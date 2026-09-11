Игра не стоит свеч: уволенных из-за нейросетей работников придется взять обратно и поднять им зарплату

Замена персонала ИИ сделает только хуже

К 2029 г. почти треть работников, уволенных в связи с внедрением технологий искусственного интеллекта (ИИ), бизнесу придется нанять обратно. Возвращение персонала зачастую будет сопряжено с более значительными затратами в сравнении с суммой, ранее сэкономленной в результате увольнений. К такому выводу пришли эксперты авторитетной исследовательской компании Gartner, пишет The Register.

По мнению аналитиков, сокращение штата в краткосрочной перспективе позволяет сэкономить на фонде оплаты труда, в долгосрочной же – создает риски ослабления механизмов привлечения талантов и утраты знаний и опыта, накопленных внутри компании. При сохранении или даже спаде темпов роста численности рабочей силы повышенная конкуренция за кадры приведет к увеличению расходов бизнеса на наем, обучение и адаптацию персонала.

«Когда руководители компаний и ИТ-отделов в будущем вспомнят эпоху ИИ на ее заре, они поймут, что их величайшей ошибкой было считать, что суть [внедрения ИИ] была в перекладывании трудовых обязанностей с человека на ИИ, в то время как [при помощи ИИ] можно было расширить возможности человека, – считает Тори Полман (Tori Paulman), вице-президент по аналитике Gartner. – … Конкурентное преимущество окажется за теми ИТ-директорами и компаниями, которым на тот момент уже удалось создать организационную структуру, построенную вокруг ИИ, где ценность ИИ-технологий будет нарастать за счет трансформации ролей сотрудников и перекройки устоявшихся рабочих процессов, что в дальнейшем приведет к общему повышению производительности труда и сокращению издержек взаимодействия».

freepik Gartner не рекомендует заменять людей на ИИ

С тем, что в обозримом будущем компаниям будет необходимо вернуть значительную часть уволенных из-за нейросетей людей, согласны и коллеги Gartner из Forrester, о чем говорится в отчете последней под названием «Прогнозы 2026: будущее труда».

Как не проиграть конкуренцию

Согласно прогнозу Gartner, 75% организаций, ставящих во главу угла сокращение расходов в результате роста производительности труда благодаря внедрению технологий ИИ, к 2027 г. окажутся позади своих конкурентов, которые сэкономленное вложили в развитие инноваций, модернизацию и усиления навыков персонала.

Как отмечает Полман, бизнесу следует выработать стратегию «переформатирования кадров», в которой ИИ помогает в трансформации существующих должностей и поиске задач, в решении которых действующий сотрудник будет максимально полезен.

«Наиболее успешные из компаний будут применять ИИ для улучшения аналитических способностей, креативности, лидерских качеств сотрудников и их способностей к принятию решений, а не в качестве замены им», – считают в Gartner.

Промежуточные результаты некоторых проектов по замене людей на ИИ

Индийская компании Duukan из сферы техподдержки в июле 2023 г. уволила почти 90% работников и заменила их на ИИ. 31-летний основатель и генеральный директор компании Суумит Шах (Suumit Shah), назвавший это «жестким, но необходимым шагом», пока результатами доволен: расходы на поддержку клиентов сократились на 85%, а ответы на свои вопросы они теперь получают «моментально».

А вот американский автомобильный гигант Ford похвастаться успехами по итогам замены части сотрудников на ИИ не может. Как ранее сообщил CNews, в 2026 г. компании пришлось вернуть в штат сотни опытнейших инженеров, чтобы устранить накопившиеся проблемы в сфере контроля качества выпускаемой продукции. ИИ с этой задачей не справился.

Одной из наиболее заметных компаний, выбравших в качестве своей стратегии сокращение персонала и замещение его ИИ-технологиями, является Oracle. Штат американской корпорации по итогам 2026 финансового года сократился примерно на 21 тыс. человек, или 13%. После этого в компании осталось около 141 тыс. сотрудников.

Oracle испытывает сильное давление со стороны инвесторов, которые ждут от ИТ-компании устойчивой прибыльности, а компания меж тем вкладывает колоссальные средства в расширение ИИ-инфраструктуры.