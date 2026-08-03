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Легендарная компания Atari, пионер домашних ПК, после громкого банкротства впервые вышла на прибыль

Легендарная Atari, пережившая банкротство в 2013 г., вновь на плаву благодаря новой стратегии – впервые за долги годы компания «в плюсе» по прибыли. Компания, подарившая миру домашние приставки Pong и Atari 2600, компьютеры Atari 800 и ST и приютившая Стива Джобса со Стивом Возняком, больше не гонится за дорогостоящими новинками, а успешно эксплуатирует ностальгические чувства игроков и собственное наследие.

Atari «выезжает» на ностальгии

Компания Atari, в прошлом известный производитель компьютерной техники, а сегодня занимающаяся издательством видеоигр, впервые за 10 лет вышла на чистую прибыль и отчиталась о рекордной выручке. По сообщению Reuters, в 2025 г. компания заработала 56 млн евро.

«Вернуться в игру» Atari удалось благодаря пересмотру стратегии развития, который произошел в 2021 г., с приходом в компанию нового генерального директора Уэйда Роузена (Wade Rosen). Компания стала сравнительно неплохо зарабатывать на ностальгии любителей видеоигр по стажу, «воскресив» несколько популярных в прошлом франшиз вместо того, чтобы вкладываться в разработку новинок. Кроме того, компания сумела увеличить прибыль за счет скупки небольших игровых студий, отмечает агентство.

Так, за минувший год Atari купила шведского издателя Thunderful, разработчика аркады Crossy Road – компании Hipster Whale – за $29,3 млн, а также обзавелась правами на интеллектуальную собственность французского гиганта Ubisoft, включая такие тайтлы как Child of Eden и Grow Home.

Финансовые показатели

Как отмечает Reuters, в понедельник, 3 августа 2026 г. Atari, входящая во французский холдинг Atari ST, отчиталась о выручке в 56 млн евро ($65 млн) по итогам 2025 г. Несмотря на сравнительно скромные показатели, это лучший результат компании за последние 10 лет.

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Фото: Senad Palic / unsplash.com
Atari вновь в плюсе

Что немаловажно, Atari удалось выйти на операционную прибыль в размере 0,9 млн евро – впервые после банкротства в 2013 г. Годом ранее компания еще принесла своим владельцам убытки в размере 0,8 млн евро. Чистая прибыль в 2025 г. составила символические 0,1 млн евро, тогда как в 2024 г. убытки были зафиксированы на уровне 12,6 млн евро.

Продажи игрового подразделения (Games) в отчетном периоде составили 46,1 млн евро, увеличившись на 67,7%. «Железо» (Hardware) принесло Atari еще 7,3 млн евро, на 83% больше, чем годом ранее.

По словам генерального директора Atari Уэйда Роузена, компании удалось «достигнуть операционной прибыльности впервые за несколько лет». Он также выразил уверенность в том, что компания продолжит устойчивый рост.

Некоторые факты об Atari

Компания Atari, основанная в 1972 г. в Калифорнии (США), является одним из пионеров в области компьютерной техники. В прошлом она выпускала домашние компьютеры, в том числе успешно конкурировавшие с продукцией Apple, игровые приставки, аркадные игровые автоматы, а также занималась разработкой ПО для них.

Atari считается одним из виновников кризиса американской видеоигровой индустрии 1980-х гг., который в конечном счете обернулся триумфом японских компаний, таких как Nintendo, Sega и Sony, до сих пор надежно удерживающих уверенные позиции на рынке США.

Сегодня Atari, располагающая штаб-квартирой в Париже, преимущественно софтверная компания, зарабатывающая на ретро-играх, лицензировании бренда и популярных в прошлом франшиз, хотя и некоторые свои устройства на современных программно-аппаратных платформах Atari перевыпускать доводилось.

В Atari начинали свой путь Стив Джобс (Steve Jobs) и Стив Возняк (Steve Wozniak), впоследствии основавшие корпорацию Apple. Из Atari растут корни крупнейшего современного игрового издательства Activision Blizzard, которое в 2023 г. было поглощено Microsoft за рекордные $68,7 млрд.

Значимые устройства разработки Atari

В 1972 г. Atari начала выпуск аркадные игровые автоматы с Pong – простой двухмерной игры, напоминающей теннис. В 1975 г. компания выпустила первую домашнюю Pong-консоль.

Доступная приставка Atari 2600, выведенная на рынок в 1977 г., за рубежом, особенно в США, имеет культовый статус. Система поддерживала цветную графику и имела разъем под картридж, что позволяло пользователю в любой момент переключаться между игровыми программами. Для управления использовался джойстик с одной кнопкой. Ее преемник – Atari 5200 – таким успехом уже похвастаться не мог.

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В 1979 г. Atari вышла на рынок домашний персональных компьютеров с функциональностью игровой приставки. Таковыми стали Atari 400 и Atari 800 вполне успешно конкурировавшая с популярными тогда машинами Tandy TRS-80, Commodore PET и Apple II.

В 1989 г. Atari выпустила портативную игровую приставку – первое мобильное устройство данного типа с цветным экраном. Однако большой популярности устройство не снискало.

В 1993 г. на рынке появилась домашняя игровая консоль под брендом Atari Jaguar, которая позиционировалась производителем как первой 64-битное устройство, что на поверку не соответствовало действительно, а скорее являлось уловкой маркетологов. Девайс не пользовался большим спросом, высокая цена, малое количество качественных игр и неудачно выбранный носитель данных обусловили проигрыш конкуренции консоли Sony PlayStation. После провала Jaguar Atari покинула рынок домашних игровых приставок.

Персональные компьютеры Atari ST, выпускавшиеся с 1985 г., снискали репутацию недорогих, добротных и универсальных машин, к тому же оснащавшихся с завода интерфейсом MIDI, что сделало возможным их профессиональное применение в музыкальной индустрии.

Дмитрий Степанов

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