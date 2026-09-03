ИТ-шник без навыков хакера после увольнения разгромил инфраструктуру бывшей работы. Ущерб на сотни тысяч долларов

Месть ИТ-шника

Уволенный ИТ-специалист крупной компании в отместку нанес колоссальный ущерб ИТ-инфраструктуре и бизнесу бывшего работодателя. Месть оказалась возможной ввиду банальной причины – никто в компании не удосужился заблокировать учетную запись экс-сотрудника, пишет The Register.

О реальном случае из собственной карьеры изданию рассказал Яд Сенапати (Yad Senapathy), генеральный директор организации Project Management Training Institute (PMTI), базирующейся в Далласе (штат Техас, США), сам в прошлом работник ИТ-отдела одной из американских компаний.

Последствия безалаберности

Сенапати не уточняет название компании и имени проблемного сотрудника из уважения к праву на конфиденциальность бывших коллег. Впрочем, компания, по его словам, была достаточно крупной: она располагала ИТ-отделом, а штат ее сотрудников насчитывал более 1 тыс. человек.

Vitaly Gariev / unsplash.com Уволенный ИТ-шник сурово отомстил экс-работодателю

По неназванной причине ИТ-специалист попал под увольнение, и это его сильно разозлило. В течение нескольких дней после его ухода все шло своим чередом и не предвещало беды, никто из представителей оставшегося персонала не озаботился отзывом доступа экс-сотрудника к внутренним ИТ-системам компании.

Со слов Сенапати, в организации банально отсутствовал человек, в обязанности которого входило бы удаление учетной записи сотрудников, разорвавших с ней трудовые отношения. В отделе кадров были уверены, что с этим разберутся коллеги из ИТ, а те, в свою очередь, ожидали формального запроса по этому поводу со стороны кадровиков.

Удар по инфраструктуре и тяжелое восстановление

Во всей этой неразберихе совершенно оказалось упущено из вида то, что уволенный ИТ-шник сохранил доступ к учетным данным административных аккаунтов, инструментам управления учетными записями и системе управления проектами. Каждый из этих ресурсов позволял по цепочке получить доступ к другим системам, использовавшимся в компании. При таком раскладе желающему серьезно навредить организации даже не было необходимости обладать экстраординарными способностями хакера – достаточно лишь высокой мотивации.

В один прекрасный день все еще не остывший ИТ-шник вошел в сеть бывшего работодателя, удалил все файлы, до которых сумел дотянуться, заблокировал вход в систему экс-коллегам и повредил внутреннюю базу данных.

Ущерб, нанесенный действиями разозленного ИТ-специалиста, исчислялся сотнями тысяч долларов. Ситуация усугублялась еще и тем, что реализация важного для компании проекта застопорилась из-за частичного выхода из строя инфраструктуры компании, и в итоге он был сдан с опозданием в неделю.

Восстановление инфраструктуры организации давалось тяжело, поскольку атаку на нее совершил человек, который лучше всего понимал ее архитектуру и обладал знаниями, необходимыми для возвращения ее к работоспособному состоянию. The Register усматривает в этом горькую иронию.

Все можно было легко предотвратить

Основная проблема в описанном случае заключает даже не в том, что у экс-сотрудника остался доступ к информационным системам компании после увольнения: впоследствии отомстивший ИТ-специалист располагал более широким доступом к системам компании, нежели остальные сотрудники, а его коллеги по отделу ИТ не разобрались, доступ к чему именно он и имел и каких прав в системе его следовало лишить.

«Этого можно было избежать, если бы доступ [уволенного сотрудника] был отозван в день увольнения, если бы была проведена принудительная повторная проверка доступа к общей учетной записи и действовала бы политика, предотвращающая единоличное закладывание всей системой», – рассуждает Яд Сенапати.

Дальнейшая судьба неизвестна

Не упомянул Сенапати и о дальнейшей судьбе громко хлопнувшего дверью ИТ-шника. Однако можно предположить, что бывший работодатель, которому был нанесен огромный ущерб, вряд ли отказался бы от его преследования. За подобные правонарушения в США и других странах виновникам грозят серьезные тюремные сроки и штрафы.

В августе 2025 г. CNews писал о том, как опытный разработчик ПО, сперва пониженный в должности, а потом и вовсе уволенный компанией Eaton, в отместку «положил» сеть организации при помощи заранее заготовленного вируса. В ходе подготовки неумелый киберпреступник изрядно «наследил» и после срабатывания «бомбы замедленного действия» был очень быстро пойман ФБР. В суде свою вину он признал и получил четыре года лишения свободы.

В мае 2022 г. CNews сообщил о том, что ИТ-специалист китайского гиганта по операциям с недвижимостью Lianjia Хань Бин (Han Bing) удалил всю информацию с жестких дисков двух серверов компании. В результате работа некоторых отделов оказалась парализована. Одно лишь восстановление удаленных данных обошлось фирме в $30 тыс. Хань Бина за его проступки отправили в тюрьму на 7 лет.