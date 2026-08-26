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Visa в России в глубоком минусе — убыток на сотни миллионов рублей

Российская дочерняя компания Visa — ООО «Виза» — по итогам 2025 г. снизила чистый убыток в 2,5 раза, до 572 млн руб. после 1,434 млрд руб. за 2024 г. После ухода международной платежной системы с российского рынка выручка компании фактически обнулилась. Кроме того, убыток от продаж снизился с 143,7 млн руб. в 2024 г. до 121,6 млн руб.

Фиксация убытка

Чистый убыток ООО «Виза», российской дочерней компании Visa, на конец 2025 г. составил 572 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile. Компания Visa приостановила работу в России в марте 2022 г.

Американская компания Visa International Service Association зарегистрировала ООО «Виза» в России в 2009 г. Ей принадлежит 99% компании, оставшимся 1% владеет Visa International Holdings LLC. С 2019 г. генеральным директором ООО является Михаил Бернер (Mikhail Berner).

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CNews
Visa в России работает в глубоком минусе — убыток на сотни миллионов рублей

После решения международной платежной системы уйти с российского рынка выручка компании «фактически обнулилась». Согласно данным Rusprofile, в 2023 г. убыток ООО «Виза» составил 21 млн руб., в 2024 г. он вырос до 1,4 млрд руб., а в 2025 г. сократился до 572 млн руб.

Приостановка деятельности в России

Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России, об этом стало известно 6 марта 2022 г., о чем писал CNews. Если карты этих систем выпустили в России, они продолжат работать в стране, но перестанут в иностранных интернет-магазинах, Apple Pay и Google Pay.

Карты Visa и Mastercard, выпущенные зарубежными банками, работать внутри страны не будут. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам Visa и Mastercard российских банков, полностью сохранены и доступны, пояснили тогда в Центральном Банке России.

Некоторые банки решили продлить срок действия всех карт Visa и Mastercard. Например, «Альфа-банк» продлил его до конца 2028 г., так же сделал «Совкомбанк», МКБ — до конца 2030 г. «Газпромбанк» сообщил, что его карты будут действовать бессрочно и перевыпускать карты не нужно.

По информации CNews, в 2026 г. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», намерена избавить россиян от карт, подключенных к американским платежным системам Visa и MasterCard.

Возможное возвращение и условия

Российские власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в мае 2025 г. говорил, что для зарубежных компаний, хамски покинувших рынок России, будет применяться особый режим.

24 августа 2026 г. председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с РИА «Новости» предположил, что международные платежные системы Visa и Mastercard при возвращении в Россию столкнутся с серьезной конкуренцией. По его словам, для успешной работы на российском рынке им придется предложить клиентам новые возможности и технологии, чтобы выдержать соперничество с НСПК.

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Аксаков также выразил уверенность, что в случае возвращения Visa и Mastercard российская сторона должна будет поставить жесткие условия. Среди них — обеспечение бесперебойной работы систем, а также размещение определенного объема средств на депозите. Эти средства, по его мнению, должны быть списаны в пользу клиентов или государства в случае повторного ухода платежных систем из России.

После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил в июне 2026 г. Президент России Владимир Путин. И Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они «не наследили или не нахамили», подчеркивал глава государства.

Антон Денисенко

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