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Российский рынок контрактного производства электроники просел. Инвестиции остановлены, штаты сокращаются

Российские контрактные производители электроники массово остановили инвестиции в расширение мощностей на фоне падения спроса. В 2025 году объем рынка сократился на 9,4% до 30,46 млрд рублей, а по итогам 2026 года, по прогнозам АРПЭ, спад может достигнуть 18%.

Спад объема рынка

Как стало известно CNews, в 2025 г. общий объем российского рынка услуг контрактного производства сократился на 9,4% и составил 30,46 млрд руб. против 33,61 млрд руб. в 2024 г. Это следует из нового исследования Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Структура рынка существенно не изменилась. Крупнейшими остаются сегменты военной техники, промышленной электроники и вычислительной техники. Наибольший потенциал роста имеет сегмент потребительской электроники, где на контрактной основе восстанавливается производство телевизоров и бытовой техники.

По данным АРПЭ, в 2026 г. сокращение рынка продолжается, по итогам первых кварталов и ожиданиям участников оно составит около 18%. Рынок по итогам 2026 г. может достичь 24,98 млрд руб.

Структура рынка

По данным АРПЭ, объем услуг контрактного производства сокращается из-за общего спада в производстве электроники в России, сокращения инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры и сокращения объемов финансирования государственных заказов.

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pressfoto на Freepik
В 2025 г. рынок контрактного производства в России упал на 9%

Объем инвестиций в развитие производства сократился в несколько раз, многие участники рынка полностью остановили инвестиции, отметили в АРПЭ.

При этом в 2025 г. большинство контрактных производителей электроники перешли от расширения штата к сокращению, в 2026 г. почти все участники рынка сокращают численность сотрудников, отмечается в исследовании.

По мнению АРПЭ, компенсировать негативные процессы может расширение производства потребительской электроники, увеличение доли контрактного производства в общем объеме электронной промышленности, расширение спектра услуг контрактными производителями.

Топ-рынка

Крупнейшим контрактным производителем остается «Резонит» (Зеленоград) с выручкой 4,1 млрд руб. (-14%), за ним следуют «ЕМС-Эксперт» (3,64 млрд руб., 0%) и «А-Контракт» (2,5 млрд руб., +33%). Среди лидеров по мощностям — «ЕМС-Эксперт» (5 линий, 1 млн компонентов/час), GS Group (4 линии, 1 млн компонентов/час) и НПО «Старлайн» (6 линий, 950 тыс. компонентов/час).

При этом уровень загрузки мощностей у большинства компаний не превышает 50–70%, что свидетельствует о значительной недозагруженности производства из-за падения спроса.

Стабилизация рынка

Оценка АРПЭ в 30,46 млрд руб. выглядит реалистичной, рассказал CNewsэксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский.

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По его словам, существенную часть оборота составляет закупка компонентов, кроме того, на фоне избытка мощностей и конкуренции стоимость услуг контрактных производителей снижалась. Поэтому падение рынка в рублях не обязательно означает такое же сокращение физического выпуска.

Вишневский считает, что прогноз на 2026 год от АРПЭ жесткий, но реалистичный. «Импортозамещающий импульс 2022–2023 годов исчерпан, поставки импортной техники и компонентов стабилизировались, госфинансирование сократилось, а гражданские заказчики откладывают новые проекты», — пояснил он. О«Наиболее вероятный период достижения дна — вторая половина 2026 или начало 2027 года, — продолжил Вишневский. — Восстановление возможно в течение 2027 года, если появятся долгосрочные заказы, возобновится финансирование разработок и снизится стоимость оборотного капитала. Драйверами могут стать промышленная автоматизация, телекоммуникационное и транспортное оборудование, беспилотные системы, медицинская и энергетическая электроника».

Кристина Холупова

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