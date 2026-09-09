Пионер квантовых компьютеров по-тихому свернул их разработку, которой занимался с 1990-х годов

NEC забросила разработку квантовых компьютеров

Японская NEC прекратила разработку квантовых компьютеров, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на издание Diamond Online.

NEC одной из первых коммерческих компаний в мире занялась разработкой квантовых вычислительных машин в 1990-е гг. Это ей не помешало без лишнего шума свернуть работы в данном направлении в конце марта 2026 г. – в компании сочли их дальнейшее продолжение экономически нецелесообразным.

Как отмечает Tom’s Hardware, в NEC пришли к выводу, что на создание коммерчески успешной квантовой ЭВМ уходит слишком много времени и денежных ресурсов и «отбить» эти инвестиции в адекватные сроки не представляется возможным.

фото: unsplash.com / Planet Volumes NEC забросила разработку квантовых компьютеров

Сотрудники NEC соответствующего профиля перешли в конкурирующую Fujitsu, утверждает издание.

Квантовые вычисления забрасывать не планирует

Стоит отметить, что NEC формально не называет данный шаг отказом от развития направления квантовых вычислений. В разговоре с Diamond представитель компании отказался подтвердить или опровергнуть сведения о том, что такое решение было принято. Однако же он уточнил, что NEC «продолжит давать оценку возможностям практического применения и внедрения квантовых технологий в промышленность, а также реализовывать пробные проекты вместе с клиентами».

Таким образом, отмечает Tom’s Hardware, в действительности NEC, похоже, просто сворачивает работу над созданием физических квантовых компьютеров как таковых, а не забрасывает направление целиком. NEC, вероятно, способна продолжать разработку алгоритмов и ПО для квантовых систем, а также оказывать помощь клиентам в реализации проектов данного профиля, при этом не тратясь и не неся рисков, сопряженных с разработкой и построением квантовых процессоров или даже квантовых вычислительных систем.

Вклад NEC в развитие квантовых вычислений

Квантовые компьютеры в отличие от классических вычислительных машин оперируют не битами, а кубитами, которые могут находится не только в состояниях «1» и «0», но и их суперпозиции. При разработке квантовых вычислительных устройств ученые стараются ввести кубиты в состояние квантовой запутанности. Суть явления заключается в том, что изменение одного кубита всегда влияет на состояние связанных с ним соседей. Благодаря этому квантовые компьютеры потенциально способны демонстрировать высочайшую производительность в вычислениях.

В 1999 г. физики NEC выработали подход, который впоследствии стал самым популярным подходом к квантовым вычислениям и остается таковым по сей день. В статье в авторитетном журнале Nature они показали, что для создания твердотельных кубитов можно использовать сверхпроводящие схемы, а также управлять этими кубитами электронным способом.

В 2003 г. NEC и Научно-исследовательским институтом физики и химии (RIKEN) удалось впервые в мире успешно достичь «запутанного состояния» двух кубитов.

Наработки NEC и сегодня применяются технологическими гигантами вроде IBM или Google при создании квантовых вычислительных машин.

Подарок для Fujitsu

Выход на рынок труда ряда опытных исследователей в сфере квантовых вычислений в результате ликвидации соответствующего подразделения в NEC может стать настоящим подарком для японской же Fujitsu. Компания уже достигла заметных успехов в этой области и имеет амбициозные планы на будущее.

По данным Tom’s Hardware, в 2025 г. Fujitsu совместно с RIKEN запустила 256-кубитный сверхпроводниковый квантовый компьютер. В 2026 г. планируется довести количество сверхпроводящих кубитов в системе до более чем 1 тыс. Fujitsu также публично объявляла о намерении разработать платформу с числом кубитов, превышающем 10 тыс., до начала 2030 финансового года.

Все не напрасно

NEC и ранее доводилось сворачивать перспективные бизнесы, требующие колоссальных вливаний капитала, причем одномоментных, отмечает Tom’s Hardware. По состоянию на 1990 г. NEC являлась поставщиком полупроводников номер один в мире по показателю продаж, опережая Toshiba, Hitachi, Motorola, Intel и Fujitsu. Компания впоследствии отдала пальму первенства Intel, не сумев воспользоваться возможностями, возникшими в результате взрывного роста рынка микропроцессоров для персональных компьютеров.

Прорыв в области квантовых вычислений, которого NEC удалось достичь в 1999 г., случился не на пустом месте – компания на тот момент располагала крупным R&D-подразделением и глубокой экспертизой в разработке твердотельных устройств. К тому моменту NEC уже утратила лидерские позиции на рынке полупроводников, но сохранила статус одной из крупнейших компаний этой отрасли в мире.