Власти продлили разрешение на использование иностранного оптоволокна до лета 2027 года

Правительство России продлило до 30 июня 2027 г. использование оптоволокна, произведенного за пределами Евразийского экономического союза. Это означает, что потребители смогут пользоваться кабелем, который произвели в России из иностранных оптических волокон. Само же снижение требований должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, отметил представитель Минпромторга.

Изменение сроков

Правительство России временно разрешило использовать иностранное оптоволокно, пишут «Ведомости». Вернуться к использованию российского сырья производители кабеля должны летом 2027 г.

В августе 2026 г. Правительство России продлило до 30 июня 2027 г. возможность использования оптоволокна, произведенного за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это позволяет потребителям применять кабель, изготовленный в России из иностранных оптических волокон. Соответствующее решение закреплено в постановлении Правительства России №1026, опубликованном 19 августа.

Почему смягчили требования

С 1 января 2016 г. для признания кабеля российским требовалось, чтобы оптическое волокно производилось на территории России или других стран ЕАЭС. Российские власти были вынуждены смягчить требования по локализации волоконно-оптических кабелей из-за остановки единственного в ЕАЭС завода по производству оптоволокна — «Оптиковолоконные системы» (ОВС) в Мордовии.

Magnific - Magnific Российские власти продлили использование иностранного оптоволокна до лета 2027 г.

Кроме того, власти повысили допустимую долю иностранных компонентов в стоимости оптического кабеля: теперь она может достигать 70% вместо прежних 40%, действовавших с 1 января 2018 г. Возвращение к нормативу в 40% по доле отечественных волокон в составе кабеля отложено до 1 января 2028 г., предупреждал CNews.

Постановление №1026 вносит изменения в постановление №719, которое устанавливает критерии признания промышленной продукции российской и ее включения в реестр Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России.

Требования по закупке отечественной продукции распространяются прежде всего на государственных заказчиков и компании с государственным участием, поясняет главный редактор изданий ComNews Леонид Коник. Частные операторы по-прежнему смогут приобретать кабель иностранных производителей или российский кабель с импортным волокном. Требования к использованию отечественных кабелей действуют на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Снижение требований должно обеспечить плавный переход предприятий на полную локализацию выпуска оптического волокна, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.

Ситуация с производством

В марте 2026 г. в пояснительной записке к проекту постановления Минпромторг указывал, что ОВС прекратили выпуск оптоволокна после критического повреждения оборудования из-за воздушных атака дронов управляемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Ведомство признавало, что складские запасы предприятия ограничены и в ближайшее время могут закончиться. Восстановления производства оптического волокна на территории ЕАЭС ожидают только к концу 2027 г.

Позиция операторов

Опрошенные «Ведомостями» операторы не испытывают дефицита готового кабеля российского производства. Все действующие поставщики «Мегафона» входят в реестр российской промышленной продукции, и на последних закупках оператор получил предложения примерно от 10 производств необходимого качества.

«Билайн» также заявляет о доступности оптических кабелей у российских производителей.

МТС не испытывает сложностей с закупками российского кабеля. По заверениям представителя «Ростелекома», конкуренция сохраняется даже среди производителей отдельных специфических видов кабеля.

Руководители отечественных заводов оптоволоконных кабелей «Сарансккабель-оптика» и «Инкаб» Рашид Абаев и Александр Смильгевич поддержали введенные Правительством России меры по восстановлению российского производства оптоволокна.

Зависимость от импорта

Зависимость от импорта самого оптического волокна в августе 2026 г. близка к 100%, если не учитывать старые запасы, оценивает независимый телеком-аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. После нескольких ударов беспилотников по ОВС в апреле-мае 2025 г. предприятие остановилось, и российский рынок полностью перешел на волокно из Китая, утверждает эксперт. По его оценке, до восстановления российского производства импортное волокно будет формировать основную часть цены готового кабеля.

Бойко также отметил, что примерно 20 российским кабельным заводам требуется около 4 млн км волокна в год — такой же была годовая мощность ОВС. Теперь сырье также закупают производители беспилотников: российский рынок дронов в 2025 г. мог потребить около 50 млн км волокна, поскольку один управляемый по кабелю аппарат использует от 5 до 50 км. Спрос со стороны России и Украины привел к росту мировых цен на волокно. В начале 2026 г. китайские поставщики повысили цены для российских покупателей в 2,5-4 раза, писал CNews. Дефицит дополнительно усиливает строительство ИТ-инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), добавил Бойко.