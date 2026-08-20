Нейросети вносят людей в «черные списки». Соискатели работы подали в суд на разработчика ИИ для подбора персонала

Не получив даже приглашений на собеседование, соискательница на должность продакт-менеджера с 20-летним стажем инициировала коллективный иск к разработчику ПО на основе ИИ, помогавшего потенциальным работодателям отсеивать ее кандидатуру. Эксперты утверждают, что один и тот же алгоритм, используемый в разных компаниях, действительно может каждый раз отвергать человека, как если бы он был в «черном списке».



Иск отчаявшихся получить работу

Суд Калифорнии (США) рассматривает коллективный иск к Eightfold AI, компании из Кремниевой долины, разработавшей программное обеспечение для подбора персонала, пишет Guardian. Количество истцов издание не уточняет.

Инициатором обращения в суд стала Эрин Кистлер (Erin Kistler), менеджер по продукту с почти 20-летним опытом, которая за последние четыре года подала заявки на тысячи вакансий в такие компании, как PayPal, Microsoft и Netflix, но так и не получила даже ни одного приглашения на собеседование.

ПО Eightfold AI используют сотни компаний, включая те, в которые Кистлер посылала резюме. В исковом заявлении утверждается, что автоматизированная система отклоняет кандидатов без предоставления им возможности ознакомиться с результатами оценки или оспорить их.

magnific.com/pressfoto Замена HR-менеджеров на ИИ при найме может привести к еще большей предвзятости

Представители Eightfold AI не согласны с обвинением. «Мы считаем выдвинутые обвинения безосновательными и намерены решительно защищаться», — заявили они в ответ на запрос Guardian.

«Черные ящики» и «черные списки» автоматизированного найма

Eightfold позиционирует себя как «крупнейший в мире самообновляющийся источник данных о талантах». Компания применяет искусственный интеллект для оценки кандидатов по шкале от 0 до 5, прогнозируя, насколько хорошо они справятся с той или иной работой.

Значительная часть проблемы заключается в том, что соискатели не знают, что говорится в этих отчетах, пояснила адвокат истцов Рэйчел Демпси (Rachel Dempsey). Кандидаты на вакансии заслуживают прозрачности в процессе отбора, благодаря которой могли бы оспорить неточности или поработать над факторами, влияющими на их шансы на трудоустройство, полагает юрист. Если нет никакой информации, невозможно узнать, дискриминируют ли алгоритмы кандидатов. «Сама концепция "черного ящика" очень пугает», — заявила Демпси.

Это одно из первых подобных дел, результаты которых могут повлиять на будущую практику применения автоматизации в процессе подбора персонала и прозрачность в этой сфере. На данный момент в США нет никакого закона, требующего уведомления или раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта системами найма, сказала Ифеома Аджунва (Ifeoma Ajunwa), профессор юридической школы Университета Эмори. Ситуация осложняется тем, что, когда работнику отказывают с помощью алгоритмической системы, используемой в разных компаниях, система «запоминает уже принятое решение и повторяет его ради эффективности», добавила Аджунва. Это то же самое, что внести в «черный список».

Предвзятость ИИ

Согласно отчету Всемирного экономического форума, в 2025 г. 90% работодателей использовали ту или иную форму автоматизации в процессе найма — от инструментов базовой фильтрации (например, для отсева кандидатов, не имеющих высшего образования) до использования ИИ для оценки навыков соискателя или даже для проведения первичного телефонного собеседования. В России, как показало исследование консалтинговой компании get experts, 70% работодателей используют ИИ при найме или собираются это делать, писал CNews в августе 2026 г.

Работодатели обращаются к искусственному интеллекту для принятия более быстрых и, по их мнению, объективных результатов. Однако нельзя с уверенность сказать, что это так. «По мере того, как мы проводили дополнительные исследования систем найма с использованием ИИ, мы обнаруживали, что они, как правило, воспроизводят многие из тех же предубеждений, которые присущи менеджерам-людям», — отметила Аджунва. Один из примеров — ИИ плохо оценивал кандидатов с южным акцентом, поскольку ему было трудно понимать их во время голосовых интервью.

Компания Amazon тоже одно время использовала инструмент ИИ, который занижал рейтинг резюме женщин, так как лучшими сотрудниками компании были мужчины. Amazon отказалась от него после обнаружения проблемы.

Хотя люди, занимающиеся наймом, могут быть несправедливы, масштаб предвзятости при использовании ИИ еще сильнее, считает Сюэчуньцзы Бай (Xuechunzi Bai) из Чикагского университета, изучающий предвзятость при найме. Бай — один из автором исследования, которое доказало это. Ученые предложили ИИ-моделям принимать решения о найме вымышленных кандидатов из вымышленных демографических групп, названных Туфа, Айма, Реку и Веки. После нескольких раундов принятия решений о найме модели ИИ делали выводы о кандидатах, не имеющие ничего общего с их квалификацией, фактически создавая стереотипы. Если один из Туфа был хорошим врачом, то ИИ с большей вероятностью выбирал кандидатов из группы Туфа на вакансии врачей, а кандидаты из группы Веки — на вакансии уборщиков.

Исследование показало, что в решениях об найме, принимаемых искусственным интеллектом, предвзятость выше, чем в решениях о найме, принимаемых людьми.