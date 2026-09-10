Владельцы разработчика скандального процессора «Иртыш» купили контрольную долю в российском дизайн-центре

АО «Трамплин Холдинг», владеющее разработчиком процессора «Иртыш», приобрело 51% в микроэлектронном дизайн-центре Malt System с собственной процессорной архитектурой. Долю у основателя дизайн-центра Сергея Елизарова структура выкупила 3 сентября 2026 г.

Контрольный пакет

Как выяснил CNews, структура АО «Трамплин Холдинг», владеющая разработчиком процессора «Иртыш» («Трамплин электроникс») приобрела контрольный пакет в микроэлектронном дизайн-центре Malt System.

Согласно базе «Контур.Фокус», АО «Трамплин Холдинг» с 3 сентября владеет 51% в уставном капитале ООО «Мальт Систем». Эту долю компания выкупила у основателя дизайн-центра Сергея Елизарова. Теперь ему принадлежит 39%. Оставшиеся 10% распределены между семью миноритариями: Георгию Лукьянченко, Александру Монахову и Алексею Чернышову принадлежит по 2%, ещё по 1% — у Елены Власенко, Ольги Жулябиной, Анатолия Сизова и Екатерины Щетининой.

Представители «Трамплин холдинг» не ответили на запрос CNews.

Как сообщили CNews в Malt, цель сделки — стать значимым и стратегически важным коммерческим разработчиком уникальных наукоёмких электронных и фотонных специализированных блоков, интегральных микросхем и сложных приборов в России и странах Глобального Юга, опираясь на собственные разработки компании от идеи до чипа, отечественную научную школу и кооперацию с партнерами.



Кто такой Malt System

Malt System — российский дизайн-центр, организованный в 2011 г. при МГУ им. М.В. Ломоносова. Компания известна разработкой процессоров с оригинальной архитектурой Malt-C для потоковой обработки сетевого трафика и криптопреобразований.

© Mark800 / Фотобанк Фотодженика «Трамплин холдинг» приобрел контрольный пакет в российском дизайн-центре

В 2021 г. Malt System зарегистрировала в Роспатенте топологию процессора «Энцелад» (Malt-Cv3), спроектированного по технологии 16 нм. Чип предназначен для обработки сетевого трафика на скорости до 1 Гбит/с и имеет размеры не более 9×9 мм в корпусе BGA. Разработчики называли его «третьим в линейке процессоров Malt-C и первым встраиваемым и исключительно компактным».

Ожидалось, что первая партия «Энцеладов» поступит с фабрики TSMC в первом квартале 2022 г., SDK и отладочная плата должны были выйти в третьем квартале того же года.

Кто покупатель

«Трамплин Холдинг» — структура, связанная с омским предпринимателем Святославом Капустиным, который также выступает ключевым инвестором «Трамплин Электроникс». Эта компания разрабатывает серверные процессоры «Иртыш» на архитектуре LoongArch.

Как ранее писал CNews, в 2025 г. «Трамплин Электроникс» получила 1,3 млрд руб. на развитие проекта «Иртыш». Инженерные образцы чипов планируется получить во втором квартале 2027 г., тогда же намечен выход на внутренний рынок. Производство организовано в «дружественной стране», в России планируется только корпусировка изделия.

Вокруг разработчика процессора и его вступления в реестр разгорелось бурное обсуждение. Как ранее писал CNews, Минпромторг в письме в Торгово-промышленную палату заявил, что оборудование на базе процессоров «Иртыш», предназначенное для объектов критической информационной инфраструктуры, «потенциально создаёт угрозу национальной безопасности Российской Федерации». Ведомство отметило, что характеристики «Иртыш C632» почти идентичны китайскому Loongson LS3C6000/D, а «Иртыш C616» — полностью идентичен Loongson LS3C6000/S, и потребовало привлекать дополнительных экспертов к проверке чипов перед включением в реестр российской продукции.

Смысл сделки

По мнению независимого эксперта и автора Telegram-канала RUSMicro Алексея Бойко, «Трамплину» потребовался Malt ради команды с компетенциями в области криптографии и отраслевых связей. Он оценил сделку в 300-400 млн рублей.

«Для проекта “Энцелад” это обещает финансовую поддержку и доступ к производственным связям “Трамплина” в Китае, — говорит Бойко. — Для проекта “Иртыш” — усиление команды, возможность быстрой разработки собственного модуля безопасности процессора, криптоускорителя».

«Можно аккуратно предположить, что «Трамплин» хочет использовать и свои и разработки Malt решения в ЦОДах, чтобы предоставлять более комплексный продукт», рассказал CNews Александр Постников, партнер практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners.

По его мнению, для проекта «Энцелад» данная сделка будет иметь положительный эффект, поскольку компания «Трамплин» имеет хорошие контакты с китайскими партнерами и это упростит решение различных сложностей при работе с зарубежными компаниями.

«У "Трамплина" очевидно наблюдается дефицит квалифицированных кадров — в части разработки готовых IP-блоков, — рассказал CNews глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — У Malt System довольно сильная команда: они пишут в том числе PCI-карты, интерфейсы, а также обладают сильной экспертизой в промышленном секторе — продажи, разработка различных решений».

Сделка позволит «Трамплину» закрепиться на рынке процессоров, считает Тимошенко.