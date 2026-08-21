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Россиян предупреждают о проблемах с оплатой в интернете. Рекомендовано оформлять заказы через «Яндекс Браузер»

У пользователей российских ИТ-сервисов могут возникнуть проблемы с оплатой заказов при использовании зарубежных браузеров. О сложностях в августе 2026 г. уже предупредили Lamoda, интернет-провайдер Xline, сеть «РЖД-здоровье» и некоторые другие компании. Онлайн-ретейлеры начали предупреждать о проблемах с оплатой покупок из-за перехода банков на отечественные сертификаты безопасности, а самим пользователям рекомендуют оформлять заказы через «Яндекс Браузер» или мобильное приложение, а также использовать СБП.

Предупреждение об ошибки

У онлайн-ритейла могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через иностранные браузеры, пишут «Ведомости». Некоторые из них уже выпустили соответствующие предупреждения.

В августе 2026 г. у клиентов российских ИТ-сервисов могут возникнуть сложности с оплатой товаров и услуг через иностранные браузеры и ряд компаний уже выпустил соответствующие предупреждения. В частности, на сайте Lamoda появилась плашка с надписью «Проблемы с оплатой картами». Если покупателю не удается провести оплату, компания рекомендует воспользоваться «Яндекс Браузером» или мобильным приложением. Причины возникновения проблемы и сроки ее устранения на сайте не указаны.

С аналогичными трудностями столкнулись и другие игроки российского рынка. Интернет-провайдер Xline 5 августа 2026 г. сообщил о ИТ-сбое при открытии платежного модуля на сайте и в личном кабинете. Клиентам рекомендовали использовать российские браузеры, в частности «Яндекс Браузер».

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Пользователям ИТ-сервисов из-за перехода банков на отечественные сертификаты безопасности рекомендуют оформлять заказы через «Яндекс Браузер» или мобильное приложение, а также использовать СБП

На сайте сети санаториев и отелей «РЖД-здоровье» также появилось предупреждение о возможных сложностях при оплате проживания. Решить их предлагается либо переводом через систему быстрых платежей (СБП), либо с помощью «Яндекс Браузера» при заселении.

Интернет-магазин промышленного оборудования «Мобильная резка» прямо указывает, что оплата через Chrome, Safari, Opera, Firefox и Edge может не пройти.

Причины проблем

Такие сложности могут быть связаны с отзывом зарубежных сертификатов безопасности, информировал CNews и представитель Минцифры. Решить проблему, по его словам, можно за счет перехода на отечественные сертификаты, которые действуют с 2022 г. и обеспечивают защищенное соединение по тому же принципу, что и иностранные. Для корректной работы сайтов пользователю необходимо либо использовать «Яндекс Браузер» (ведь в нем уже встроена поддержка Национального удостоверяющего центра Минцифры), либо самостоятельно установить соответствующий плагин в операционную систему (ОС).

Сервис приема онлайн-платежей CloudPayments роста неуспешных платежей, связанного именно с переходом банковской ИТ-инфраструктуры на российские сертификаты, не фиксирует летом 2026 г., отмечает директор ИТ-департамента CloudPayments Кирилл Яшин. Отдельные сложности, по его мнению, могли возникнуть у компаний, которые подключены напрямую к эквайрингу банков, у которых были отозваны международные сертификаты из-за санкций. В таких случаях браузер может показывать предупреждение при открытии сайта магазина, платежной страницы или страницы банка, где покупатель подтверждает операцию кодом из SMS.

Техническая сторона вопроса

Если браузер работает с зарубежными сертификатами, сайт ИТ-проекта в зависимости от установленных плагинов может открываться без предупреждений, объясняет ведущий инженер-программист научного образовательного центра Федеральной налоговой службы и Московского государственного технического университета имени Баумана Николай Калуцкий. Однако произвести оплату не удастся, если браузер распознает сайт платежной системы как небезопасный.

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Такая ситуация является одним из наиболее распространенных сценариев проблемы, соглашается руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин. Она возникает из-за того, что сайты ИТ-проектов и платежного шлюза размещены на разных серверах и обслуживаются разными организациями. Крупные российские банки, находящиеся под санкциями, не могут получать и обновлять международные сертификаты. Поэтому они перешли на отечественные сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры. Иностранные браузеры эти сертификаты не распознают и могут блокировать соединение как небезопасное, поясняет Воронин.

В начале августа 2026 г. сайты ряда российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах, продолжая при этом работать через «Яндекс Браузер», но россияне выбрали другой способ, о чем писал CNews. ВТБ объяснял сложности именно отзывом зарубежных SSL-сертификатов и переходом на сертификаты НУЦ. Клиентам банк рекомендовал установить российские плагины либо использовать «Яндекс Браузер».

Влияние на рынок

В масштабах всей российской интернет-торговли проблема является заметной, но к росту убытков продавцов и обвалу продаж она не приведет, считает Тимофей Воронин. Рынок уже успел адаптироваться и выработать обходные пути. Крупнейшие игроки, в том числе Wildberries и Ozon, генерируют большую часть продаж через мобильные приложения, где проблема сертификатов решена на уровне кода. При оплате по QR-коду через СБП пользователь сразу переходит в приложение выбранного банка, поэтому банковский веб-шлюз ему не требуется.

По информации «Ведомостей», более чувствительной проблема может оказаться для небольших интернет-магазинов. У них часто нет возможности создать собственное приложение, и они продолжают полагаться на интернет-эквайринг. Таким компаниям эксперт рекомендует активнее продвигать оплату через СБП и размещать на сайте понятные инструкции по установке российских сертификатов.

Антон Денисенко

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