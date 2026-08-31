Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит

В восьми городах США прошли скоординированные акции протеста против технологической компании Palantir. Медсестры, пациенты и активисты потребовали от больниц и местных властей разорвать контракты с корпорацией Palantir.По словам организаторов, у претензий к Palantir две основные причины: компания разрабатывает технологии слежки, которые использует иммиграционная служба США для розыска мигрантов, и одновременно наращивает присутствие в больничной отрасли через контракты с медицинскими учреждениями.

Основные претензии

Американские медсестры вышли на протест против слежки Palantir, пишет People’s World. Ведь Palantir создала и обслуживает приложение Elite, которое агенты иммиграционной службы США применяют для розыска мигрантов, подлежащих депортации.

По словам организаторов, претензии к Palantir имеют две основные причины. Во-первых, компания разрабатывает технологии слежки, которые использует Иммиграционная служба США (ICE) для розыска мигрантов. Во-вторых, корпорация активно наращивает присутствие в больничной отрасли через контракты с медицинскими учреждениями.

Palantir создала и обслуживает приложение Elite, которое агенты ICE применяют для розыска мигрантов, подлежащих депортации. Ранее Associated Press со ссылкой на внутренние документы сообщало, что администрация Трампа распорядилась передать структурам Министерства внутренней безопасности (Минбезопасности) США личные данные миллионов получателей программы Medicaid, включая сведения об иммиграционном статусе.

Unsplash - National Cancer Institute В США медсестры вышли против «Большого брата» — компании Palantir

По данным профсоюза, технологии Palantir внедряются в лечебный процесс с минимальной прозрачностью и контролем. Они, по утверждению NNU, способствовали задержанию иммиграционными службами порядка 500 младенцев и более 6 тыс. детей с начала второго срока Трампа.

Palantir — это компания-разработчик программного обеспечения (ПО), основное коммерческое предложение которой заключается не в традиционном «наборе для планирования цепочек поставок», а в ИТ-платформе для интеграции разрозненных корпоративных данных, их моделирования в виде управляемых бизнес-объектов («онтология» / цифровой двойник) и создания операционных приложений, которые обеспечивают рабочие процессы и принятие решений по всей организации; основные линейки продуктов — Foundry (коммерческие операции), Gotham (аналитика для государственных и оборонных структур), Apollo (развертывание и непрерывная поставка в гетерогенных и разобщенных средах) и AIP (слой для интеграции LLM/агентов в управляемые корпоративные рабочие процессы), а актуальность для цепочки поставок — если она и присутствует — как правило, обеспечивается реализацией ERP-связанного цифрового двойника, анализом сценариев и автоматизацией рабочих процессов, а не опубликованным, воспроизводимым механизмом прогнозирования/оптимизации.

Акции протеста

В августе 2026 г. в восьми городах США прошли скоординированные акции протеста против технологической компании Palantir. Медсестры, пациенты и активисты потребовали от больниц и местных властей разорвать контракты с корпорацией. Демонстрации, организованные профсоюзом National Nurses United (NNU), стали крупнейшей скоординированной акцией профсоюза против компании. Протесты прошли в Пало-Альто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне, Портленде (штат Мэн), Эшвилле, Остине и Новом Орлеане.

В Чикаго участники собрались у здания пенсионного совета округа Кук, куда инвестированы миллионы долларов из пенсионных фондов медсестер. Протестующие перекрыли улицу примерно на 15 минут.

«Компания Palantir зарабатывает деньги, способствуя массовому насилию в США и по всему миру», — заявил участник акции Кенни Моррис. «Этой компании, занимающейся слежкой, нет места в наших больницах, коммунальных предприятиях, инвестициях или правительстве. Эта акция протеста показывает, как много сообществ объединяются, чтобы заставить наши учреждения разорвать связи с Palantir».

Контракты в здравоохранении

Крупнейшая в стране сеть коммерческих больниц HCA Healthcare использует ПО Palantir Timpani для управления графиками персонала более чем в 130 учреждениях. Компания заявляет, что ИТ-система сократила время на составление расписаний и снизила текучесть кадров среди медсестер. Однако в NNU утверждают, что система с технологией искусственного интеллекта (ИИ) формирует «неустойчивые и ошибочные» графики, усугубляющие дефицит персонала.

Сеть MaineHealth использует продукты Palantir с 2025 г. для работы со страховыми данными, но отказывается раскрывать детали соглашения и меры защиты данных пациентов и сотрудников.

«Мы должны противостоять будущему, в котором технологические магнаты контролируют нашу политику и общественные ресурсы», — заявила медсестра и президент Мичиганской ассоциации медсестер Джейми Браун (Jamie Brown). По ее словам, в противном случае у трудящихся останется все меньше ресурсов на здравоохранение, образование и жилье.

Растущая репутационная проблема уже начала сказываться на бизнесе Palantir: часть клиентов сворачивает сотрудничество на фоне общественного давления. При этом компания продолжает опираться на тесные связи с администрацией Трампа и растущий спрос на ИИ-технологии со стороны больничной отрасли.

Государственное финансирование

Государственное финансирование Palantir в последние годы значительно выросло. С 2009 по 2025 г. компания получила $2,5 млрд, а в 2026 г. заключила еще контракты на миллиарды долларов, информировал CNews. В феврале 2026 г. Пентагон США подписал с Palantir пятилетнее соглашение на сумму до $1 млрд.

Международная роль

Претензии профсоюза касаются не только внутриамериканских программ. Palantir играет заметную роль и в военной сфере за пределами США. В июле 2026 г. компания-разработчик заключила партнерское соглашение с Министерством обороны Израиля для поддержки «военных усилий» в Газе.

На Украине, по словам основателя и главы Palantir Алекса Карпа (Alex Karp), ИИ-технологии компании применяются особенно широко — их используют несколько украинских министерств и ведомств. Palantir поставляет программные платформы для анализа военных данных, объединения разведывательной информации и поддержки принятия решений. ИИ-система обрабатывает спутниковые снимки, данные беспилотников и другие источники, помогает выявлять перемещения войск и техники, а также моделировать сценарии для планирования операций. По признанию Карпа, ПО Palantir используется для определения целей ударов реактивными системами HIMARS и отвечает за большую часть операций Украины по нанесению ракетных ударов.

Кроме того, НАТО интегрировало в работу штаб-квартиры альянса ИИ-систему Maven Smart System (MSS), разработанную Palantir. MSS в реальном времени обрабатывает данные со спутников, беспилотников и радаров, автоматически выявляет потенциальные цели и перемещения войск, а также предлагает командованию варианты действий, сокращая время принятия решений с часов до минут. MSS предполагается использовать для мониторинга обстановки на восточном фланге НАТО, включая отслеживание перемещений российских войск. Гендиректор Palantir UK Луис Мосли (Louis Mosley) заявлял, что в случае вооруженного конфликта альянс будет применять систему для планирования операций и нанесения ударов по целям.

Внедрение платформы вызвало разногласия внутри НАТО: Франция, как писал CNews, и Германия выразили обеспокоенность зависимостью от технологий американской компании, тогда как Британия, Швеция и Нидерланды поддержали ее использование.