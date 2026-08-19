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Российские ИТ-компании разлюбили программистов и полюбили «продажников». Первым недоплачивают, а вторых купают в деньгах

ИТ-компании в России стали значительно чаще нанимать специалистов по продажам и одновременно с этим радикально сократили найм разработчиков. Одновременно с этим они повышают зарплаты матерым «продажникам» и маркетологам, но не желают платить больше программистам, особенно начинающим.

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В российской ИТ-отрасли возник большой спрос на специалистов по продажам. Их нанимают все активнее и даже обеспечивают им весьма солидный доход, тогда как разработчики таких работодателей интересуют все меньше. Зарплаты начинающих программистов в России тоже почти не растут.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистку кадрового агентства HRDirect, всего за два года спрос на менеджеров по продажам в российской ИТ-сфере вырос более чем вдвое – на 219% или в 2,19 раза. Как отмечает издание, российские ИТ-фирмы начали «заметно чаще искать специалистов, чью работу можно напрямую связать с выручкой».

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Pexels / Pixabay
Маркетологи и специалисты по продажам оказались нужнее программистов

При этом за те же два года число открытых вакансий для целого ряда профильных ИТ-специалистов в российской ИТ-отрасли заметно уменьшилось. Издание в данном случае не приводит абсолютные значения и не перечисляет все профессии, которые стали меньше интересовать ИТ-работодателей.

Такие расчетливые и переборчивые

По мнению аналитиков HRDirect, российские компании стали уделять больше внимания тому, как быстро они смогут окупить затраты на нового сотрудника в штате. В этой связи менеджеры по продажам теперь в лидерах по спросу в ИТ-отрасли.

Одновременно с этим к 2026 г. спрос на разработчиков интерфейсов рухнул более чем на треть – сразу на 37%. Также работодатели за два последних года на 12% урезали зарплатные предложения специалистам по продвижению в поисковых системах (SEO), притом далеко не начинающим (джунам) и даже не мидлам. Платить стали меньше опытным SEO-специалистам – сеньорам.

В то же время зарплатные предложения для опытных менеджеров по продажам за последние два года выросли на 35%. Интернет-маркетологам за аналогичный период времени стали предлагать на 17% больше денег.

Инфляция – враг программиста

Еще одна характерная черта для современной российской ИТ-отрасли – это минимальный рост зарплатных предложений для программистов начального уровня. В середине августа 2026 г. CNews писал, что за последние два года они почти не изменились для специалистов, пишущих на Python, C++ и Java.

А вот тем, кто предпочитает PHP и Golang, живется значительно сложнее. Зарплатные предложения для таких джунов за два года сократились на 13% и 12% соответственно. Для примера, джунам, освоившим Golang, в 2024 г. предлагали зарплату около 170 тыс. руб., а два года спустя – лишь в пределах 150 тыс. руб.

И все это при том факте, что в инфляцию в России победить пока не удалось. По данным Росстата, в итогам 2024 г. она составила 9,52%, а в 2025 г. – 5,59%. В 2026 г. обесценивание рублей, вероятно, ускорится – по итогам заседания Совета директоров, состоявшегося 24 июля 2026 г. Центробанк опубликовал обновленный прогноз, согласно которому по итогам 2026 г. инфляция достигнет 6-7%. Ранее предполагалось, что она окажется на уровне 4,5-5,5%). И пока нет гарантии, что прогноз ЦБ РФ не будет повышен вновь.

Утром деньги, вечером стулья

У каждого из этих явлений есть своя причина. Так, околонулевой рост зарплатных предложений для джунов-программистов – это следствие внедрения искусственного интеллекта.

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«Бизнес стал меньше инвестировать в долгосрочное обучение новичков, замещая часть позиций за счет автоматизации и внедрения ИИ-инструментов. Опытный специалист, использующий ИИ-решения, способен выполнять задачи, которыми раньше занимались несколько сотрудников», – сказала «Коммерсанту» генеральный директор HRDirect Юлия Карпова.

Что же до повышенного интереса российских ИТ-компаний к специалистам по продажам, то здесь все связано с тем, что они хотят максимально быстро получить выручку. «Сейчас компании остро нуждаются в «быстрых» деньгах, поэтому при найме фокус внимания смещается на специалистов, которые способны приносить выручку в моменте. Бюджет перенаправляется на прямые продажи и каналы с быстрой и измеримой окупаемостью», – добавила Юлия Карпова.

Геннадий Ефремов

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