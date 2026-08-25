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Печатные платы высшего класса к 2030 году будут выпускать 10 российских заводов

К 2030 году в России появится 10 производителей, способных выпускать печатные платы высшего седьмого класса точности. Пока же доля импорта остается подавляющей на российском рынке.

Платы высокого класса

Как стало известно CNews, к 2030 г. в России появится как минимум десять предприятий, способных выпускать печатные платы седьмого класса точности. Это следует из каталога подготовленного «Консорциумом печатных плат», Минпромторгом и ВНИИРом.

Среди заводов в каталоге представлены «Ядро Фаб Дубна», «Резонит», «Электроконнект», «ИРЗ-Фотон», «ГРПЗ Рязань», «Электронные компоненты» («Итэлма»), «Луч», «Пульс развития» (GS Group), «Объединенные печатные платы», «Трилайн Электроникс».

При этом у всех, кроме GS Group, согласно каталогу, седьмой класс точности заявлен как «максимальный», а не серийный. Как пояснили CNews в консорциуме, производители будут готовы перейти и на серийное производство при потребности рынка.

Седьмой класс точности является на сегодняшний день самым высоким классом печатных плат. Такие платы применяются в смартфонах, высокопроизводительных серверах, системах хранения данных и другой вычислительной техники.

Классы точности печатных плат

Класс точности печатной платы напрямую определяет ее нишу применения и технологическую сложность производства.

На платах шестого и седьмого классов строится высокопроизводительная вычислительная техника, где ширина проводников исчисляется сотыми долями миллиметра.

Четвертый и пятый классы применяются в промышленной автоматике, медицинском оборудовании и прецизионных измерительных приборах, требующих повышенной плотности монтажа.

Основной массив потребительской электроники от бытовой техники до зарядных устройств производится на платах третьего класса, который считается оптимальным балансом между допустимой плотностью компоновки и себестоимостью выпуска.

На самом нижнем уровне находятся первый и второй классы, используемые для простейших устройств, где широкие дорожки и большие зазоры упрощают контроль качества и снижают требования к оборудованию.

Будущие мощности

Так, «Ядро Фаб Дубна» уже сейчас работает на серийном шестом и седьмом классе. При этом к 2030 г. 100% мощностей будут нацелены на выпуск плат 5-7 классов, объем производства превысит 14,4 млн кв дм в год при среднем количестве в 16 слоев. «YADRO уже осуществляет серийный выпуск печатных плат седьмого класса точности, — рассказали CNews в компании. — Текущие объемы производства соответствуют потребностям рынка. При необходимости YADRO готова наращивать объемы производства».

«Резонит» к 2030 г. планирует на 5-7 классы плат отдать только 25% мощностей (более 3 млн кв. дм в год, шесть слоев). «Электронные компоненты» к 2030 г. планирует выпускать около 6 млн кв. дм ежегодно, 8 слоев, «Луч» — 9 млн кв. дм (4 слоя).

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Самым мощным производством, согласно каталогу, станет «Пульс развития» GS Group — 29,4 млн кв. дм. (20 слоев).

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Yadro
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«GS Group прорабатывает проект производства печатных плат до седьмого класса точности гражданского назначения, — рассказал CNews представитель компании. — В настоящее время осуществляется подбор локации, ведётся актуализация проекта и уточняется объём инвестиций».

При этом «Коммерсант» в 2024 г. писал, что компания начнет производство к 2026 г. и его объем составит 5 млн кв. дм. в год.

Объем рынка

По состоянию на 2025 г. самым мощным производством печатных плат — 550 кв. дм. в месяц располагает «Резонит» (Зеленоград), о чем ранее информировал своих читателей CNews. За ним следует «Ядро фаб Дубна» с мощностью 400 кв. дм. в месяц. 200 кв. дм. у «Электроконнект» (Новосибирск), и по 250 кв. дм. у «Электроприбора» (Пенза) и «Технотеха» (Йошкар-Ола). Также многие производители электроники выпускают печатные платы, включая «Бештау Электроникс», ICL и др.

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ExpoElectronica
Российские мощности

По данным АНО «ТКО», емкость всего рынка печатных плат составляет 1,23 млн кв. м. Из них 1 млн кв. м. — это импортные платы и только 230 тыс. кв. м. — российские. Объем импорта в деньгах по итогам 2024 г. составил $255 млн (больше на 6%, чем в 2023 г. — $240 млн). Среди заметных импортеров выделяются ООО «НЭК», на которую приходится 18% импорта, далее идет «Гран груп» (16%), «Резонит» (8%), «Файн Лайн» и «Энергомера» по 3%. Остальной объем приходится на множество небольших игроков.

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Несмотря на это, пока большая часть печатных плат на российском рынке (81%) приходится на иностранных игроков. И только 19% занимают отечественные производители. Эксперты объясняют CNews это тем, что российскому потребителю нужны платы высокого класса точности, производство которых массово еще не освоено в России.

При этом уровень импортозамещения на рынке печатных плат сейчас остается невысоким. По прогнозам АНО «ТКО», в 2026 г. общий объем российского рынка печатных плат составит более 25 млн кв дм, но на отечественную продукцию из них придется лишь около 10 млн ев дм. Причина — высокая себестоимость производства в России, которая в разы превышает стоимость импортных аналогов.

Российские печатные платы

В конце 2024 г. «Коммерсант» писал о том, что уже в 2028 г. сразу несколько российских предприятий начнут серийный выпуск печатных плат 5, 6 и 7 класса точности. А с 2030 г. Минпромторг планирует ввести обязательное использование российских печатных плат в производимой в России электронике. Без них устройство не смогут включить в реестр и признать отечественным.

«Сроки введения обязательного использования российских плат будут синхронизированы с фактическим запуском мощностей, — рассказала CNews глава консорциума производителей печатных плат Ольга Кожуховская. — Минпромторг России гибко настраивает балльную систему по постановлению №719, чтобы избежать дефицита и дать отраслям время на адаптацию».

Кристина Холупова

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