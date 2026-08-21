ФСБ арестовала восемь человек за попытку атаковать 35 FPV-дронами предприятие под Москвой

По делу о подготовке в июне 2026 г. террористической атаки с помощью 35 FPV-дронов со взрывчаткой на оборонное предприятие в Московской области задержаны восемь человек, сообщила ФСБ России. Украинские спецслужбы продолжают попытки вовлечения в террористическую деятельность российских граждан, пострадавших от дистанционного мошенничества.

Арест подозреваемых

Восемь человек арестовали за попытку атаки 35 дронами предприятия в Подмосковье, об этом говорится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

В июне 2026 г. ФСБ России сообщила о пресечении попытки спецслужб Украины совершить атаку на стратегическое оборонное предприятие в Московской области. По данным ведомства, для этого планировалось использовать 35 FPV-дронов.

Photogenica - Grigorenko ФСБ: Восемь человек арестованы после попытки атаковать предприятие в Подмосковье с помощью 35 FPV-дронов

«Исполнитель, а также семь пособников планируемого диверсионно-террористического акта арестованы в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 205 «террористический акт», части 2 статьи 205.4 «участие в террористическом сообществе» Уголовного кодекса (УК) России», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Один из пособников оказал при задержании вооруженное сопротивление спецназу ФСБ и был нейтрализован на месте.

Задержание иностранца

Кроме того, в августе 2026 г. в Мурманской области при следовании к российско-норвежской границе за нарушение правил въезда в пограничную зону был задержан иностранный гражданин. По версии ФСБ, он был причастен к попытке запуска в Москве FPV-дрона для разведки зданий органов власти, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан.

Как установила ФСБ, в 2023 г. задержанный через мессенджер Telegram вышел на контакт с украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву, где провел разведку на одном из вокзалов и в центре города. После подготовки он вылетел в Мурманск, планируя незаконный переход границы с Норвегией. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «А» части 2 статьи 205 УК «террористический акт», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вербовка россиян

В ЦОС ФСБ также сообщили, что в марте 2026 г. была сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из московских предприятий беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с управлением по оптоволоконному кабелю, способные нести до 20 кг груза. По данным ведомства, такие аппараты могли быть использованы для атак на критически важные объекты Московского региона. Для связи с представителями предприятия спецслужбы использовали взломанные аккаунты россиян в WhatsApp* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена), Telegram и «Яндекс Go».

«ФСБ предупреждает о том, что оказание содействия противнику в диверсионно-террористической деятельности на территории России квалифицируется по статьям 205 «террористический акт», 205.1 «содействие террористической деятельности», 281 «диверсия» и 275 «государственная измена» УК, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — говорится в сообщении ЦОС.

Активная работа

В мае 2026 г. ФСБ отчиталась о пресечении более 100 преступлений террористической направленности на территории России с начала 2026 г., в том числе 78 терактов. Директор ФСБ Александр Бортников сообщал в августе, что с начала года спецслужбы и правоохранительные ведомства предотвратили 66 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Накануне, 20 августа 2026 г., ФСБ сообщила о задержании жителя Омска, которого заподозрили в передаче украинским спецслужбам информации об объектах Омского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) для подготовки атак беспилотниками, информировал CNews. По данным следствия, мужчина передавал сведения об объектах АО «Газпромнефть-ОНПЗ». В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК «государственная измена».

Действия пользователей при ИТ-взломе

При наличии подозрений в мошеннических действиях, а также в случае взлома электронной почты, аккаунтов в социальных сетях, мессенджерах и иных ИТ-сервисах, утечке персональных данных, незамедлительно обратитесь по телефонам «112», «02» (с мобильного — «102») или по телефонам ФСБ: 8 (800) 224-22-22, +7 (495) 224-22-22, Министерство внутренних дел (МВД): 8 (800) 222-74-47, +7 (495) 031-74-47.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими