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Половина операторов связи обманывает власти. Они не доплатили миллиарды на строительство оптоволоконных линий и улучшение связи

Российские операторы связи в 2023-2025 гг. недоплатили в резерв универсального обслуживания 2,58 млрд руб., из которого ресурсы направляются на обеспечение доступности услуг связи и устранение цифрового неравенства в населенных пунктах страны. Ведомство установило, что недоимка возникла из-за некорректных расчетов обязательных отчислений самими компаниями. Проверка выявила риски систематического занижения размера указанных платежей.

Установлен факт нарушения

Счетная палата России выявила недоплату операторов в резерв универсального обслуживания (РУО) на 2,58 млрд руб., пишет РБК.

В сентябре 2026 г. Счетная палата России выяснила, что каждый второй оператор связи показывает Минцифры доход ниже, чем в налоговой отчетности. При этом само министерство, которое администрирует отчисления в РУО (специальный резерв, куда операторы должны перечислять 2% выручки от услуг связи), эти расчеты не проверяет, информировал CNews.

Это следует из отчета Счетной палаты об аудите деятельности Минцифры по формированию доходов от обязательных отчислений в резерв за 2023-2025 гг. и I квартал 2026 г.

Основные результаты проверки

В выборку для анализа за 2025 г. попали девять операторов связи с размером годового платежа более 143 млн руб. и 35 операторов, выбранные случайно из 100 крупнейших плательщиков. Из отчета следует, что за 2024 г. из 4,6 тыс. действующих операторов корректно (с отклонением менее 1%) отчитались только 472 компании. За 2023 г. таких было 421.

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Photogenica - Alex.S.
Российские операторы связи обманули Минцифры и недоплатили в резерв 2,58 миллиардов. Деньги должны были идти на улучшения связи и строительства оптоволоконных линий

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, 595 операторов в 2023 г. и 600 в 2024 г. получили доход более чем на 80% выше того, что показали в отчетах для РУО. Около трети операторов с лицензиями ежегодно отчитываются о нулевых доходах: в 2023 г. - 3226 (37%), в 2024 г. - 3122 (36%), в 2025 г. - 2705 (33%).

По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), заявление об «отсутствии доходов» было недостоверным у 1,1 тыс. операторов в 2023 г., 1,2 тыс. - в 2024 г. и 1,1 тыс. - в 2025 г.

Отсутствие контроля

Как установили аудиторы, размер отчислений операторы рассчитывают самостоятельно, а Минцифры не проверяет достоверность этих данных. Обязательный порядок мониторинга по состоянию на 20 июня 2026 г. министерство так и не утвердило. Контроль ведется вручную - арифметической сверкой итоговых строк, без первичных документов и без сопоставления с данными ФНС и Роскомнадзора. Поэтому, по оценке Счетной палаты, за 2023-2025 гг. резерв недополучил 2,58 млрд руб.

Платежи сильно сконцентрированы: в 2025 г. 50 операторов (1% плательщиков) внесли 93% всех отчислений в резерв универсального обслуживания.

Счетная палата зафиксировала, что операторы по-разному считают доходы от услуг связи. В отчете отмечается наличие сложностей и неоднозначностей аллокации выручки, полученной от оказания услуг связи, по видам услуг для расчета размера отчислений. Анализ регистров бухгалтерского учета показал значительные различия в подходах к отнесению доходов на прочие доходы по обычным видам деятельности.

Компании с минимальными отчислениями

Отдельно аудиторы выявили компании с видом деятельности «Телекоммуникации», которые платят в резерв меньше 0,1% от дохода. Фактически это маркетинговые платформы, сервисы SMS-рассылок, мессенджеры, услуги по аутентификации пользователей и дата-центры.

Директор департамента телекоммуникационных услуг J'son & Partners Consulting Кирилл Кучеров отмечает, что относить такие компании к операторам связи не совсем корректно: «Де-факто это не операторы связи, и их основные доходы - не от оказания услуг связи. Рассматривать их как классических операторов связи - методологическая ошибка».

Штраф за просрочку отчислений составляет 50-100 тыс. руб. За 2023-2026 гг. с должников взыскано 26,28 млн руб.

Реакция Минцифры

На 8 сентября 2026 г. возражений на отчет Минцифры не подало. В процессе проверки министерство повысило прогноз поступлений в резерв универсального обслуживания на 2026 г. на 19% - с 28,9 млрд до 34,4 млрд руб.

Представитель Минцифры сообщил РБК, что материалы и рекомендации Счетной палаты получены и будут рассмотрены в установленном порядке. Он напомнил, что по закону «О связи» при неполной или несвоевременной уплате министерство обращается в суд с иском о взыскании. Также министерство разработало порядок мониторинга и в ближайшее время направит его на согласование. Увеличение прогноза доходов на 2026 г. связано с ежегодным ростом фактического объема поступлений, обусловленным ростом доходов операторов.

Контекст резерва

РУО формируется для финансирования универсальных услуг связи, функционирования базы данных перенесенных абонентских номеров, строительства оптоволоконных линий и разработки перспективных технологий. Его источники: отчисления операторов связи, пени за несвоевременную или неполную уплату обязательных отчислений, а также иные незапрещенные законом источники. Фонд действует с 2004 г.

Первоначально отчисления составляли 1,2% выручки операторов от услуг связи, с 1 января 2025 г. ставка выросла до 2%. В 2025 г. резерв собрал 28,6 млрд руб. - это 87% всех доходов, которые администрирует Минцифры.

Параллельно Минцифры готовит реформу лицензирования, которая предполагает введение минимального размера отчислений в резерв в размере не менее 1 млн руб. в год в дополнение к ставке 2%. Внесение законопроекта в Госдуму ожидается в октябре 2026 г.

Объяснения экспертов

В бухгалтерской отчетности оператор связи показывает всю выручку от обычной деятельности, а не только плату абонентов за услуги связи, говорит эксперт «Актион Бухгалтерия» Виолетта Вецкус.

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«Отдельной строки для прочих доходов в бухгалтерском отчете нет - все входит в общую выручку. А вот в форме для расчета отчислений в резерв доходы разделяют: общий доход, доходы от услуг связи абонентам и прочие доходы, - поясняет она.

Сами же отчисления рассчитываются только из доходов от услуг связи абонентам, поэтому разница между общей выручкой и базой отчислений допустима.

«Нарушение возникает, если оператор переносит в прочие те доходы, которые, по сути, относятся к услугам связи и должны облагаться», - отмечает Вецкус.

Антон Денисенко

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