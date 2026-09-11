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Отсидевший за госизмену бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ пожаловался на конфискацию имущества

По делу о незаконной деятельности платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex у бывшего замначальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева и его родственников изъяли имущество на сотни миллионов, на что они пожаловались в суд. Докучаев, который ранее был известен в хакерской среде как Forb и объявлен ФБР США в розыск, уже отсидел в России срок за госизмену.

Обжалование конфискации имущества

Бывший замначальника отдела Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Дмитрий Докучаев, уже отсидевший срок за госизмену и освободившийся в 2021 г., вместе с тремя родственниками подал жалобу на конфискацию многомиллионных активов, которую Мосгорсуд оставил пока без движения, выяснил «Коммерсант».

Имущество было обращено в доход государства в апреле 2026 г. решением суда в ходе разбирательства по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, связанному с деятельностью преступного сообщества, создавшего анонимную платежную систему UAPS и криптовалютную биржу Cryptex.

У бывшего майора ФСБ и членов его семьи были изъяты пять квартир площадью от 36 до 233 кв. м, пять машино-мест, пять иномарок, наличные денежные средства, часы, золото и бриллианты.

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ФСБ России
Уже после после освобождения экс-майора ФСБ, осужденного за госизмену, у него обнаружили многомиллионное состояние

Дмитрий Докучаев ранее был одним из фигурантов дела о госизмене, совершенной еще в 2011 г., по которому проходили сотрудники ЦИБ ФСБ и «Лаборатории Касперского».

Легализация незаконных доходов

Дело о платежной системе, через которую проводились незаконные операции с денежными средствами, совершались сделки с драгоценностями и цифровыми активами, было возбуждено в октябре 2024 г. В 2025 г. у Докучаева, который, по версии следствия, был ее «крупнейшим пользователем», прошел обыск.

«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, продаже банковских карт и личных кабинетов», а главными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые легализовывали свои доходы, утверждали следователи. За один только 2023 г. оборот составил более 112 млрд руб.

Докучаев тоже был хакером, известным как Forb. В 2015 г. ФБР объявило его в розыск по обвинению в причастности к хакерским атакам на почтовые сервисы и госсайты США.

Докучаев и его семья не смогли предоставить доказательства легального происхождения доходов, на которые в 2017–2026 гг. было куплено обнаруженное и у них при обысках имущество. А обнаружены были валюта на сотни миллионов в пересчете на рубли, пять слитков золота по 1 кг каждый, два бриллианта на 10,74 и 1,64 карата, коллекция золотых часов Patek Philippe и Rolex, 10 квартир с машино-местами и 12 иномарок.

Дело о госизмене

С 23 февраля 2007 г. по 30 декабря 2016 г. Докучаев проходил службу в ФСБ. В 2019 г. майор Докучаев по статье 275 Уголовного кодекса России о госизмене (предполагает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет) был лишен звания и осужден всего на шесть лет, так как признал вину, и уже в мае 2021 г. освобожден по УДО.

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Он и другие фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР за $10 млн способов и методов ведения оперативно-розыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.

Предприниматель Георгий Фомченков, также заключивший доследственное соглашение с прокуратурой, был приговорен Мосгорсудом к семи годам колонии. Бывшего офицера ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова приговорили к 22 и 14 годам заключения строгого режима.

Анна Любавина

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