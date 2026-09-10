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Всемирно известный поставщик ASML отказался завершать миграцию на новую платформу SAP, когда цена проекта превысила 200 миллионов евро

Поставщик крупнейших компаний на мировом рынке электроники, производитель оптики с многомиллиардной выручкой, компания Zeiss не смогла осилить сложный и дорогостоящий переход на новую платформу SAP, за который уже заплатила 200 млн евро.

Планы поменялись

Разработчик фотонных технологий для производства современных микрочипов Zeiss Group отказался от завершения миграции своей ERP-системы из устаревшей системы R/3 от SAP на ее же новую платформу S/4HANA, пишет Register.

Zeiss уже вложила 200 млн евро в проект по переходу на S/4HANA. Сколько средств потребовало его завершение, в компании отказались комментировать.

Представители Zeiss сказали изданию, что «перестраивают» свои планы по миграции ERP-системы, «для достижения более быстрого прогресса в трансформации и для лучшего удовлетворения разнообразных потребностей сегментов Zeiss».

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© rafapress / Фотобанк Фотодженика
SAP, один из крупнейших в мире разработчиков ERP-систем, сталкивается с нежеланием клиентов переходить на его новую платформу

Zeiss основана Карлом Цейссом в Германии, в 1846 г. На сегодняшний день, как указано на ее сайте, у нее 46 тыс. сотрудников. Выручка по итогам финансового года 2024/2025 составила почти 12 млрд евро, прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) — 1,5 млрд евро. Клиентами Zeiss являются ASMLкрупнейший в мире производитель литографического оборудования, а также Samsung Electronics, TSMC, Intel, Apple.

Переход длиной в жизнь

Директор по информационным технологиям Zeiss Карстен Трапп (Carsten Trapp) в сентябре 2024 г. рассказал журналу CIO, что ИT-подразделение компании работало над этим переходом с 2017 г. А в 2020 г. совет директоров признал его «масштабным и долгосрочным проектом с серьезными последствиями для группы».

Миграция из R/3, самая ранняя версия которой была представлена в 1992 г., по словам Траппа, должна навести наконец порядок. Однако она требует даже больше не трансформации ИТ-инфраструктуры, а трансформации бизнес-процессов и ему пришлось столкнуться с множеством проблем, связанных с управлением изменениями.

В декабре 2025 г., по данным Register, в ходе телефонной конференции с инвесторами Юстус Феликс Вехмер (Justus Felix Wehmer), финансовый директор крупного дочернего предприятия Carl Zeiss Meditec, заявил, что административные расходы значительно увеличились из-за роста затрат на ИТ: «Мы внедряем новую ERP-систему SAP S/4HANA и это требует дополнительных расходов в этой области».

Коммерческая ценность не очевидна

Zeiss — не единственный клиент SAP, которого ей не удалось убедить в коммерческой ценности перехода на S/4HANA, несмотря на обещания большей скорости и гибкости благодаря базе данных, работающей в оперативной памяти. 95% пользователей старых систем заявили, что миграция требует больших усилий или представляет собой серьезную проблему.

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По данным аналитической компании Gartner, к концу 2025 г. лишь около 39% клиентов устаревшего ERP-приложения ECC по всему миру, коих насчитывается в общей сложности 35 тыс., приобрели лицензию на S/4HANA. И это при том, что последняя была запущена более 10 лет назад, в 2015 г.

Некоммерческая организация Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe (DSAG, «Немецкая группа пользователей SAP»), которая представляет интересы пользователей SAP в Австрии, Германии и Швейцарии, указывала также на отсутствие прозрачности ценообразования и условий лицензирования SAP.

Анна Любавина

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