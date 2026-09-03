«ИКС Холдинг» вложит 35 миллиардов в создание «крупнейшего в России» производства полупроводников

«ИКС Холдинг» планирует к 2030 г. создать в Приморском крае крупнейшее в России производство полупроводников для космоса и связи. Главными потребителями продукции станут две компании, входящие в холдинг.



Основа национального кластера полупроводников

«ИКС Холдинг» направит свыше 35 млрд руб. на создание производственного комплекса из двух предприятий по выпуску сложных полупроводников для космоса, связи и радиоэлектроники, сообщили CNews представители компании.

Комплекс общей площадью свыше 35 тыс. кв. м построят к 2030 г. На нем будет создано 500 рабочих мест инженерных специальностей.

Проекту окажут поддержку Минпромторг России, Минвостокразвития России и Правительство Приморского края. «ИКС Холдинг» предлагает в дальнейшем использовать его в качестве базы для национального полупроводникового кластера.

«Для “ИКС Холдинга” этот проект — следующий шаг в развитии собственных технологических компетенций. Мы уже создаем сложные конечные системы — от телекоммуникационного оборудования до спутниковых систем связи, а теперь идем глубже — к критическим компонентам, от которых зависят возможности этих систем», — сказал генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

magnific.com/pressfoto Будущий комплекс по производству полупроводников рассчитан на выпуск 5,5 млн единиц продукции в год

В «ИКС Холдинг» (основан в 2019 г.) входят несколько субхолдингов и несколько десятков ИТ-компаний, в том числе «Бюро 1440» (разработчик и оператор глобальной системой мобильной спутниковой связи), Yadro (производствдитель вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования), «Гарда», «Цитадель» (объединяет решения для СОРМ, системы оперативно-розыскных мероприятий).

Мощности будущего производства

Площадка в Приморском крае станет крупнейшей из предприятий такого профиля в России по совокупной проектной мощности, заявили представители «ИКС Холдинга». В производстве будут применяться технологии и подходы мирового уровня.

Направление СВЧ-компонентов и фотоэлектрических преобразователей (на основе арсенида и нитрида галлия) рассчитано на выпуск более 5 млн микросхем в год. Космических фотоэлектрических преобразователей планируется изготавливать до 500 тыс. в год.

Предприятия будут опираться, как сказали в «ИКС Холдинге», на уже сформированный спрос со стороны входящих в него компаний. СВЧ-компоненты планируется использовать при создании телекоммуникационного оборудования новых поколений связи Yadro, а космические фотоэлектрические преобразователи — в решениях «Бюро 1440».

Приоритет Приморья

По словам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, поддержка высокотехнологичных отраслей является одним из приоритетных и стратегических направлений развития макрорегиона: «Речь не только об импортозамещении, а о способности создавать новые технологии и выводить их на рынок. Микроэлектроника сегодня востребована практически в любой отрасли — от авиации и космоса до энергетики и транспорта. Это основа комплектующих для нашей техники».

Как выяснил CNews, «ИКС Холдинг» в июле 2026 г. приобрел компанию ООО «Икс Фаб Восток», расположившуюся рядом с границей России в 30 км от Китая, в селе Вольно-Надеждинское Надеждинского района Приморского края.

Основной вид деятельности «Икс Фаб Восток» — производство элементов электронной аппаратуры, печатных плат, транспортировка грузов, хранение и оптовая торговля телеком-оборудованием и запчастями. Близость к Китаю и другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона позволяет сократить логистические цепочки для поставок компонентов и готовой продукции.

Микроэлектронный холдинг «Элемент» выбрал под строительство завода по производству полупроводниковых пластин Татарстан. Проект, получивший название «Волга», предполагает строительство завода в особой экономической зоне «Иннополис» (Верхнеуслонский район Татарстана), как писал CNews в июне 2026 г.