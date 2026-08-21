Почему так мало платите? Власти устроили ИТ-компаниям проверку налоговых льгот

Счетная палата обратила пристальное внимание на эффективность налоговых льгот для российских ИТ-компаний. У них массово запрашивают документы на подтверждение права на послабления. Получить льготы могут только аккредитованные Минцифры ИТ-компании, но в их рядах проходят регулярные чистки.

Плоти нологи

Налоговые послабления для ИТ-компаний, впервые введенные в 2020 г. с целью поддержки бизнеса в эпоху ковидных ограничений и расширенные в начале 2022 г., спустя шесть лет начали очень интересовать Счетную палату России. Как пишут «Ведомости», она стала требовать у бизнеса сведения, подтверждающие право на получение льгот.

По информации издания, такие проверки ведомство ведет с начала 2026 г., однако известно о них стало лишь в конце лета 2026 г. Факт проверок изданию подтвердили представители аудиторско-консалтинговых компаний Kept и ДРТ, а также глава неназванной отраслевой ассоциации и источник в российской ИТ-отрасли.

К моменту выхода материала не было данных, насколько масштабным является интерес Счетной палаты к налогам ИТ-бизнеса. Пока это затронуло крупные компании, которые работали с госорганами, сообщил изданию собеседник, чья фирма получила такой запрос в июле 2026 г.

Сам запрос приходит в виде письма с требованием о предоставлении ряда документов, подтверждающих право компании на налоговые послабления. Как отметил собеседник издания, Счетную палату интересуют в первую очередь сведения за 2025 г.

© valphoto / Фотобанк Фотодженика С ИТ-компаний начали спрашивать за низкие налоги

Напомним также, что на налоговые льготы могут рассчитывать только аккредитованные Минцифры России ИТ-компании. Их перечень регулярно подвергается чисткам.

Вам знать не положено

Партнер Kept Антон Степанов сообщил изданию, что в письме Счетной палаты нет информации, какие именно налоговых льгот она намерена подвергнуть анализу. Не предоставляя информации бизнесу, она в то же время требует от него весьма подробных сведений.

В числе прочего для удовлетворения требования ведомства ИТ-компания обязана предоставить ему свои общие финансовые показатели, помимо общего обоснования права пользоваться налоговыми льготами, отмечает Степанов. По его словам, Счетную палату интересуют «документы, подтверждающие возникновение у организации исключительного права на ПО, карточки счетов бухгалтерского учета, аналитические таблицы с данными по выручке и иное».

Очень много льгот

Список льгот, которые получают аккредитованные российские ИТ-компании, весьма внушителен. Например, для всей страны налог на прибыль, согласно ст. 284 НК РФ, составляет 25%. 8% идут в федеральный бюджет, а 17% – в бюджеты регионов.

Для аккредитованных ИТ-компаний с 1 января 2025 г. налог на прибыль составляет всего 5%, а в период с 2022 по 2024 гг. он и вовсе был равен нулю. Как сообщал CNews, компании отреагировали на это повышение моментально и сильно заранее, взвинтив цены на свою продукцию.

Помимо этого, для аккредитованных ИТ-компаний предусмотрены пониженные страховые взносы в размере 15% с выплат сотруднику в пределах единой предельной базы (в 2026 г. – около 3 млн руб. на одного сотрудника в год) и 7% свыше ее предела. Для сравнения, основной единый тариф равен 30% с выплат в пределах единой предельной базы и 15,1% с сумм превышения.

К слову, до 2025 г. ставка страховых взносов составляла и вовсе 7,6%, к тому же он единой предельной базы она никак не зависела.

В числе льгот есть и полное освобождение НДС реализации и передачи прав на российское ПО, которое числится в реестре отечественных программ Минцифры. Для всей остальной России НДС равен 22% – он вырос на 2 процентных пункта (с 20% до 22%), то есть сразу на 10%, 1 января 2026 г.

Также с весны 2022 г. по 31 декабря 2026 г. в России действовал мораторий на любые налоговые проверки аккредитованных ИТ-компаний. Нельзя не упомянуть и послабления, не связанные с налогами – это отсрочка от армии и льготная ипотека для сотрудников таких предприятий.

И тебя посчитали

Судя по всему, проверки Счетной палаты могут стать массовыми. Как сообщил «Ведомостям» президент Ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, запрос регулятора поступил целому ряду компаний.

По его словам, эти фирмы решили обратиться в юридические компании за консультацией, прежде чем взаимодействовать со Счетной палатой и предоставлять ей необходимую документацию. Что им посоветовали юристы, Макаров не уточняет.

Также он не раскрывает список ИТ-компаний, которые получили запрос Счетной палаты. К моменту выхода материала в «Руссофте» числилось свыше 380 участников. Среди них: ADV («АДВ Технологии»), FlexSoft, ГК ICL, VK Tech, «АйТи Бастион», «Актив», «Р7», «Базис», «БФТ-Холдинг», «Газинформсервис», «Корус Консалтинг», Softline, Arenadata, «Группа Астра», Диасофт, холдинг «Т1», «Киберпротект», «Консист Бизнес Групп», ITG, «Открытая Мобильная Платформа», «Новые облачные технологии», «Ред Софт», «СКБ Контур», «1С», «Базальт СПО, «Байкал Электроникс», IVA Technologies, Nexign, Promt. «СерчИнформ» и пр.

Как сообщил изданию Валентин Макаров, в настоящее время налоговыми льготами пользуются не только «непосредственно компании, зарабатывающие на продаже разработанного ими обеспечения на открытом рынке», но также «представители ряда других сегментов экономики, имеющих отличные от разработчиков ПО модели бизнеса (кэптивные компании, работающие на материнские корпорации, маркетплейсы, платформы, интернет-компании)».

Что задумали власти

К моменту выхода материала официальные причины интереса Счетной палаты к налоговым льготам для ИТ-компаний не раскрывались. В регулярное сообщили «Ведомостям», что все запросы компаниям были направлены в рамках ст. 30 ФЗ № 41 «О Счетной палате Российской Федерации». Эта статья обязывает предоставлять Счетной палате любую информацию, которая нужна ей для выполнения ее задач.

По мнению Валентина Макарова, это может быть связано с тем, что суммарный объем льгот «получается значимым для бюджета». При этом подобные проверки – это дополнительная проблема для бизнеса. Макаров заявил изданию, что «любые контрольные мероприятия приводят к значительным расходам времени и денег для компаний, которые и так переживают очень трудные времена».

Как полагает Антон Степанов, результаты проверок «могут стать основанием для ужесточения контроля и оспаривания налоговыми органами обоснованности использования ИT-льгот». А руководитель практики налоговых споров «МЭФ Legal» Денис Кожевников добавил, что сейчас многие госорганы «используют различные механизмы пополнения бюджета». Он сообщил «Ведомостям,» что «квазиналоговыми начислениями» теперь занимаются не только государственные аудиторы, но также прокуратура «через возмещение ущерба из-за неуплаты налога у источника в рамках исков о признании сделок недействительными».