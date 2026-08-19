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| Фото: ИИ Кандинский |

Ежегодный форум CNews «Технологии искусственного интеллекта» состоится 22 сентября

CNews приглашает 22 сентября 2026 г. принять участие в ежегодном форуме «Технологии искусственного интеллекта».

В рамках форума пройдет награждение второй ежегодной премией в области искусственного интеллекта CNews AI Awards.

Регистрация на сайте форума.

С докладами выступят::

Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта, «Русал»;
Надежда Сурова, директор, Центр компетенций «Цифровая экономика»; член Совета по цифровой экономике Совета Федерации ФС РФ;
Наталья Артамонова, директор по внедрению генеративного ИИ, «Норникель»;
Карина Садова, руководитель направления ИИ, Х5 Digital;
Андрей Коптелов, исполнительный директор, Департамент корпоративной архитектуры, Сбербанк;
Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co.;
Андрей Цымбалюк, руководитель проекта «Экзоинтеллект», «Технониколь»;
Павел Клепинин, проректор по цифровой трансформации и управления данными, Президентская академия РАНХиГС;
Давид Каграманян, начальник группы инновационных разработок, «Мостранспроект»;
Мария Грибкова, директор департамента управления проектами, «Зетта Страхование»;
Антон Граборов, руководитель блока «Цифровой бизнес», УК «Альфа-Капитал»;
Эмелин Шевчук, директор по цифровой диагностике и клинической поддержке, Eurokappa;
Олег Коновалов, креативный директор, ГК «Сантэнс»;
Виталий Немченко, начальник отдела разработки искусственного интеллекта, DPD в России;
Елена Белецкая, директор департамента автоматизации бизнес-процессов, DPD в России;
Александр Макаров, начальник отдела по разработке и внедрению систем искусственного интеллекта, «Национальная страховая информационная система»;
Дмитрий Болот, ведущий системный архитектор, «Национальная страховая информационная система».

Основные темы к обсуждению::

Пленарное заседание:

Как развивается российский рынок ИИ? Какие меры государственной поддержки доступны разработчикам и заказчикам? Какие отрасли экономики являются лидерами по внедрению ИИ-решений? Доступен ли ИИ среднему и малому бизнесу? Какие ИИ-решения приносят реальный экономический эффект? Какие ИИ решения не оправдали возлагаемых надежд? Какие сложности возникают в ходе обучения ИИ-моделей? Способен ли ИИ стать полноценным инструментом принятия решений? Чего ждут заказчики от развития ИИ в ближайшие годы? Какие новые ниши или области применения ИИ могут появиться?

Какие факторы могут замедлить или ускорить дальнейший рост рынка ИИ

Круглый стол: «ИИ-эволюция бизнеса: суверенные технологии, автономный контроль и кадровый кризис»:

Секции::

Чат-боты и ИИ-ассистенты как бизнес-помощники:

  • Как большие языковые модели уже изменили бизнес?
  • Какие рутинные задачи стоит передать ИИ в первую очередь?
  • Как показало себя использование чат-ботов в клиентском сервисе?
  • Чем могут помочь ИИ-ассистенты?
  • Можно ли доверять ИИ решение важных задач?
  • Какие риски несет использование ИИ-ассистентов и как их минимизировать?
  • Приносят ли ИИ-ассистенты и чат-боты реальный экономический эффект?
  • Кто несет ответственность за ошибки ИИ?
  • Окупаются ли затраты на разработку собственного ИИ-бота?
  • ИИ — это доступная технология или дорогая игрушка для корпораций??

Генеративный ИИ для бизнеса:

  • Насколько качественный контент создают генеративные модели?
  • С какими задачами GenAI справляется лучше человека?
  • Решение каких задач нельзя доверять GenAI ни в коем случае?
  • Способен ли GenAI создавать уникальные продукты ?
  • Можно ли доверять GenAI принятие решений?
  • Правда ли, что GenAI повышает продуктивность или приходится тратить больше времени на проверку данных?
  • Как выбрать процессы для внедрения ИИ?
  • Как организовать обучение генеративного ИИ?
  • Какие сложности возникают при подготовке данных для обучения ИИ?
  • Вайб-кодинг как новое направление в разработке?

Предиктивная аналитика и прогнозирование :

  • Как показали себя использование предиктивных (прогностических) ИИ-моделей?
  • Как подготовить данные, чтобы прогноз был точным?
  • Как интегрировать прогнозы ИИ в реальные бизнес-процессы?
  • Как банки используют предиктивный ИИ?
  • Как предиктивное обслуживание помогает промышленным компаниям экономить ?
  • Как ритейл использует предиктивные модели ?
  • Как успешно внедрить систему прогнозирования?
  • Можно ли полностью доверять прогнозам ИИ?
  • Что выгоднее: купить коробочное решение или разработать собственное?
  • Какой экономический эффект приносит предиктивный ИИ?

Компьютерное зрение и беспилотный транспорт:

  • Какие визуальные задачи стоит автоматизировать в первую очередь?
  • Как компьютерное зрение используется в промышленности?
  • Какие задачи в логистике могут успешно решать камеры с ИИ?
  • Как использование CV-систем меняет здравоохранение?
  • Компьютерное зрение и ритейл: что может ИИ?
  • Как компьютерное зрение уже изменило индустрию безопасности?
  • CV-системы в сфере городского хозяйства и ЖКХ?
  • Можно ли доверить ИИ управление транспортом?
  • Чем могут помочь ИИ-ассистенты водителю?
  • Как использование беспилотных грузовиков изменит экономику перевозок?

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