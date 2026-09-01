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Китай наносит ответный удар. Заморожены активы мятежного производителя микросхем Nexperia, который обидел китайцев в Европе

По решению суда на три года заморожена часть китайских активов Nexperia, мятежного производителя электроники из Нидерландов, продукция которого имеет огромное значение для европейского автопрома. Конфликт китайской Wingtech с Nexperia, спровоцированный захватом контроля над последней со стороны властей Нидерландов, продолжается с 2025 г.

Заморозка активов Nexperia

Суд в КНР заблокировал часть активов нидерландского производителя полупроводниковых компонентов Nexperia в рамках разбирательства по иску китайской компании Wingtech Technology. Как сообщило агентство Retuers, судебное решение предусматривает заморозку имущества Nexperia и ее подразделения, выпускающего оборудование, на сумму до $300 млн.

Меры, принятые судом, «не оказывают влияния на повседневную деятельность, управление или непрерывность бизнеса Nexperia», – завили в Nexperia, комментируя решения суда в КНР.

Nexperia занимается производством электронных компонентов для автомобильной промышленности, бытовой техники и других секторов, что делает ее ключевым звеном в обеспечении технологических цепочек поставок.

Nexperia принадлежит китайской Wingtech, разработчику и производителю полупроводниковой и телекоммуникационной продукции, в том числе микросхем, смартфонов, компьютеров по контрактной модели. Ее штаб-квартира расположена в Цзясине (Китай).

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Yogesh Phuyal / unsplash.com
Заморожена часть китайских активов Nexperia

Под контроль Wingtech Nexperia перешла в конце 2019 г. – в рамках сделки китайцы выкупили 80% акций нидерландской компании.

Предыстория конфликта

В сентябре 2025 г. Wingtech была отстранена от управления Nexperia по инициативе властей Нидерландов в сентябре 2025 г., что спровоцировало скандал, в свою очередь поспособствовавший ухудшению отношений между Гаагой и Пекином.

Предпосылкой для начала конфликта считается вмешательство властей Нидерландов в процесс управления Nexperia, в результате которого исполнительный директор компании был отстранен от должности, а право голоса, обеспеченное пакетом акций Wingtech, – переданы под независимое управление.

Поводом для вмешательства стали опасения со стороны правительства Нидерландов относительно судьбы технологий, средств и производственных активов, принадлежавших Nexperia. По мнению чиновников, технологии и оборудование могли быть переданы в Китай, а выпускаемая компанией продукция необходима Европе для формирования достаточного запаса в условиях международной нестабильности.

Пекин не преминул ответить, введя экспортные ограничения, касающиеся деятельности Nexperia на территории КНР, что обернулось срывом поставок готовой электронной продукции, востребованной в отрасли автомобилестроения, в том числе и за пределами Европы, например, в США.

Предприятие Nexperia в Китае в основном занимается упаковкой и тестированием полупроводников, то есть выполняет финальный перечень работ.

Снижения градуса конфликта

В ноябре 2025 г. Поднебесная смягчила экспортные ограничения, разрешив поставки за рубеж продукции для гражданского использования в обмен на отмену исключительных мер, принятых в отношении Wingtech. Этому предшествовала встреча президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и председателя КНР Си Цзиньпина в Пусане (Южная Корея).

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Однако право голоса Wingtech в делах Nexperia так и не вернули, а значит, и конфликт, из дипломатической плоскости переместившийся в плоскость взаимодействия хозяйствующих субъектов, остался до конца не разрешенным.

В мае 2026 г. Wingtech подала иск Nexperia и троим ее топ-менеджерам, обвинив их в создании дискриминационных условий по отношению к себе. Компания потребовала от Nexperia 8 млрд юаней (около $1,223 млрд) в качестве компенсации ущерба.

Несмотря на быстрое возобновление экспорта продукции Nexperia, угроза дефицита электроники в автомобилестроении никуда не испарилась. Дошло до того, что ЕС рассматривал возможность временного снятия едва введенных санкции с крупного китайского производителя полупроводников Yangzhou Yangjie Electronic Technology, которого европейский автопром рассматривал в качестве альтернативы Nexperia.

Обеспечительная мера

В августе 2026 г. Народный суд средней ступени города Дунгуаня распорядился заморозить активы Nexperia – в качестве обеспечительной меры, правда, на значительно меньшую сумму в сравнении с запрошенной Wingtech – 2,14 млрд юаней ($300 млн). Рассмотрение дела по существу еще не началось.

Обеспечительные меры затрагивают доли Nexperia в четырех компаниях, зарегистрированных в КНР, в том числе предприятия, заняты производством полупроводниковой продукции в городах Уси и Шанхай, а также «дочке» Nexperia, выпускающей оборудование в Уси.

Фактически заморозка активов была осуществлена в период с 20 по 25 августа 2026 г. В таком состоянии они останутся до снятия ограничений или истечения срока действия в августе 2029 г.

Дмитрий Степанов

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