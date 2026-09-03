«Элемент» врывается на рынок станков с ЧПУ. Холдинг ищет продавцов промышленного оборудования

Микроэлектронный холдинг, уже имеющий собственного поставщика в Китае, начал поиск менеджера по продажам станков с ЧПУ. Клиентами станут машиностроительные заводы и предприятия ОПК.

Продажа ЧПУ

Как выяснил CNews, микроэлектронный холдинг «Элемент» ищет менеджера по продажам ЧПУ-оборудования. Такую вакансию компания выложила на портале Head Hunter в августе 2026 г.

Согласно описанию вакансии, новому сотруднику предстоит заниматься активным поиском клиентов среди машиностроительных заводов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, авиа- и судостроительных компаний.

В обязанности войдет полный цикл продаж «под ключ»: от первичного контакта до отгрузки и постпродажного сопровождения. Кандидату требуется опыт работы в продажах промышленного оборудования от двух лет, понимание технологий металлообработки, высшее техническое образование и готовность к командировкам. Преимуществом кандидата станет знание китайского и английского для работы с иностранными брендами.

«Элемент» «Элемент» выходит на рынок промышленного оборудования

«В связи с масштабированием бизнеса и запуском новых амбициозных проектов мы ищем в команду менеджера по продажам ЧПУ направления, который будет напрямую влиять на развитие высокотехнологичной отрасли в России», отмечается в вакансии.

Представители «Элемента» отказались от комментариев.

Поставки оборудования

По мнению собеседника CNews среди производителей микроэлектроники, «Элемент» может осуществлять поставки промышленного оборудования через свою «дочку». АО «Контракт Холдинг» (подконтрольное ПАО «Элемент») владеет 100% долей в китайской компании, через которую осуществляются, в том числе, закупки технологического оборудования для нужд холдинга, писал CNews.

В 2025 г. структуры «Элемента» приобрели у собственного китайского поставщика товаров на 364 млн руб. — почти в шесть раз больше, чем в 2024 г. (62,8 млн руб.). Стоимость вложения в уставный капитал китайской компании оценена в 12,7 млн руб.

«Выход «Элемента» на рынок станков с ЧПУ — это не спонтанное решение, а часть продуманной стратегии по вертикальной интеграции и диверсификации, — говорит независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSMicroАлексей Бойко. — Компания использует свои компетенции в точном машиностроении (НИИТМ) и существующий спрос со стороны крупных промышленных заказчиков, чтобы создать новый источник дохода и укрепить технологический суверенитет. Это логичный шаг, который, однако, потребует от компании преодоления серьезных конкурентных и технологических вызовов».

По словам другого собеседника в отрасли, у «Элемента» могут возникнуть трудности с поставками оборудования из-за рубежа, а также с поиском персонала, который займется его внедрением.

Об «Элементе»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники, созданный в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха».

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

В начале 2026 г. «Сбер» закрыл сделку по покупке 41,9% акций группы «Элемент» у АФК «Система» и миноритариев за 27 млрд руб. Оставшаяся доля принадлежит «Ростеху». А в июле Сбербанк докупил 7,9% акций ГК «Элемент» за 5,4 млрд руб.

Выручка ПАО «Элемент» по МСФО за первое полугодие 2026 г. составила 15,78 млрд руб., что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. Данные об этом содержатся в консолидированной финансовой отчетности группы.

При этом чистый убыток холдинга достиг 2,96 млрд руб. против 2 млрд руб. прибыли годом ранее.