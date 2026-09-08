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Китай готовит армию роботов-терминаторов для реальных боев. Они будут штурмовать здания вместе с пехотой и помогать матросам на кораблях

Китайские военные ускорили разработку сценариев применения человекоподобных роботов на поле боя. Работа особенно активизировалась в 2025-2026 гг. В перспективе машины могут действовать вместе с солдатами при штурме зданий, работать в тоннелях и на кораблях. Китай активно изучает возможности применения человекоподобных роботов в военной сфере, опираясь на доминирующее положение своей промышленности в производстве гуманоидов и общую стратегию модернизации вооруженных сил с акцентом на беспилотные и интеллектуальные технологии.

Проработка различных технологий

Китай готовит гуманоидных роботов к войне, пишет Reuters. Появление таких роботов на поле боя рядом с военными и дронами-камикадзе может стать новым этапом развития современной войны.

В 2026 г. оборонное ведомство Китая ускорило исследования военного применения человекоподобных роботов и рассматривает возможность их развертывания в боевых условиях.

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Пресс-служба 3Logic Group
Китай готовит армию «терминаторов» для реальных боев, они будут штурмовать здания вместе с солдатами и помогать матросам на кораблях

Китайские военные учреждения уже тестируют роботов на соответствие условиям поля боя, изучают технологии для их обучения и анализируют взаимодействие с войсками. Работа активизировалась в 2025-2026 гг. и сосредоточена на развитии систем с технологиями искусственного интеллекта (ИИ) по восприятию, способности работать с объектами и сборе данных для обучения.

Доступ к промышленной базе

По данным аналитиков BofA Global Research, в 2025 г. на китайских производителей пришлось около 95% мировых поставок гуманоидных роботов. Это дает Народно-освободительной армии Китая (НОАК) доступ к быстро развивающейся отрасли одновременно с разработкой собственных военных технологий.

Сценарии применения

Исследователи Оборонного научно-технического университета НОАК (NUDT) в августе 2025 г. описывали сценарий, в котором шесть боевых роботов делятся на две штурмовые группы и во взаимодействии с войсками зачищают занятое противником здание. Модерировался городской штурмовой отряд с оборудованием, которое может появиться в течение 5-10 лет.

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0
Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0 Цифровизация

Китайские военные эксперты предполагают эволюцию миссий гуманоидов от поддержки к основным боевым действиям. В декабре 2025 г. Командование Восточного театра военных действий НОАК опубликовало ролик с использованием ИИ, в котором военные роботы в гипотетическом будущем конфликте преодолевают оборону Тайваня.

Эксперт Института исследований национальной обороны и безопасности Тайваня Цзюо-Мин Чоу (Tso-Ming Chou) отмечает, что улучшения в балансе, восприятии и выносливости могут сделать роботов-гуманоидов полезными в зданиях, туннелях и внутренних помещениях кораблей. «У них две руки и две ноги, теоретически они могут сочетать в себе мобильность, лазание и работу с предметами», - сказал он.

Промышленные планы

Китайская индустрия человекоподобных роботов в ближайшие годы намерена производить и продавать сотни тысяч относительно дорогих машин, рассчитывая со временем перейти к более дешевым и практичным моделям, информировал CNews. По оценке Morgan Stanley, к 2030 г. Китай может продавать почти 450 тыс. роботов в год.

Более широкий контекст модернизации

В конце июля 2026 г. по итогам заседания политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) CCTV сообщил, что Китай намерен модернизировать национальную оборону и вооруженные силы на фоне беспрецедентных изменений в мире.

На ЦК КПК Си Цзиньпин (Xi Jinping) заявил о необходимости ускорить модернизацию армии, расширяя применение беспилотных и интеллектуальных технологий, развивая сетевые информационные системы и повышая боевую эффективность.

Антон Денисенко

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