Русскоязычный пользователь потерял $2 миллиона, перейдя по ссылке в ChatGPT

По данным блокчейн-расследователя компании VAL, ИТ-инцидент произошел 12 июня 2026 г. Криптовалютный пользователь потерял около $2,1 млн в FXRP (токенизированная версия XRP в экосистеме Flare) после того, как перешел по фишинговой ссылке и подписал транзакцию. После кражи активы начали перемещаться между несколькими криптокошельками и сетями. По данным VAL, часть средств изначально конвертировали из FLR в DAI через децентрализованную платформу OpenOcean.

Вредная рекомендация

Криптоинвестор лишился около $2,1 млн, перейдя по фишинговой ссылке из ответа ChatGPT, пишет The Crypto Times.

По данным блокчейн-расследователя компании VAL, инцидент произошел 12 июня 2026 г. Криптовалютный пользователь потерял около $2,1 млн в FXRP после того, как перешел по фишинговой ссылке и подписал вредоносную транзакцию.

Пользователь, называющий себя Алекс (Alex), утверждает, что спросил у ChatGPT на русском языке, где можно обменять sFLR на WFLR - токенизированную версию FLR, совместимую со смарт-контрактами и DeFi-приложениями. В ответе он увидел ссылку, которая, по его словам, вела на поддельный сайт.

Как произошла кража

После подключения криптокошелька Алекс согласовал неограниченное одобрение т.е. approval для токенов. Через несколько секунд злоумышленник воспользовался функцией transferFrom и вывел около 1,9 млн FXRP, которые на тот момент стоили примерно $2,1 млн (примерно 182 млн руб.).

Photogenica - rokas91 Русскоязычный криптоинвестор потерял $2,1 млн из-за фишинговой ссылки из ответа ChatGPT

FXRP — это токенизированная версия XRP в экосистеме Flare. Flare — блокчейн, ориентированный на работу с данными и ИТ-интеграцию активов других сетей, позволяющий использовать такие активы в децентрализованных мобильных приложениях.

Движение украденных средств

После кражи активы начали перемещаться между несколькими криптокошельками и сетями. По данным VAL, часть средств изначально конвертировали из FLR в DAI через децентрализованную онлайн-платформу OpenOcean. Один из связанных с расследованием кошельков получил около $700 тыс. в DAI примерно за два месяца до начала расследования.

В дальнейшем средства дробили между разными адресами. Аналитики VAL также зафиксировали конвертацию части активов в ETH: на одном из кошельков исследователи по кибербезопасности обнаружили около 889 ETH. Отдельно внимание привлек перевод 50 ETH в Tornado Cash из кошелька, который раньше получал DAI. Это указывает на попытки усложнить отслеживание происхождения активов.

Роль чат-бота

Сам факт, что пользователь получил вредоносную ссылку в ответе чат-бота, не свидетельствует о причастности ChatGPT к воровству. Из описания ИТ-инцидента следует иная схема: пользователя пытались убедить перейти на сторонний сайт, подключить кошелек и подписать транзакцию, которая предоставила злоумышленнику разрешение распоряжаться токенами.

Ключевым элементом кибератаки стал фишинговый сайт и вредоносное разрешение в криптокошельке. Чат с технологией искусственного интеллекта (ИИ), вероятно, использовался лишь как канал, через который жертва получила ссылку. По данным VAL, специалисты проверили аналогичные запросы к ChatGPT на нескольких языках и больше не смогли получить эту фишинговую ссылку.

Более широкий контекст

ИТ-инцидент с FXRP вписывается в общую тенденцию: криптомошенники все чаще используют известные бренды, поисковые системы, рекламу и ИИ-сервисы, чтобы повысить доверие к фишинговым сайтам.

В августе 2026 г. пользователи Hyperliquid потеряли около $550 тыс. после перехода по ссылкам из поддельной рекламы Google. В другом случае фишинг, связанный с доменом Tornado Cash, якобы привел к потере около 1010 ETH.

Общим элементом таких кибератак является не сам поисковик или чат-бот, а социальная инженерия: пользователя убеждают перейти на нужный сайт и подтвердить операцию. Поэтому для владельцев криптовалют главный риск часто возникает не во время взлома блокчейна, а в момент, когда они подключают кошелек к неизвестному сайту или подписывают непонятное разрешение на перевод токенов.

Эксперты VAL рекомендуют тщательно проверять адреса сайтов, избегать подключения кошелька к непроверенным ресурсам и внимательно читать условия любых разрешений перед их подтверждением.