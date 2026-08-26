США принуждают главную мировую компанию в сфере микроэлектроники прекратить сотрудничать с Китаем. Отказ повлечет суровые последствия

Давление на союзников усиливается

США намерены добиваться практически полного запрета на поставку в Китай и обслуживание уже поставленного литографического оборудования производства нидерландской ASML, пишет TrendForce со ссылкой на NU.nl.

Оказывать давление на власти Нидерландов США позволяет законопроект MATCH Act – даже не сама еще не получившая одобрение правовая норма как таковая, а перспектива ее принятия.

Законопроект накладывает на союзников США обязанность в 150-дневный срок привести правила контроля за экспортом оборудования для производства полупроводников в соответствие с американскими стандартами. В противном случае США оставляют за собой право действовать, то есть принуждать к их исполнению, в одностороннем порядке. В первую очередь закон нацелен на Нидерланды и Японию.



Нидерландские чиновники прикладывают значительные лоббистские усилия, нацеленные на недопущение принятия Вашингтоном MATCH Act, предложенного в апреле 2026 г. Задача не из легких, поскольку соответствующий законопроект поддержан представителями обеих основных политических партий США и с высокой вероятностью будет принят в качестве поправки к закону об оборонном бюджете США (NDAA), следует из материала NU.nl.

ASML ASML хотят почти полностью запретить поставки оборудования в Китай

ASML – крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников. Компания специализируется на DUV- и EUV-системах высокого разрешения.

Системы фотолитографии в глубоком (DUV; источник излучения – KrF- и ArF-лазеры) и экстремальном ультрафиолете (EUV; источник излучения – лазерная плазма) проецируют рисунок схемы на полупроводниковую пластину, предварительно обработанную фоторезистом (светочувствительный материал) через особую фотомаску. EUV-оборудование считается более высокотехнологичным и позволяет выпускать интегральные микросхемы по самым передовым технологическим процессам.

Китай остается важным рынком сбыта для ASML

Несмотря на то, что ASML стремится к снижению уровня зависимости от китайских клиентов, данное направление по-прежнему остается важным источником дохода нидерландской компании. Согласно финансовому отчету ASML, на долю КНР по итогам II квартала 2026 г. приходится 14% от совокупного объема продаж компании. В I квартале этот показатель составлял 19%.

Экспорт EUV-литографов ASML в КНР уже ограничен. Поэтому львиную долю выручки формируют продажи относительно старых DUV-машин.

В недалеком прошлом власти США посредством нидерландских чиновников уже пытались оказывать давление на ASML, чтобы та не продавала SMIC, главному контрактному производителю чипов Китая, современное оборудование, урезала поставки морально устаревшего и не ремонтировала ранее отгруженное «железо».

Стимул для импортозамещения

Угроза дальнейшего ограничения поставок оборудования ASML подталкивает Китай к разработке собственных аналогов форсированными темпами. В июле 2026 г. CNews писал о том, что Китай приступил к массовому выпуску собственных установок для DUV-литографии. По данным The Information, в 2026 г. планируется изготовить пять машин этого типа, в 2027 г. – 20. Первыми покупателями станут SMIC, Hua Hong и CXMT.

По сообщению Reuters, за разработку оборудования ведет госкомпания Shanghai Aishengna Electronic Technology Group при участии специалистов Yuliangsheng и Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE).

Несмотря на определенные успехи в этом направлении, местные производители литографического оборудования пока не способны в полной мере удовлетворить спрос местных же чипмейкеров. Как отмечает TrendForce, только в 2025 г. КНР импортировала 95 DUV-установок, значительно больше, чем ожидалось ранее.