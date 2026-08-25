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Федеральная разведка Германии вербует геймеров «с сильными цифровыми навыками»

Федеральная разведывательная служба Германии, отвечающая за внешнюю разведку, планирует искать кандидатов в агенты среди геймеров, разместив свой карьерный стенд на международной выставке интерактивных и компьютерных игр Gamescom 2026. Немецкая разведка продолжает искать нестандартные способы привлечения молодых специалистов с сильными цифровыми навыками.

Поиск сотрудников

Внешняя разведка Германии будет искать новых агентов среди геймеров, пишет The Telegraph. Геймеры технически подкованы, любят примерять на себя разные роли, выполнять миссии и упорно идти к цели до победного конца.

В августе 2026 г. на выставке Gamescom 2026 среди посетителей появится необычный стенд — немецкая внешняя разведка откроет в Кельне карьерную площадку, где геймерам представят вакансии ведомства.

Федеральная разведывательная служба Германии уже опубликовала схему прохода к своему стенду. Международная выставка компьютерных и интерактивных игр пройдет с 26 по 30 августа 2026 г. Посетителям предложат сыграть в специально подготовленную игру «BND Legends: Operation Blackbox». Участникам предстоит выполнить миссию, связанную с извлечением данных, и посоревноваться с другими игроками.

Gamescom — ежегодная международная выставка компьютерных игр. Впервые состоялась в 2009 г. Выставка проводится ежегодно в немецком городе Кельне, в выставочном центре Kоln Messe. Мероприятие ориентировано на людей, имеющих отношение к компьютерным играм: потребителей, фанатов, издателей, журналистов и торговых профессионалов, а также выставка используется многими разработчиками видеоигр для демонстрации предстоящих игр и игрового оборудования.

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Wikipedia
Штаб-квартира Федеральной разведывательной службы Германии в г. Берлин (Германия)
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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Представительница разведслужбы Юлия Линнер (Yulia Linner) объяснила The Telegraph, что Федеральная разведывательная служба Германии видит прямое сходство между качествами опытных геймеров и навыками, которые требуются ее сотрудникам. Ведомство рассчитывает заинтересовать людей, которые хорошо разбираются в технологиях, умеют быстро адаптироваться к разным ролям и настойчиво доводят поставленные задачи до конца. Линнер также допустила, что специалисты, отобранные в ходе таких мероприятий, могут стать частью новый разведывательной команды. Возможная реорганизация службы связана с законодательными поправками, которые 25 августа 2026 г. обсуждаются в Германии.

По информации The Telegraph, немецкая разведка продолжает искать нестандартные способы привлечения молодых специалистов с сильными цифровыми навыками, используя для этого одну из крупнейших мировых игровых выставок.

Разведка в нестабильном мире

Федеральная разведывательная служба Германии отвечает за сбор разведданных за рубежом, Федеральное ведомство по охране конституции обеспечивает внутреннюю безопасность, а Служба военной контрразведки стоит на защите вооруженных сил Германии. Помимо шпионажа и профилактики терроризма в центре внимания находятся, прежде всего, интернет-разведка и защита от гибридных атак, а также защита открытого общества в мире, где информация стала оружием.

Служба внешней разведки собирает и анализирует информацию из-за рубежа — в том числе потоки данных и сообщений, передаваемых пользователями в процессе коммуникации — с целью раннего выявления политических кризисов или потенциальных атак. Так, например, она является надежным источником информации для правительства Германии о сложной и напряженной ситуации в Ливане, роли «Хезболлы» и влиянии Ирана в регионе. Федеральная разведывательная служба Германия сотрудничает с партнерскими службами в Европе и США. И да, секретные агенты также привлекаются к работе, хотя, несомненно, это выглядит не так зрелищно, как в кино.

Возможный вооруженный конфликт

«В Европе в лучшем случае царит ледяной мир, который в любой момент может перейти в горячую конфронтацию», — предупреждал в 2025 г. глава внешней разведки Мартин Егер (Martin Jаger). Он находится на посту с середины сентября 2025 г. и намерен сделать это ведомство еще более оперативным, инновационным и эффективным.

Егер подчеркивал, что Федеральная разведывательная служба Германии в будущем должна быть способна действовать в условиях возможного вооруженного конфликта с прямым участием Германии. По словам Егера, важно подготовиться к этому уже сейчас. При этом он утверждал, что существует риск эскалации отношений с Россией в ближайшем будущем.

Антон Денисенко

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