками. Их эффективность зависит от того, насколько хорошо они интегрированы в более широкую оперативную экосистему. Люди решают, что будет делать дрон, но им не обязательно самим управлять им, потому что у нас нет миллиона пилотов. Мы не можем управлять миллионом дронов одновременно», — заявил майор армии США Мэтт Блубо (Matt Blubaugh).

Антон Денисенко

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