Российский производитель оптоволокна сумел кратно сократить долги перед Сбербанком

Выручка производителя волоконно-оптических кабелей «Инкаб» выросла за первое полугодие 2026 г. на 14%, показатель EBITDA – на 57%. Благодаря IPO «Инкаб» кратно смог сократить задолженность перед Сбербанком.

Финансовые итоги «Инкаб» за первое полугодие 2026 г.

Выручка компании увеличилась за год на 16% и составила 2,17 млрд руб. При этом в натуральном выражении продажи за первое полугодие 2026 г. выросли на 14%.

Рост объемов не привел к росту выручки: основной продукцией периода стал кабель для телеком-сегмента – на него пришлось 88% всех отгрузок, а сами отгрузки прибавили 15% к аналогичному периоду прошлого года.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился за год на 57% и приблизился к отметке 700 млн руб.

«Инкаб» Российский производитель волоконных кабелей «Инкаб холдинг» смог кратно сократить задолженность перед Сбербанком, получив средства с помощью IPO. На фото огнестойкий кабель завода «Инкаб»

Операционный денежный поток составил 755 млн руб. Чистая прибыль составила почти 300 млн руб. против чистого убытка на 240 млн руб. годом ранее. Рентабельность по показателю EBITDA в первом полугодии 2026 г. составила 33% (в 2025 г. – 20,6%), рентабельность деятельности – 14,1% (в 2025 г. – 1,6%).

В компании говорят, что отчетность за первое полугодие 2026 г. не отражает эффекта от нового вида продукции – подводного оптоволоконного кабеля. Его начали производить во II квартале 2026 г., но основные отгрузки клиентам прошли в июле 2026 г. При этом часть затрат на его производство уже учтена в прибыли первого полугодия.

Сокращение задолженности компании

После проведения IPO (первичное размещение акций) «Инкаб» в июне 2026 г. чистый финансовые долг компании сократился более чем в два раза – с 3,76 млрд руб. до 1,72 млрд руб.

Доля капитала в балансе превысила 31,6%. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня 2026 г. составляло 1,34 (на конец 2025 г. – 3,65). Соотношение чистого долга к капиталу составляет 0,63 (на конец 2025 г. – 6,76).

В «Инкаб» отметили, что капитал компании покрывает чистый финансовый долг в 1,6 раз. При этом коммерческий кредитный долг планируется полностью погасить до июля 2027 г.

Чем занимается «Инкаб»

«Инкаб» была основана в 2006 г. в Перми. Исторически компания занималась производством подводного волоконно-оптического кабеля для телекоммуникационных операторов – «Ростелекома» и МГТС («Московская городская телефонная сеть»).

В 2014 г. компания предложила оптические кабели для электроэнергетики, в 2024 г. компания вышла на рынок волоконно-оптических кабелей для ЦОД (центры обработки данных). Также компания производит спецкабели для различных отраслей (нефтегаз и пр.).

Итоги IPO «Инкаб»

В июне 2026 г. компания провела IPO на Московской бирже. Объем размещения составил 2 млрд руб., все проданные акции были получены в результате допэмиссии.

Задолженность компании перед Сбербанком перед размещением составляла 4,5 млрд руб. Средства, вырученные от размещения, компания планировала потратить на сокращение 40% задолженности перед Сбербанком.

После IPO в августе 2026 г. «Инкаб» сообщала, что чистый долг был снижен в 17 раз - с 3,76 млрд руб. на конец 2025 г. до 216 млн руб. Кредитный долг на 5 августа 2026 г. составил 2,45 млрд руб. Ожидаемая экономия на процентных ставках составит 340 млн руб., данные средства напрямую увеличат свободный денежный поток и чистую прибыль.

По итогам III квартала 2026 г. чистый долг не должен превысить 1,5 млрд руб. Также группа на тот момент заключила контракты на производство подводного волоконно-оптического кабеля стоимостью 2,3 млрд руб. В том числе был получен авансовый платеж в размере 1,9 млрд руб.