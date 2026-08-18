В России запущено серийное производство установок для предотвращения блэкаутов

В России начали серийное производство мобильных электроподстанций. Комплексы могут использоваться как при плановых ремонтах стационарных объектов, так и при аварийных отключениях и разрушениях, восстанавливая электроснабжение сразу по прибытии на место. Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак БПЛА.

Серийный запуск

«Ростех» начал серийный запуск мобильных подстанций для предотвращения блэкаутов в России, об этом сообщает пресс-служба корпорации. Мобильные подстанции позволяют гарантировать электроснабжение, в том числе социально значимых объектов и стратегических потребителей.

В августе 2026 г. совместное предприятие компании «РТ-Проектные технологии», входит в государственную корпорацию «Ростех», запустило в серийное производство мобильные электроподстанции. Решение выполнено на транспортной колесной платформе и позволяет в кратчайшие сроки восстановить электропитание при повреждении стационарных объектов. Оборудование рассчитано на работу в самых разных климатических условиях — от жаркого юга России до холодного Крайнего Севера.

Предприятие выпускает полностью укомплектованные подстанции. Это заводское решение, прошедшее полный цикл испытаний. Комплекс можно подключить к системе электроснабжения сразу после прибытия на место назначения, без длительной подготовки.

Мобильные подстанции поддерживают разные классы напряжения и могут комплектоваться трансформаторами различной мощности. Такая гибкость позволяет адаптировать решение под конкретные задачи и характеристики энергосистемы региона. Благодаря серийному производству «РТ-Проектные технологии» рассчитывают обеспечить устойчивый спрос со стороны энергетических компаний и региональных властей, заинтересованных в повышении надежности электроснабжения.

«Ростех» В России запущено серийное производство установок для предотвращения блэкаута

Блэкаут — это полное прекращение подачи электроэнергии на обширной территории, вызванное каскадным обрушением энергосистемы. Энергосеть похожа на весы: генерация энергии должна ежесекундно соответствовать потреблению. Если на крупной магистрали происходит сбой, поток энергии перенаправляется на соседние линии. Если они не выдерживают перегрузки, они тоже отключаются, и цепная реакция гасит целые города за считанные секунды.

Универсальность оборудования

По расчетам специалистов, наличие на балансе региона всего от двух до четырех мобильных подстанций позволяет закрыть практически любую аварийную потребность. Решение отличается высокой мобильностью и маневренностью: подстанцию можно устанавливать на различные типы грузовых автомобильных прицепов, включая технику повышенной проходимости. Это дает возможность быстро доставлять оборудование даже в труднодоступные районы.

«Аварии на питающих центрах — это часы, а порой и сутки без электроснабжения для тысяч потребителей. При этом ремонт трансформатора при серьезных повреждениях может занимать недели и месяцы. Мобильные подстанции позволяют при любых обстоятельствах гарантировать электроснабжение, в том числе социально значимых объектов и стратегических потребителей. Также решение позволяет обеспечить питание потребителей на период плановых ремонтов и реконструкций без ограничения нагрузки. Применение этих систем в российских регионах особенно актуально в связи с высокой беспилотной опасностью и риском блэкаутов», — отметил генеральный директор компании «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

Блэкауты после ударов

Шесть муниципалитетов Белгородской области и более трети населения переживали очередной блэкаут после вражеского ракетного удара 9 января 2026 г.

Сирена ракетной опасности в Белгороде и окрестностях заревела сразу после полуночи. Не менее десяти взрывных ударов раздались сразу после, и стоило им затихнуть, была объявлена повторная ракетная тревога.

Электричество пропало в домах почти сразу после очередного удара. В некоторых окнах свет остался только от светодиодных гирлянд, которые работают на батарейках, и не появился до утра.

Рано утром бывший глава региона Вячеслав Гладков сообщил о том, что без электричества остаются 556 тыс. человек в шести муниципальных районах области, без тепла — почти столько же: не отапливаются свыше 1,9 тыс. многоэтажек. Почти 200 тыс. белгородцев оставались без водоснабжения, ведь многие коммунальные объекты зависят от электричества и пока не подключены к его источнику, работать не могут.