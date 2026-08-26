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В России придумали простой и дешевый способ получать из спирта нанотрубки для электроники

Ученые нашли альтернативный способ производства перспективных материалов для электроники. Углеродные нанотрубки можно получать из водно‑спиртовых растворов путем нагрева. Это проще и дешевле существующих технологий, требующих применения дорогих катализаторов.

Новые материалы для электроники из спирта

Исследовательский коллектив из Череповецкого государственного университета (ЧГУ) разработал способ получения углеродных нанотрубок с помощью спирта, пишут РИА «Новости».

В основе идеи — нагрев водно‑спиртового раствора на пароводяной плазменной горелке.

Углеродные нанотрубки используются для изготовления материалов для электроники и медицины. Массовому применению мешает отсутствие простых и дешевых методов синтеза, рассказали ученые. Новая технология снимает эти барьеры.

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Получать нанотрубки для производства электроники можно проще и дешевле, нагревая водно-спиртовые растворы

Нанотрубки представляют собой сверхпрочную полую цилиндрическую структуру диаметром от 0,9 до нескольких десятков нанометров и длиной от одного мкм до нескольких сантиметров.

Синтез без дорогих катализаторов

Исследователи предложили простую альтернативу существующим технологиям, состоящим из нескольких стадий и требующим использования дорогих катализаторов.

Они пробовали нагревать растворы этанола, пропанола и бензола до ионизации, направляя пары в дуговой разряд, где при высокой температуре происходило их разложение на атомы углерода, которые затем конденсировались в наноструктуры. Диаметры, структура и количество слоев графеновых хлопьев в полученных нанотрубках зависели от типа сырья.

Отсутствие нескольких стадий предварительной очистки значительно упрощает процесс и снижает себестоимость. В отличие от классических способов, по словам ученых, производство можно вести непрерывно, без остановки для замены электродов или сбора продуктов.

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«Научное новшество заключается в использовании плазмы, состоящей из паров спирта. Пары спирта попадают в дуговой зазор за счет интенсивного испарения при нагреве в расширительном баке и за счет естественного давления», — отметил директор Передовой инженерной школы ЧГУ Георгий Курдюмов.

В ближайших планах команды — изучить влияние кислорода и водорода в водно‑спиртовых растворах на образование нанотрубок и выяснить, сколько наноматериала можно получить из разных видов сырья.

Перспективный материал для электроники

Перспективность углеродных нанотрубок обусловлена их уникальными свойствами — механической пластичностью, высокой теплопроводностью и биосовместимостью. Их применяют при создании литий-ионных аккумуляторов, углепластиковых материалов, в автомобильной промышленности и в медицине. Пока что нанотехнологии находятся на ранней стадии развития, но ученые прогнозируют им большое будущее. Предполагается, что главный прорыв произойдет в сфере электроники.

Мировым лидером по производству графеновых нанотрубок является люксембургская OCSiAL В феврале 2026 г. CNews писал о том, что российский Суд по интеллектуальным правам отобрал у нее три патента на разработанные в 2010 г. российскими учеными из Новосибирска технологии. Права перешли к западной компании через совместное с «Роснано» предприятие, которое вывело активы из России в 2023 г.

Анна Любавина

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